ОБОРО́НА
Вид боевых действий войск (сил), ведущихся в целях отражения наступления (ударов) противника, удержания (прикрытия) намеченных направлений (рубежей, районов, объектов), экономии сил и средств на одних направлениях и создания превосходства над противником на других, нанесения наступающим группировкам противника поражения и создания условий для перехода своих войск в контрнаступление (наступление).
О. по масштабам может быть тактической, оперативной и стратегической, применяться вынужденно или преднамеренно. В зависимости от обстановки может применяться позиционная или манёвренная О., а также их сочетание. Специфич. видами О. являются: общевойсковая, противовоздушная, противоракетная, противодесантная, противолодочная, противотанковая, космическая.
Сущность общевойсковой О. заключается в поражении группировок противника при выдвижении и занятии ими исходного положения, во время атаки переднего края и в ходе боевых действий за удержание оборонит. рубежей. Это достигается нанесением по ним массиров. ударов разл. видами оружия, проведением контрподготовки, упорным удержанием ключевых позиций и районов О., решит. контрударами (контратаками) с целью разгромить противника вклинившегося или прорвавшегося в глубину О. В оперативном и стратегич. масштабах ведение О. включает ряд взаимосвязанных одновременных и последоват. оборонит. сражений, огневых ударов, воздушных, противовоздушных и мор. сражений.
Подготовка О. осуществляется: в стратегич. масштабе – под рук. Генерального штаба, оперативная О. – командующих и штабов соответствующих общевойсковых объединений, тактич. О. – командиров и штабов соединений, частей и подразделений. Подготовка О. проводится заблаговременно в мирное время, в период непосредств. угрозы агрессии с учётом предполагаемых вариантов вторжения противника. Взгляды на место и роль О. в действиях войск развивались вместе с совершенствованием военного искусства.
В совр. условиях осн. требованием к О. является способность обеспечить: ведение борьбы с системами высокоточного оружия; отражение не только фронтальных, но и охватывающих ударов бронетанковых группировок противника, массиров. ударов его авиации, ракет; ведение борьбы с десантно-диверсионными силами; осуществление широкого манёвра войсками, силами и средствами, нанесение мощных контратак и контрударов при сочетании позиционной и манёвренной О. Действия войск в О. приобретают всё более оборонит.-наступат. характер с созданием условий для перехода обороняющихся в решит. контрнаступление.
Автор статьи: В. В. Верховод.