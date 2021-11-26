БЕБУТОВ Василий Осипович (Иосифович)

Российский военный и государственный деятель, князь, генерал от инфантерии (1856), член Государственного совета (с 1858).

Сын грузинского князя И. В. Бебутова, который в конце XVIII в. перешел на русскую службу. После окончания 1-го кадетского корпуса в 1809 Б. поступил прапорщиком в Херсонский гренадерский полк.

Участвовал в Русско-турецкой войне 1806—1812, в Отечественной войне 1812 , в Кавказской войне 1817—1864 . В 1821 был назначен командиром Мингрельского егерского полка, затем главноуправляющим Имеретией — областью на юге Грузии. Во время Русско-турецкой войны 1828—1829 Б. командовал бригадой и отличился при осаде крепости Ахалцих, взятой 15 августа 1828. В феврале — марте 1829 возглавлял оборону Ахалциха, отразил нападение 15-тысячного отряда аджарцев, затем полностью разгромил его.

Впоследствии был начальником Армянской области, командовал русскими войсками в Дагестане. В октябре 1846 отразил нападение отрядов Шамиля на восточную Грузию.

Во время Крымской войны 1853—1856 командовал Александропольским отрядом, действовавшим на Кавказе. Одержал важные победы над турецкими войсками у селения Башкадыклар (19 ноября 1853) и при Кюрюк-Дара (24 июля 1854). После этих побед турецкая армия как значительная боевая сила перестала существовать, и войска англо-франко-турецкой коалиции не смогли захватить Кавказ одним ударом, как планировали.

Автор статьи: В. Л. Телицын.

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