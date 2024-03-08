РОЗЕН, РОМАН РОМАНОВИЧ

Рóзен, Роман Романович (12[24].02.1847, Ревель — 31.12.1921, Нью-Йорк) — российский дипломат, барон.

Сын эстляндского вице-губернатора. Изучал юриспруденцию и дипломатию в Дерптском университете (1864–1865), затем учился в Императорском училище правоведения в Санкт-Петербурге (1865–1868). В 1868–1871 служил в Министерстве юстиции, затем — в Министерстве иностранных дел. Действительный статский советник (с 1890), гофмейстер императорского двора (с 1903).

Поверенный в делах России в Токио (1879–1883), генеральный консул в Нью-Йорке (1884–1890). Посланник и полномочный министр в Мехико (1890–1895), Белграде (1895–1897), Токио (1897–1899), Мюнхене (1899–1901), Афинах (1901–1903), Токио (1903–1904). В 1898 подписал протокол «Р. — Нисси» по корейскому вопросу. Настаивал на том, чтобы пойти на уступки Японии в Корее и упрочить присутствие России в Маньчжурии . В 1905–1911 — посол в США, был уполномоченным России на переговорах по заключению Порт­смутского мирного договора (см. Русско-японские договоры и соглашения ) с Японией (1905). С 1911 — член Государственного совета . В 1916 в составе российской делегации посетил Лондон, Париж и Рим, где открыто выражал пацифистские взгляды, за которые был расценен французским правительством как германофил. По отношению к большевистской власти занимал резко негативную позицию.

С конца 1918 — в эмиграции, большую часть времени жил в США, работал переводчиком и бизнес-консультантом. Автор аналитических статей в Saturday Evening Post по проблемам международной политики, мемуаров «Сорок лет дипломатии».

Соч. : Европейская политика России. Петроград, 1917; Мир или вой­на во что бы то ни стало? Петроград, 1917; Forty Years of Diplomacy. By Baron Rosen. London, 1922.

Лит .: Кабанов Д. С., Кубышкин А. И., Сизоненко А. И. Его называли «Дипломатическая Кассандра». М., 2020. И. А. Кукушкина.