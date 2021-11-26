ДЮГАМЕЛЬ АЛЕКСАНДР ОСИПОВИЧ

ДЮГАМЕЛЬ АЛЕКСАНДР ОСИПОВИЧ - российский государственный деятель, генерал от инфантерии.

Дво­ря­нин . По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние, вы­дер­жал эк­за­мен на чин при Па­же­ском кор­пу­се (1820 год). С 1820 года на служ­бе в Сви­те Его Императорского Величества, с 1823 года в ген­шта­бе (за­ни­мал­ся во­енно-то­по­гра­фической съём­кой), в 1825 году уча­ст­во­вал в экс­пе­ди­ции Ф. Ф. Бер­га на Араль­ское и Кас­пий­ское мо­ря. Сек­ре­тарь при во­енном от­де­ле­нии российской мис­сии в Османской империи (1826-1827 годы).

Уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1828-1829 годов и по­дав­ле­ния Польского вос­ста­ния 1830-1831 годов ; во вре­мя Бос­фор­ской экс­пе­ди­ции 1833 года со­сто­ял при от­ря­де российских войск. Ге­не­раль­ный кон­сул в Егип­те (1833-1837 годы), чрез­вычай­ный по­слан­ник и пол­но­моч­ный ми­нистр в Пер­сии (1838-1841 годы). С 1842 года член со­ве­та Императорской во­енной ака­де­мии в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Генерал-майор Сви­ты Его Императорского Величества (1847 год). Се­на­тор (1851 год), пер­во­при­сут­ст­вую­щий во втором от­де­ле­нии третьего департамента Се­на­та (1856-1861 годы), в 1859-1860 годах ре­ви­зо­вал Оло­нец­кую губурнпию.

Командир От­дель­но­го Си­бир­ско­го кор­пу­са и генерал-гу­бер­на­тор Западной Си­би­ри (1861-1866 годы), ко­мандующий вой­ска­ми Си­бир­ско­го военного округа (1865-1866 годы); по его ини­циа­ти­ве ре­кон­ст­руи­ро­ва­но и пре­вра­ще­но в кре­пость ук­ре­п­ле­ние Вер­ное (ны­не Ал­ма-Ата, Ка­зах­стан). Вы­сту­пал за со­хра­не­ние За­пад­но-Си­бир­ско­го генерал-­гу­бер­на­тор­ст­ва, про­тив пе­ре­но­са его административного цен­тра из Ом­ска в Томск, а так­же про­тив по­ли­ти­ки во­енного министра Д. А. Ми­лю­ти­на , на­прав­лен­ной на фор­си­ро­ван­ное рас­ши­ре­ние российских вла­де­ний в Средней Азии. Член Государственного со­ве­та (1866 год).

Сочинения:

Ав­то­био­гра­фия. М., 1885.

Иллюстрация:

А. О. Дю­га­мель. Ли­то­гра­фия ху­дож­ни­ка Л. Коз­ло­ва. Середина - вторая половина XIX века. Архив БРЭ.