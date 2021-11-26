ПРИАМУРСКОЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО,

ПРИАМУРСКОЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО - особая военно-административная единица на Дальнем Востоке Российской империи.

Обра­зо­ва­но 16(28) июня 1884 года из восточной час­ти Восточно-Си­бир­ско­го ге­не­рал-гу­бер­на­тор­ст­ва (с 1887 года Ир­кут­ское ге­не­рал-гу­бер­на­тор­ст­во). Административный центр - город Ха­ба­ров­ка (с 1893 года Ха­ба­ровск).

В его со­став во­шли При­мор­ская, Амур­ская и За­бай­каль­ская об­лас­ти, остров Са­ха­лин (весь до 1905 года, за­тем - северная часть) и Вла­ди­во­сток­ское во­енное гу­бер­на­тор­ст­во (уп­разд­не­но в 1888 году). Ука­зом императора Ни­ко­лая II от 30 июля (12 августа)1903 года - Приамурское генерал-губернаторство, на­ря­ду с Кван­тун­ской об­ла­стью, во­шло в со­став на­ме­ст­ни­че­ст­ва на Даль­нем Вос­то­ке [уп­разд­не­но на по­след­нем эта­пе русско-японской вой­ны 8(21) июля 1905 года]. В 1906 году из Приамурского генерал-губернаторства вы­ве­де­на За­бай­каль­ская область (вновь ото­шла к Ир­кут­ско­му ге­не­рал-гу­бер­на­тор­ст­ву), в 1909 году в со­ста­ве Приамурского генерал-губернаторства об­ра­зо­ва­ны Кам­чат­ская и Са­ха­лин­ская об­лас­ти.

Приамурским генерал-губернаторством управ­лял генерал-гу­бер­на­тор, ко­то­рый од­но­вре­мен­но яв­лял­ся ко­мандующий вой­ска­ми При­амур­ско­го ВО и на­каз­ным ата­ма­ном при­амур­ских ка­зачь­их войск. Он имел ряд осо­бых прав : оп­ре­де­лять раз­мер об­роч­ной по­да­ти с ино­стран­цев, при­ни­мать ки­тай­цев и ко­рей­цев в российское под­дан­ст­во, раз­ре­шать ка­бо­таж иностранных су­дов (1892 год), пе­ре­да­вать на рас­смот­ре­ние на­чаль­ни­ков об­лас­тей, вхо­див­ших в со­став Приамурское генерал-губернаторство, де­ла по хо­зяйственному управ­ле­нию (1912 год). С 1907 года во­про­сы за­ко­но­дательного ха­рак­те­ра об­су­ж­да­лись в осо­бом меж­ве­домственном со­ве­ща­нии при генерал-гу­бер­на­то­ре с уча­сти­ем пред­ста­ви­те­лей ми­ни­стерств и ве­домств, его ре­ше­ния пред­став­ля­лись в Со­вет ми­ни­ст­ров. В 1911 году во­енное управ­ле­ние в Приамурским генерал-губернаторством бы­ло от­де­ле­но от гра­ж­дан­ско­го, вве­де­на осо­бая долж­ность ко­мандующего вой­ска­ми При­амур­ско­го ВО.

Пло­щадь Приамурского генерал-губернаторства - 2957,8 тысяч км2 (1893 год), 2328,2 тысяч км2 (1914 год). Население 1043,8 тысяч человек (1897 год; без За­бай­каль­ской область 371,8 тысяч человек), 855 тысяч человек (1911 год), 987,4 тысяч человек (1916 год).

Од­ним из главных ис­точ­ни­ков фор­ми­ро­ва­ния на­се­ле­ния яв­ля­лось пе­ре­се­лен­че­ст­во, в начале XX века оно при­ня­ло ши­ро­кие мас­шта­бы бла­го­да­ря рос­ту морских пе­ре­во­зок су­да­ми Доб­ро­воль­но­го фло­та, по­строй­ке Ки­тай­ско-Вос­точ­ной же­лез­ной до­ро­ги (1903 год) и про­ве­де­нию сто­лы­пин­ской аг­рар­ной ре­фор­мы (толь­ко в 1908-1910 годы в Приамурском генерал-губернаторстве при­бы­ло 106 тысяч человек).

Круп­ней­шие го­ро­да Приамурского генерал-губернаторства (к 1914 году с населением свыше 50 тысяч человек) - Вла­ди­во­сток, Бла­го­ве­щенск, Ха­ба­ровск.

В 1916 году вве­де­на в строй Амур­ская железная дорога, ко­неч­ный уча­сток Транс­си­бир­ской ма­ги­ст­ра­ли.

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года Приамурское генерал-губернаторство уп­разд­не­но.

При­амур­ские генерал-гу­бер­на­то­ры: ба­рон А.Н. Корф (1884-1893 годы), С.М. Ду­хов­ской (1893-1898 годы), Н.И. Гро­де­ков (1898-1902 годы), Д.И. Суб­бо­тич (1902-1903 годы), Н.П. Ли­не­вич (и.д., 1903-1904 годы), Р.А. Хре­ща­тиц­кий (и.д., 1904-1905 годы), П.Ф. Ун­тер­бер­гер (1905-1910 годы), Н.Л. Гон­дат­ти (1911-1917 годы).

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