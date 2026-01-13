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Русско-японская война в нашей исторической памяти находится в тени революций ми Великой Отечественной. Но в России начала XX века результаты этого конфликта были восприняты очень серьезно и очень тяжело. Впервые за много десятилетий Российская империя отступила, потеряв часть своей территории и сферы влияния в Манчжурии и Корее. В первой части цикла лекций о Русско-японской войне Владимир Мединский расскажет о предпосылках и причинах этого конфликта. Почему стремительно развивающаяся Российская империя не смогла "поставить на место" сравнительно небольшую Японию? Каких ошибок можно было избежать? Какие уроки следует извлечь? И почему российское общественное мнение порой так парадоксально реагировало на новости с Дальнего Востока?

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