Русская удаль против японского упорства. Как начиналась Русско-японская война 115 лет назад, в ночь с 26 на 27 января (8-9 февраля по новому стилю), японские миноносцы без объявления войны напали на корабли Российского Тихоокеанского флота на рейде Порт-Артура. В результате атаки были серьезно повреждены несколько русских кораблей. Днем 9 февраля произошел знаменитый героический и неравный бой крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец»против целой японской эскадры контр-адмирала Уриу из 14 кораблей. В этот же день официальноначалась Русско-японская война. Эта, как казалось нашим соотечественникам, «маленькая победоносная война» стала не просто испытанием для нашей страны на прочность и устойчивость в политическом и военном отношении. Эта война стала и полигоном, на котором впервые были применены новейшие типы вооружения, которые через десять лет (во время Первой мировой) заберут миллионы человеческих... На чтение: 4 минуты

115 лет назад, в ночь с 26 на 27 января (8-9 февраля по новому стилю), японские миноносцы без объявления войны напали на корабли Российского Тихоокеанского флота на рейде Порт-Артура. В результате атаки были серьезно повреждены несколько русских кораблей. Днем 9 февраля произошел знаменитый героический и неравный бой крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» против целой японской эскадры контр-адмирала Уриу из 14 кораблей. В этот же день официальноначалась Русско-японская война . Эта, как казалось нашим соотечественникам, «маленькая победоносная война» стала не просто испытанием для нашей страны на прочность и устойчивость в политическом и военном отношении. Эта война стала и полигоном, на котором впервые были применены новейшие типы вооружения, которые через десять лет (во время Первой мировой) заберут миллионы человеческих жизней. Была испытана новая тактика ведения боев на суше и на море. А оборона Порт-Артура , навечно вошла в отечественную военную историю как пример героизма защитников города наравне с обороной Севастополя. Эта война показала нам, что нельзя пренебрегать противником, что нужно продумывать свои действия на несколько ходов вперед. И, наконец, стала предвестником больших социальных и политических перемен в обществе

Беспокойный Восток: Япония готовится к войне

Ситуация на Дальнем Востоке на рубеже XIX-XXвеков, была очень нестабильной, можно даже сказать, взрывоопасной. Ослабленный Опиумными войнами , восстаниями и иностраннымиинтервенциями великих держав, экономическиотстающий Китай не представлял серьезной силы. Напротив, после Реставрации Мэйдзи с 1866 года японское правительство отказалось от самоизоляции и взяло курс на стремительную модернизацию и вестернизацию страны. Более того, в Японии были сильны националистические и имперские настроения, согласно которым будущая Великая Япония была обязана не просто войти в клуб великих держав, но и контролировать большую часть Азиатско-Тихоокеанского региона. При помощи западных держав, прежде всего США и Великобритании, Япония активно вооружалась, а главное, создавался мощный и боеспособный Объединенный флот, в состав которого входилипостроенные на иностранные кредиты и на иностранных же верфях самые современные боевые корабли.

Раздел Китая европейскими державами и Японией Французская карикатура 1890-х гг. Источник: https://ru.wikipedia.org/

Для японцев «пробой пера» стала Японо-китайская война 1894-1895 годов, в ходе которой современная японская армия и флот нанесли поражение китайцам. Война окончилась подписанием Симоносекского мирного договора, по которому Япония получала всеправа на Корею, остров Тайвань, Пескадорские острова и Ляодунский полуостров. Китай также обязывался выплатить контрибуцию в 200 млн лян (около 7,4 тыс. тонн серебра), что было эквивалентно трети ВВП Японии или 3 годовым бюджетам японского правительства.

По результатам войны на особом совещании в присутствии императора Николая II русские военачальники высказывали тревогу относительно японской экспансии на Дальнем Востоке.

Российская империя в тот раз смогла договориться с Францией и Германией с целью надавить на Японию,не дав ей укрепиться на материке. Эту коалицию назвали Тройственной интервенцией. Однако,вынудив японцев отказаться от приобретения Ляодунского полуострова, полученного в результате войны, Россия только разгневала будущего противника. Общественные настроения в Японии стали резко антироссийскими, повысились налоги на милитаризацию, а население под лозунгом «лёжа на хворосте лизать желчь» было готово их терпеть.

Источник: http://pereformat.ru/

Пока Китай продолжало лихорадить от восстания Ихэтуаней (Боксерское восстание) , которое было подавлено силами Великих держав, Японияпродолжала активно готовиться к войне. Вособенности наращивался флот. В 1902 году был заключен англо-японский договор, добавивший японцам уверенности на международной арене. Согласно его условиям, в случае вступления в войну против Японии двух держав, Британия могла оказывать ей военную помощь. Тем самым японцы застраховались от повторения сценария Тройственной интервенции. Можно с уверенностьюговорить, что именно с этого момента вопрос войны с Россией для японского правительства был уже решен. Оставалось лишь выбрать наиболее подходящий для удара момент. Вооружившись всем спектром дипломатических уловок и неизменной восточной лестью и хитростью, японцы стали выжидать. Параллельно происходили активные дипломатические консультации, обмены нотами, встречи посланников, что, впрочем, не мешало продолжать наращивать армию и закупать боевые корабли для флота. К примеру, два мощных и современных крейсера – «Ниссин» и «Касуга»,произведенные на итальянских верфях, были перекуплены японцами у Аргентины буквально накануне начала боевых действий.

Японская разведка работала отлично и дала возможность военному командованию выбрать наиболее удачный момент для начала войны. Японский флот (за исключением свежеприобретенных итальянских крейсеров) был собран в кулак, тогда как русскому требовалось подкрепление. Корабли ещё только шли в Порт-Артур, армия была мобилизована и имела численное превосходство на Дальневосточном ТВД. Опираясь на эти факты, 5 февраля 1904 года японский министр иностранных дел Дзютаро Комура телеграфировал послу в Петербурге «прекратить настоящиебессодержательные переговоры». Интересно, что буквально за день до этого японский посол Курино Синъитиро присутствовал на спектакле в Эрмитажном театре, где в антракте общался с императором Николаем II и русскими дипломатами.

В телеграмме говорилось: «ввиду промедлений, остающихся большей частью необъяснимыми,прервать дипломатические отношения с Россией», что и было сделано на следующий день – 6 февраля 1904 года.

Источник: http://irkipedia.ru/

«Большая азиатская программа» Российской империи

Российская империя находилась на подъеме. В стране продолжался экономический рост. Во время своей встречи в Ревеле со своим дядей, германским императором Вильгельмом II, русский самодержец прямо сказал, что рассматривает укрепление и усиление влияния России в Восточной Азии в качестве основной задачи своего правления.

Прошлые приобретения России в Средней Азии и выход к границам Афганистана и Персии обозначили предел продвижения в этом регионе, в ином случаеэто могло бы привести к болезненному конфликту с «владычицей морей» – Британской империей. Взоры России теперь были обращены на Дальний Восток. Следует отметить, что этот регион только начал осваиваться Россией. Процесс шел очень быстро, но в силу нехватки транспортных артерий и большой удаленности региона темпы развития дальневосточных владений России были недостаточными. Амбициозные планы России были поддержаны строительством «Великого сибирского пути» (Транссибирской магистрали) , начатом еще при Александре III , активной внешней политикой в регионе (прежде всего в Китае), наращиванием армии и флота.

Император также подчеркивал, что «не хочет брать себе Корею», но никоим образом не может допустить, чтобы японцы там прочно обосновались.Транссиб был пущен уже в июле 1903 года, несмотря на наличие узкого места у Байкала, где путь ещё не был закончен, и вагоны приходилось перевозить на паромах. На Дальний Восток стали перебрасываться воинские подразделения. Параллельно наращивались и силы флота. Огромная протяженность путей, особенно морских, безусловно, замедляла укрепление военной мощи России в регионе, но тем не менее оно продолжалось.

Фредерик де Ханен. Российские войска двигаются к корейско-маньчжурской границе. Источник: https://ru.wikipedia.org/

В Петербурге тем временем сформировались две партии: одна – во главе с военными и родственниками императора убеждала его не идти на уступки и проводить жесткий курс. К слову, её представитель адмирал Е. И. Алексеев и былназначен наместником Дальнего Востока. Алексеев был известен своим пренебрежением к японцам. Вторил ему и военный министр Куропаткин: «Полный отказ от Кореи составит слишком дорогую цену для соглашения с Японией». Подобное шапкозакидательство чуть позже выльется в большие военные потери для России. Новое наместничество с августа 1903 года объединяло Приамурье и Квантунскую область. В Квантуне находились так необходимые России незамерзающие порты Дальний и Порт-Артур.

Другая партия – во главе с опытным политиком, министром финансов С.Ю. Витте ратовала за возможные уступки Японии. Дело в том, что министр лично побывал на Дальнем Востоке и расценивал ситуацию как крайне пессимистичную для России. Он считал, что страна пока не готова к войне, и вместе с главой русского МИД В.Н. Ламсдорфом настаивал на как можно более долгой отсрочке и тщательной подготовке к войне.

Ни Алекссев, ни Витте не знали, что вопрос войны с Россией для японцев уже решен, а пока в Петербурге в январе 1904 года шла борьба за влияние на мнение императора, объединенный флот Японии уже вышел в море.

Подлый японский удар и русская стойкость

Русская разведка располагала данными о том, что война неизбежна, но несмотря на это она началась неожиданно для России. В ночь с 8 на 9 февраля 8 японских миноносцев торпедировали стоявшие на внешнем рейде Порт-Артура русские корабли. При этом серьезно пострадали новейшие броненосцы«Цесаревич» и «Ретвизан», был поврежден крейсер «Паллада».

После сражения при Ляояне. Перевозка раненых русских Красным Крестом. Анджело Агостини. Источник: https://ru.wikipedia.org/

Русский флот так и не смог собраться в единый кулак. По совокупности кораблей не сильно уступая японскому, флот оказался разнесен на 2 порта: Владивосток и Порт-Артур. При этом в Чемульпо был потоплен новейший «Варяг». Япония сполна воспользовалась эффектом внезапности и выгодным расположением своих военно-морских баз, которые полукругом охватывали разнесенные далеко друг от друга российские порты. Япония сразу же перехватила инициативу на море и в ходе всей войны не упускала её.

В первый же день войны после героического боя «Варяга» и «Корейца» в районе Чемульпо началась высадка почти 50-тысячной японской группировки войск, они быстро блокировали границу Кореи с Китаем и обеспечили японский фланг. Начавшаяся высадка японских войск обеспечила японцам последовательные победы на реке Ялу, в боях под Цзиньчжоу и Вафангоу. Был оставлен порт Дальний.

Единственными серьезными потерями для японцев весной 1904 года стали 2 броненосца – «Ясима» и «Хацусэ», подорвавшиеся на русских минах с минного транспорта «Амур», что и стало самой серьезной победой для России на море за всю войну. Но неравноценной потерей для русского флота стала гибель броненосца «Петропавловск». На борту подорвавшегося на минах корабля находился уважаемый и опытный адмирал С.О. Макаров и художник Василий Верещагин .

Как в начальный период войны, так и позже, сложилось мнение о некомпетентности русского командования на суше и на море.

Переговоры в Портсмуте (1905). Источник: https://ru.wikipedia.org/

С трудом удавалось достичь ощутимого перевеса над японцами. Если в начале войны Россия могла выставить немногим более 150 тыс. солдат против почти 450 тыс. японцев, то к концу Россия могла добиться двукратного численного перевеса на суше.

В августе 1904 года началась героическая 329-дневная оборона Порт-Артура, где сконцентрировались значительные силы японцев. Параллельно произошел и морской бой в Желтом море, в котором Порт-Артурская эскадра, почти добившись успеха, потерпела обидное поражение из-за гибели командующего адмирала В.К. Витгефта. Неопределенностью закончились и сражения под Ляояном и Шахэ, русская армия отступила к Мукдену.

Приближался 1905 год, принесший России сдачу Порт-Артура, поражение при Цусиме , первую Русскую революцию, поражение в войне и невыгодный Портсмутский мир . Оценивая предпосылки и начало Русско-японской войны, мы можем видеть не только недооценку противника с военной и политической точек зрения, но и беспримерный героизм русских солдат и офицеров, которым они искупили фатальные ошибки политиков и генералов. К сожалению, одного героизма нижних чинов армии и флота в этой войне оказалось недостаточно для победы.