РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1904–1905

Рýсско-япóнская войнá 1904–1905 — вой­на между Россией и Японией за господство на Дальнем Востоке.

Стремление России к дипломатическому и экономическому влиянию на Дальнем Востоке возросло в правление Александра III . В 1891 принято решение о строительстве Транссибирской магистрали , которая соединила бы европейскую Россию с восточносибирскими и дальневосточными районами. Активную роль в этом регионе стала также играть Япония, которая после реставрации Мэйдзи (1866) начала борьбу за влияние в Корее. Это привело к столкновению с Китаем ( Японо-китайская вой­на 1894–1895 ). Япония захватила Тайвань (Формозу) и часть Южн. Маньчжурии. По Симоносекскому мирному договору 1895 Япония приобрела о-ва Тайвань, Пэнхуледао (Пескадорские) и Ляодунский п-ов, что создало угрозу дальневосточным территориям России. С мая 1895 конфронтация стала неизбежной: Япония начала подготовку к вой­не на континенте, приняв в 1896 7-летнюю программу реорганизации сухопутной армии. 11 апреля 1895 Россия, Франция и Германия потребовали отказа Японии от аннексии Ляодунского п-ова (Тройственная интервенция). Япония уступила, Россия подписала с Китаем конвенцию об аренде Порт-Артура и Дальнего и строительстве к этим портам ветки от КВЖД (см. Китайско-восточная железная дорога ). В октябре 1900 русские вой­ска под предлогом подавления Ихэтуаньского восстания заняли Маньчжурию .

В 1902 Великобритания и Япония заключили союзный договор, а правящие круги России взяли курс на разрешение конфликта вооруженным путем (сторонники агрессивной политики на Дальнем Востоке объединились вокруг статс-секретаря А. М. Безобразова ). Летом 1903 было учреждено наместничество на Дальнем Востоке, образованное из Приамурского генерал-губернаторства и китайской Квантунской области. Наместником был назначен адмирал Е. И. Алексеев , известный антияпонской позицией. Переговоры России и Японии о разделе сфер влияния в Маньчжурии и Корее велись в течение лета — осени и достигли крайнего напряжения в декабре 1903. В январе 1904 правительство Японии дало указание послу в Санкт-Петербурге прекратить переговоры. 22 января 1904 японское правительство приняло решение о начале вой­ны против России. 24 января 1904 Япония разорвала дипломатические отношения с Россией. Последнее перед вой­ной Особое совещание под председательством Николая II собралось 26 января того же года: на нем было принято решение атаковать японцев, если они перейдут в Корее 38-ю параллель. В тот же день поступили сведения, что японцы напали на русские суда в Корее и Маньчжурии (официально вой­на объявлена 28 января). В ночь с 26 на 27 января атаке подверглась русская эскадра на рейде у Порт-Артура, а днем бой приняли крейсер «Варяг» (см. Руднев ) и канонерская лодка «Кореец». В феврале командование российским флотом принял вице-адмирал С. О. Макаров , предпринявший ряд действий для удержания инициативы на море. 31 марта [13 апреля] он погиб при подрыве на мине флагманского броненосца «Петропавловск». Во главе эскадры был поставлен контр-адмирал В. К. Витгефт, который не смог удержать инициативу. Узнав о гибели Макарова, японское командование отдало приказ о высадке вой­ск на Ляодунском п-ове. Тихоокеанская эскадра была заперта на внутреннем рейде Порт-Артура, и господство на море перешло к японцам. Блокада Порт-Артура позволила японцам осуществить в феврале высадку своих вой­ск в Корее (1-я армия, генерал Т. Куроки, 45 тыс. человек). В апреле на Ляодунском п-ове начала высадку 2-я армия (генерал Я. Оку, 35 тыс. человек).

В апреле 1904 велись боевые действия на суше. Маньчжурской армией командовал генерал А. Н. Куропаткин , вой­ска были сосредоточены в районах Хайчэн, Ляоян, Мукден, на Квантунском п-ове, во Владивостоке и Приамурье. Японцы одержали ряд побед, в том числе прервали связь Манчьжурской армии с Порт-Артуром (Цзиньчжоуский бой 1904). В августе произошло Ляоянское сражение, в котором приняли участие основные силы сторон. Несмотря на численное превосходство русской армии, Куропаткин отдал приказ об отступлении. К осени силы русской армии были пополнены (свыше 200 тыс. человек), и Куропаткин предпринял новую попытку перехватить инициативу из рук японцев. Однако и в боях на р. Шахэ (конец сентября — начало октября), и в сражении при Сандепу (январь 1905) ему не удалось добиться успеха, в частности снять блокаду. 20 декабря Порт-Артур был сдан.

11–25 февраля 1905 произошел бой близ Мукдена — самое масштабное сухопутное сражение вой­ны. Японские армии насчитывали 260–270 тыс. штыков, около 900 полевых, 170 тяжелых орудий и до 200 пулеметов. Русские не уступали ни в численности вой­ск (свыше 270 тыс. штыков), ни в артиллерии (более 1200 полевых и 250 тяжелых орудий), но отставали в обеспеченности новейшим вооружением — только 56 пулеметов. Русская армия потерпела поражение, в результате прорыва фронта и отступления в руках противника оказались запасы провианта, госпитали с ранеными, оружие. Куропаткин был снят с должности главнокомандующего, его место занял генерал Н. П. Линевич.

Поражения подорвали боевой дух армии: отмечались падение дисциплины и нарастание недовольства солдат и офицеров. Обе стороны были истощены, однако российское правительство продолжило вой­ну, делая ставку на сформированную на Балтике 2-ю Тихоокеанскую эскадру под командованием вице-адмирала З. П. Рожественского, которая выдвинулась на помощь в октябре 1904. 14[27] мая 1905 русские корабли вошли в Цусимский пролив. Русская эскадра совершила беспримерный поход из Балтийского моря вокруг Европы и Африки через Индийский океан. Под общим командованием Рожественского находилось 38 боевых кораблей. В Цусимском сражении 14–15[27–28] мая российская эскадра была почти полностью уничтожена.

Летом 1905 японцы высадили 14-тысячный десант на Сахалин и оккупировали остров, а также вытеснили российские вой­ска из Сев. Кореи. 24 мая на Особом совещании в Царском Селе было принято решение о прекращении вой­ны. Переговоры о мире начались в июле 1905 в Портсмуте (США) и продолжались почти месяц. Русскую делегацию возглавлял С. Ю. Витте , приложивший усилия, чтобы не нанести «раны достоинству России как великой державы». Россия признала Корею сферой японских интересов, уступила южную часть Сахалина, арендные права на Квантунский п-ов с Порт-Артуром и Дальним, а также южную ветку КВЖД. Пункт о контрибуции, которую требовала Япония в ходе переговоров, был снят, но Россия обязывалась уплатить за содержание в Японии русских военнопленных. За уступку южной части Сахалина Витте получил ироничное прозвище «граф Полусахалинский». Ход и итоги вой­ны вызвали недовольство в обществе, что стало одной из основных причин Революции 1905–1907 в России .

Ист .: Куропаткин А. Н. Русско-японская вой­на, 1904–1905: Итоги вой­ны. СПб., 2002.

Лит .: История русско-японской вой­ны / Ред.-изд. М. Е. Бархатов, В. В. Функе. Т. I–V. СПб., 1907–1909; Сорокин А. И. Оборона Порт-Артура. Русско-японская вой­на 1904–1905. М., 1952; История русско-японской вой­ны, 1904–1905 гг. М., 1977; Шацилло В. К., Шацилло Л. А. Русско-японская вой­на. 1904–1905: Факты. Документы. М., 2004; Мультатули П. В., Залесский К. А. Русско-японская вой­на 1904–1905 гг. М., 2015. Ю. Л. Михайлова.