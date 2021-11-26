ПРИАМУРСКОЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО,
ПРИАМУРСКОЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО - особая военно-административная единица на Дальнем Востоке Российской империи.
Образовано 16(28) июня 1884 года из восточной части Восточно-Сибирского генерал-губернаторства (с 1887 года Иркутское генерал-губернаторство). Административный центр - город Хабаровка (с 1893 года Хабаровск).
В его состав вошли Приморская, Амурская и Забайкальская области, остров Сахалин (весь до 1905 года, затем - северная часть) и Владивостокское военное губернаторство (упразднено в 1888 году). Указом императора Николая II от 30 июля (12 августа)1903 года - Приамурское генерал-губернаторство, наряду с Квантунской областью, вошло в состав наместничества на Дальнем Востоке [упразднено на последнем этапе русско-японской войны 8(21) июля 1905 года]. В 1906 году из Приамурского генерал-губернаторства выведена Забайкальская область (вновь отошла к Иркутскому генерал-губернаторству), в 1909 году в составе Приамурского генерал-губернаторства образованы Камчатская и Сахалинская области.
Приамурским генерал-губернаторством управлял генерал-губернатор, который одновременно являлся командующий войсками Приамурского ВО и наказным атаманом приамурских казачьих войск. Он имел ряд особых прав: определять размер оброчной подати с иностранцев, принимать китайцев и корейцев в российское подданство, разрешать каботаж иностранных судов (1892 год), передавать на рассмотрение начальников областей, входивших в состав Приамурское генерал-губернаторство, дела по хозяйственному управлению (1912 год). С 1907 года вопросы законодательного характера обсуждались в особом межведомственном совещании при генерал-губернаторе с участием представителей министерств и ведомств, его решения представлялись в Совет министров. В 1911 году военное управление в Приамурским генерал-губернаторством было отделено от гражданского, введена особая должность командующего войсками Приамурского ВО.
Площадь Приамурского генерал-губернаторства - 2957,8 тысяч км2 (1893 год), 2328,2 тысяч км2 (1914 год). Население 1043,8 тысяч человек (1897 год; без Забайкальской область 371,8 тысяч человек), 855 тысяч человек (1911 год), 987,4 тысяч человек (1916 год).
Одним из главных источников формирования населения являлось переселенчество, в начале XX века оно приняло широкие масштабы благодаря росту морских перевозок судами Добровольного флота, постройке Китайско-Восточной железной дороги (1903 год) и проведению столыпинской аграрной реформы (только в 1908-1910 годы в Приамурском генерал-губернаторстве прибыло 106 тысяч человек).
Крупнейшие города Приамурского генерал-губернаторства (к 1914 году с населением свыше 50 тысяч человек) - Владивосток, Благовещенск, Хабаровск.
В 1916 году введена в строй Амурская железная дорога, конечный участок Транссибирской магистрали.
После Февральской революции 1917 года Приамурское генерал-губернаторство упразднено.
Приамурские генерал-губернаторы: барон А.Н. Корф (1884-1893 годы), С.М. Духовской (1893-1898 годы), Н.И. Гродеков (1898-1902 годы), Д.И. Субботич (1902-1903 годы), Н.П. Линевич (и.д., 1903-1904 годы), Р.А. Хрещатицкий (и.д., 1904-1905 годы), П.Ф. Унтербергер (1905-1910 годы), Н.Л. Гондатти (1911-1917 годы).