Адрианопольский мир с Османской империей Мирный договор между Россией и Османской империей, подписанный 2 (14) сентября 1829 г. в Адрианополе (Турция). Завершил русско-турецкую войну 1828–1829 гг. На чтение: 4 минуты

РОССИЯ И ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ

Туркманчайский мир развязал России руки перед назревавшим военным конфликтом с Османской империей, которая занимала откровенно враждебную по отношению к России позицию, жаждала реванша за прежние неудачи и систематически нарушала статьи прежних договоров. Ближайшими причинами войны послужили задержка торговых судов под российским флагом, захват грузов и высылка русских купцов из османских владений. 14 апреля 1828 г. Николай I выступил с манифестом об объявлении войны Османской империи. Английский и французский кабинеты хотя и заявили о своем нейтралитете, но тайно оказывали поддержку султану. Австрия помогала ему оружием, а на границе с Россией демонстративно сконцентрировала свои войска.

Война оказалась для России необычайно тяжелой. Войска, приученные к плац-парадному искусству, технически слабо оснащенные и руководимые бездарными генералами, первоначально не могли добиться сколько-нибудь значительных успехов. Солдаты голодали; в армии свирепствовали болезни, от которых гибло их больше, нежели от вражеских пуль и снарядов.

В начале 1828 г. 100-тысячная армия под командованием фельдмаршала П.Х. Витгенштейна перешла р. Прут и заняла дунайские княжества Молдавию и Валахию. Одновременно 11-тысячный корпус И. Ф. Паскевича, действовавший в Закавказье, повел наступление на Карс. На Дунае русские войска встретили упорное сопротивление хорошо вооруженных турецких крепостей. Только к концу 1828 г. удалось овладеть приморской крепостью Варна и узкой полосой земли вдоль Черного моря. Успешнее велись военные действия на Кавказе и в Закавказье, где удалось блокировать крупную турецкую крепость Анапа, а 11-тысячный отряд И. Ф. Паскевича в течение трех месяцев занял три пашалыка (области): Карский, Ахалцихский и Баязетский.

В начале 1829 г. во главе армии, действовавшей за Дунаем, был поставлен И.И. Дибич, сменивший престарелого П.Х. Витгенштейна. Он разгромил основные силы турецкой армии и овладел стратегически важными крепостями – Силистрией, Шумлой, Бургасом и Созополем, а в начале августа 1829 г. Адрианополем. Русские войска находились в 60 верстах от Константинополя, но Николай I не решился отдать приказ нанести сокрушительный удар по Османской империи. В данный момент Россия не желала ее падения, руководствуясь принципом: "Выгоды сохранения Османской империи в Европе превышают ее невыгоды". Кроме того, овладение русскими войсками Константинополем неизбежно вызвало бы резкое обострение отношений России с другими державами. Николай I торопил Дибича с заключением мира. 2 сентября 1829 г. в Адрианополе был подписан мирный трактат. России передавались устье Дуная с островами, восточное побережье Черного моря от Анапы до Сухуми, а в Закавказье Ахалцых и Ахалкалаки. Османская империя уплачивала контрибуцию в размере 33 млн. руб. Русские торговцы получали право экстерриториальности на всей территории Османской империи. Черноморские проливы объявлялись открытыми для русских торговых судов. Сравнительно небольшие приобретения по Адрианопольскому трактату тем не менее имели для России важное стратегическое значение, так как укрепляли ее позиции на Черном море и положили предел османской экспансии в Закавказье. Но особенно большое значение Адрианопольский мир имел для народов Балканского полуострова: получала автономию (а с 1830 г. и независимость) Греция, расширялась автономия Сербии и Дунайских княжеств – Молдавии и Валахии.

История России с древнейших времен до 1861 года Н. Павленко, И. Андреев, В. Кобрин, В. Федоров. 3-е изд.. М., 2004 Восточный вопрос http://wordweb.ru/andreev/92.htm

АККЕРМАНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1826 ГОДА

Аккерманская конвенция – соглашение между Россией и Турцией, заключённое 25 сентября (7 октября) 1826 года в Аккермане (ныне – Белгород-Днестровский). Со стороны России конвенцию подписали Михаил Семёнович Воронцов и А. И. Рибопьер, со стороны Турции – Мехмед Хади-эфенди и Ибрахим-эфенди.

5 (17) марта 1826 Николай I подписал ультимативную ноту (вручена турецкому правительству 29 марта [5 апреля], предлагавшую Турции выполнить условия Бухарестского мира относительно Сербии, вывести войска из Молдавского княжества и Валахии и выделить уполномоченных для заключения нового соглашения. 22 апреля [5 мая] турецкое правительство сообщило о принятии требований России и начале переговоров.

Аккерманская конвенция в основном подтверждала условия Бухарестского мирного договора. Турция признавала границу по Дунаю и переход к России Сухума, Редут-кале и Анакрии. Турция обязалась в течение полутора лет выплатить по всем исковым требованиям русских подданных, предоставить русским подданным право беспрепятственной торговли на всей территории Турции, а русским торговым судам – право свободного плавания в турецких водах и по Дунаю. Гарантировалась автономия Дунайских княжеств и Сербии, господари Молдавии и Валахии должны были назначаться из местных бояр и не могли быть отстранены без согласия России.

Аккерманская конвенция явилась крупным успехом русской дипломатии. В то же время в Османской империи её заключение рассматривалось как временная уступка, вызванная военной слабостью Турции из-за уничтожения янычар летом 1826 года. 8 (20) декабря 1827 года султан Махмуд II объявил об аннулировании Аккерманской конвенции, что послужило одним из поводов к русско-турецкой войне 1828–1829. После окончания войны, основные положения Аккерманской конвенции в расширенном виде вошли в Адрианопольский мирный договор 1829 года.

Аккерманская конвенция 1826 // Википедия http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F

ЛОНДОНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1827 ГОДА

Лондонская конвенция 1827 года – конвенция, подписанная в Лондоне 6 июля 1827 года представителями России, Великобритании и Франции. Великобритания и Франция пошли на заключение этой конвенции, чтобы ослабить влияние России, заинтересованной в создании на Балканах дружественных ей государств.

Лондонская конвенция предусматривала коллективные действия 3 государств по отношению к Турции с целью побудить ее прекратить военные действия против греков, предоставить Греции автономию на условиях уплаты ежегодной дани султану. Секретная статья конвенции, включенная по настоянию России, предполагала, в случае отказа султана, сближение союзников с греками (учреждение консульств в важнейших греческих городах при одновременном отзыве послов государств-участников конвенции из Константинополя), а при недостаточности этих мер объединение военно-морских эскадр трех стран в Средиземном море, для предупреждения расширения военных действий между греками и Турцией и установления между ними перемирие.

Султан отверг предложения государств, непосредственным результатом чего стала Наваринская битва 1827 года, приведшая к уничтожению турецко-египетского флота объединенной эскадрой трех государств.

Лондонская конвенция // Википедия http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1827)

ВЕКОВАЯ МЕЧТА

В 1821 году в Греции вспыхнуло восстание против турок. Николай, никогда не поддерживавший «мятежников», понимал, что отказ от поддержки греков больно ударит по престижу России. Попытки совместно с европейскими странами урегулировать греческую проблему к успеху не привели, и в 1826 году началась Русско-турецкая война. Проходила она, как и все войны с турками, тяжело. Лишь летом 1829 года русская армия преодолела Балканский хребет и заняла Эдирне (Адрианополь). Победа союзных флотов России, Англии и Франции над турками при мысе Наварин в 1828 году стала прологом Русско-турецкой войны на суше. Эта война была весьма успешна для России. Ее армия форсировала Дунай, осадила и принудила к сдаче крепости Варну, Шумлу и Силистрию, а затем двинулась к Адрианополю. Командиры передовых частей рапортовали, что видят Константинополь. Казалось, вековая мечта, отлитая в формуле «Крест на Святую Софию!» вот-вот исполнится.

Однако Николай I не решился на последний шаг и приказал войскам остановиться. Захват Стамбула мог бы в корне изменить международную обстановку, и Россия оказалась бы один на один с враждебной коалицией европейских держав, не заинтересованных в полном разгроме Османской империи.

По мирному договору, подписанному в сентябре 1829 года, Россия получила дельту Дуная и береговую полосу вдоль восточного побережья Черного моря до Поти, а главное – добилась расширения автономии балканских славян и права Греции на независимость.

Анисимов Е.В. Императорская Россия. СПб., 2008 http://storyo.ru/empire/152.htm

АДРИАНОПОЛЬСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР

[…] Статья I

Всякая вражда и несогласия, существовавшие доселе между обеими империями, отныне прекращаются на суше и на морях; и да будет навеки мир, дружба и доброе согласие между е.в. императором и падишахом всероссийским и е.в. императором и падишахом оттоманским, их наследниками и преемниками, а также и между их империями. Обе высокие договаривающиеся стороны будут особенно пещись о предупреждении всего, что могло бы возродить неприязнь между обоюдными подданными. Они исполнят в точности все условия настоящего мирного договора и будут равномерно наблюдать, чтобы оный не был отнюдь нарушаем ни прямым, ни косвенным образом.

Статья II

Е.в. император и падишах всероссийский, желая удостоверить е.в. императора и падишаха оттоманского в искренности своего дружественного расположения, возвращает Блистательной Порте княжество Молдавию в тех границах, какие оно имело до начатия войны, настоящим мирным договором прекращенной. Е.и.в. так же возвращает княжество Валахию и Краповский Банат без всякого изъятия, Булгарию и землю Добрудже от Дуная до моря и купно с тем Силистрию, Гирсово, Мачин, Исакчу, Тульчу, Бабадаг, Базарджик, Варну, Праводы и другие города, местечки и селения, в той земле состоящие, все пространство хребта Балканского от Емине-Бурну до Казана, и все земли от Балкана до моря, а также Селимно, Ямболи, Айдос, Карнабат, Мисимврию, Анхиали, Бургас, Сизополь, Кирклисси, город Адрианополь, Люле-Бургас, наконец все города, местечки и селения и вообще все места, занятые в Румелии российскими войсками.

Статья III

Границей между обеими империями по-прежнему будет река Прут от самого ее впадения в Молдавию до соединения с Дунаем. Оттоль черта граничная долженствует следовать течению Дуная до впадения Георгиевского гирла в море, так, что все острова, образуемые различными рукавами сей реки, будут принадлежать России; правый же ее берег по-прежнему останется во владении Порты Оттоманской. Между тем постановляется, что оный правый берег, начиная с точки, где гирло Георгиевское отделяется от Сулинского, пребудет незаселенным на расстоянии двух часов пути от реки и что на нем не будет никаких заведений; а также и на островах, переходящих во владение двора российского, не будет дозволено устраивать никаких заведений или укреплений, кроме карантинных. Купеческим судам обеих держав предоставляется свободное плавание по всему течению Дуная, разумея, что таковые под флагом оттоманским могут не возбранно входить в гирла Килийское и Сулинское и что гирло Георгиевское остается общим для военного и купеческого флагов обеих империй. Однако же российские военные корабли не должны ходить вверх по Дунаю далее места его соединения с Прутом. […]

Обложка: Московские триумфальные ворота. Архитектор Василий Петрович Стасов. Строительство 1834—1838 годы. Объект культурного наследия народов РФ федерального значения.

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