АВИНОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

Ранние годы и начало карьеры

Александр Павлович родился 18 марта 1786 г. в с. Василево Рязанской губернии. Представитель дворянского сословия.

С 1796 г. обучался в Морском кадетском корпусе. С 1801 г. – гардемарин. На учебных судах курсировал по Балтике, побывал в Копенгагене и Любеке. С 1803 г. изучал морское дело на английских кораблях вместе с М.П. Лазаревым.

С 1804 г. – мичман; бороздил на английских кораблях просторы Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Участник Трафальгарской битвы (1805); оказался в испанском плену на о-ве Пальме, освобожден. Продолжил службу на английских судах.

Военная служба и путешествия

По возвращении в Россию плавал по Балтике. С мая 1812 г. бороздил водные просторы у побережья Англии и Голландии. Участник битвы при Флиссенгене (1814). В 1817 г. занимался перевозкой десантных войск из Кале в Россию.

В 1819 г. А. был назначен на должность старшего офицера «Открытия», которое следовало в кругосветное путешествие под руководством М.Н. Васильева. Экспедиция должна была описать северные берега Америки, найти проход в Атлантический океан. Однако из-за льдов отряд был вынужден вернуться назад.

Новая экспедиция должна была заняться описанием территорий между мысами Невенгам и Дерби. А. провел судно по Тихому океану, но, не дойдя до мыса Дерби, ушел в Петропавловский порт, после чего вернулся в Кронштадт. По возвращении домой А. был повышен до капитан-лейтенанта.

С 1823 г. – в Кронштадте, капитан «Гангута». Отправился в Средиземное море. Здесь совместно с англичанами и французами русские корабли вошли в Наваринскую бухту и вынудили турок отказаться от противостояния с греками. 8 октября 1827 г. завязался бой, в ходе которого «Гангут» был потерян. За отвагу в Наваринском бою А. был повышен до капитана 1-го ранга.

С 1829 г. – командир «Императора Петра I». Однако вскоре отправлен в Америку за новым кораблем. С 1830 г. – контр-адмирал. С 1831 г. – командир 3-й бригады 4-й флотской дивизии. С 1834 г. – начальник штаба Черноморского флота.

С 1836 г. – командир 2-й практической эскадры. На следующий год повышен до вице-адмирала; командир Севастопольского порта; глава комитетов по строительству Адмиралтейства и сухих доков, помощник М.П. Лазарева. С 1841 г. – военный губернатор Севастополя.

С апреля 1849 г. – член Адмиралтейств-совета (оставил прежнюю должность по состоянию здоровья). С октября 1852 г. – адмирал.

Умер А. 30 сентября 1854 г. в столице.

Семья

Супруга – Елизавета Максимовна Коробка. Дети: Александра, Иван, Василий, Сергей, Митрофан, Федор, Анна, Александр, Михаил, Николай.