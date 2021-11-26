ЕЛИСАВЕТПОЛЬСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1826
ЕЛИСАВЕТПОЛЬСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1826 года - сражение 13 сентября у города Елисаветполь во время русско-персидской войны 1826-1828 годов.
Персидская армия (командующий - наследный принц Аббас-Мирза; свыше 35 тысяч человек, свыше 20 орудий) после поражения авангарда персидских войск (10 тысяч человек), нанесённого российским отрядом (свыше 6 тысяч человек) генерал-майора В.Г. Мадатова 3(15) сентября в сражении у села Шамхор (Азербайджан), 5(17) сентября сняла осаду крепости Шуша (Азербайджан) и выступила к Елисаветполю, где сосредоточились основные силы российских войск.
Утром 13(25) сентября российская армия (генерал-лейтенант И.Ф. Паскевич; свыше 8 тысяч человек, около 20 орудий), обнаружив подошедшего противника, построилась в 2 линии: 1-я линия - в центре батарея (12 орудий) Кавказской гренадерской артиллерийской бригады, на флангах подразделения 41-го егерского (правый фланг) и Ширванского пехотного (левый фланг) полков; 2-я линия - подразделения 7-го карабинерного (правый фланг) и Грузинского гренадерского (левый фланг) полков. Пехоту с флангов прикрывали 2 полка казаков (правый фланг) и конная грузинско-азербайджанская милиция (левый фланг), в резерве находились Нижегородский драгунский полк и 6 рот Херсонского гренадерского полка. Около полудня персидская армия атаковала российские войска по всему фронту и сумела смять казаков и конную грузинско-азербайджанскую милицию. Однако эффективный артиллерийский огонь и стойкость российской пехоты в центре, а также контратака нижегородских драгун и херсонских гренадер во фланги сначала остановили наступление противника, а потом обратили его в бегство. Преследуемые российской кавалерией и конной грузинско-азербайджанской милицией персидские войска к 15(27) сентября отступили за реку Аракс на свою территорию.
Победа в Елисаветпольском сражении была достигнута благодаря мужеству и выучке российских войск, особенно пехоты и артиллерии, а также умелому использованию российским командованием резервов. Потери сторон составили: российских войск - около 300 убитых и раненых; персидских войск - около 2 тысяч убитых и свыше 1,1 тысячи пленных, а также 3 орудия.