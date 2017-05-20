Цусима глазами священника На рубеже XIX-XX веков происходила острейшая борьба великих держав за «последние куски неподелённого мира или за передел кусков, уже разделённых». То в одном, то в другом районе планеты возникали конфликты и войны. В результате острого столкновения на Дальнем Востоке возникла русско-японская война 1904-1905 годов. К сожалению, в советских учебниках история эта война занимала совсем немного места и в основном трактовалась как одна из причин Первой русской революции. А на этой войне были судьбоносные для русской военной истории события: оборона Порт-Артура, подвиг крейсера «Варяг», бой в Корейском проливе и, конечно, Цусимское сражение. Всё это летопись мужества и героизма русских солдат и... На чтение: 1 минута

На рубеже XIX-XX веков происходила острейшая борьба великих держав за «последние куски неподелённого мира или за передел кусков, уже разделённых». То в одном, то в другом районе планеты возникали конфликты и войны. В результате острого столкновения на Дальнем Востоке возникла русско-японская война 1904-1905 годов. К сожалению, в советских учебниках история эта война занимала совсем немного места и в основном трактовалась как одна из причин Первой русской революции. А на этой войне были судьбоносные для русской военной истории события: оборона Порт-Артура, подвиг крейсера «Варяг», бой в Корейском проливе и, конечно, Цусимское сражение. Всё это летопись мужества и героизма русских солдат и матросов.

Ярким свидетельством очевидца является письмо священника Петра Добровольского, принявшего участие в Цусимском сражении. Небольшой текст поможет ощутить настроение людей сразу после постигшей русский флот страшной катастрофы…

«Битьё продолжалось более двух часов…»

1905 г. Июля 8/21

Добрейший Отец Порфирий!

Пользуюсь случаем, чтобы уведомить Вас, что благодаря Бога я остался жив и здоров!

Вечером 14-го, во время минной атаки, Донской потеряв из вида Олега и Аврору, остался один.

Не имея никаких приказаний, наш командир решился идти во Владивосток, куда мы и взяли курс. Благополучно прорвав блокаду, мы полным ходом двигались вперёд всю ночь. За нами следовали три наших миноносца: Буйный, Бедовый и кажется Грозный.

Утром 15-го, на рассвете, Буйный подошёл к нам. На нём был раненый адмирал Рожественский и часть его штаба. Передав нам 210 человек спасённой команды Ослябя и семь офицеров других судов, Буйный, конвоируемый двумя миноносцами, оставил нас. Часа через два он стал делать сигналы, что терпит бедствие. Когда мы подошли к нему, то оказалось, что у него повреждена машина. Адмирал пересел на Бедовый, команду пересадить на Донской, а миноносец затопить, что было и сделано. Мы потеряли время и этим себя погубили.

В 6 1\2 час. Вечера, милях в 30-ти от о-ва Дажелета, нас со всех сторон окружил неприятель: слева было два крейсера типа Ниитаки, а справа четыре крейсера небольших однотрубных и сзади пять миноносцев. Битьё продолжалось более двух часов. Донской лихо отбивался. На нем было несколько пожаров и много надводных пробоин. К концу боя Донским был потоплен крейсер типа Ниитака, и два небольших выведены из строя. На них был большой пожар и сильный крен. Нас оставили в покое. Было уже темно и мы находились вблизи острова. В 10 час. началась минная атака, которую мы блестяще отразили, потопив два миноносца и один сильно повредив. У нас 50 человек убито команды и более 120 раненых. Убиты также: стр.шт. Шольц, Лейт.: Гирс и Дурново. Командир, тяжело раненый, через несколько дней скончался в Сесебо. Тяжело ранен Мичм. Вилькен. Легко ранены: Шутов, Кнюпфер и Командир Буйного. Не имея снарядов и окружённые неприятелем, мы решили высадиться на берег, а крейсер потопить. Все шлюпки были перебиты, за исключением одного катера, на котором были перевезены раненые и большая часть команды. Утром 16-го показался неприятель. Оставшаяся на крейсере команда бросилась вплавь, а крейсер затоплен на 100-саженной глубине. Через несколько часов пришёл крейсер Кассуга и перевёз нас в Сасебо. Меня и докторов освободили и отправили в Нагасаки, где мы дождавшись парохода, отправляемся теперь в Россию.

Священники погибли: На Суворове, Александре, Бородино, Ослябя, Наварине и Светлане, остальные живы и возвращаются в Россию. Передайте почтение Вашему командиру Леониду Фёдоровичу, его бывший вестовой убит.

Желаю Вам хорошего и скорейшего возвращения в Россию. Почтение знающим меня.

Ваш покорный слуга Священник Пётр Добровольский.