9 класс | История России XIX—начала XX вв.

НА ПУТИ К КРАХУ. РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1904-1905 ГГ. ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

АЙРАПЕТОВ О.

Руководству Российской империи нужна была «маленькая победоносная война» для укрепления авторитета государственной власти. Это должна была быть победа над дикими азиатами. Однако на самом деле милитаристская Япония была сильной развивающейся державой. И события 1904–1905 гг. на Дальнем Востоке стали для императорской России первым признаком начала конца. Ничем другим столь скандально проигранная война и не могла закончиться. Олег Айрапетов – один из известнейших авторов работ по внешней и военной политике России описывает историю и причины краха российской государственности.