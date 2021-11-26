ОБОРО́НА

Вид бое­вых дей­ст­вий войск (сил), ве­ду­щих­ся в це­лях от­ра­же­ния на­сту­п­ле­ния (уда­ров) про­тив­ни­ка, удер­жа­ния (при­кры­тия) на­ме­чен­ных на­прав­ле­ний (ру­бе­жей, рай­онов, объ­ек­тов), эко­но­мии сил и средств на од­них на­прав­ле­ни­ях и соз­да­ния пре­вос­ход­ст­ва над про­тив­ни­ком на дру­гих, на­не­се­ния на­сту­паю­щим груп­пи­ров­кам про­тив­ни­ка по­ра­же­ния и соз­да­ния ус­ло­вий для пе­ре­хо­да сво­их войск в контр­на­сту­п­ле­ние (на­сту­п­ле­ние).

О. по мас­шта­бам мо­жет быть так­ти­че­ской, опе­ра­тив­ной и стра­те­ги­че­ской, при­ме­нять­ся вы­ну­ж­ден­но или пред­на­ме­рен­но. В за­ви­си­мо­сти от об­ста­нов­ки мо­жет при­ме­нять­ся по­зи­ци­он­ная или ма­нёв­рен­ная О., а так­же их со­че­та­ние. Спе­ци­фич. ви­да­ми О. яв­ля­ют­ся: об­ще­вой­ско­вая, про­ти­во­воз­душ­ная, про­ти­во­ра­кет­ная, про­ти­во­де­сант­ная, про­ти­во­ло­доч­ная, про­ти­во­тан­ко­вая, кос­ми­че­ская.

Сущ­ность об­ще­вой­ско­вой О. за­клю­ча­ет­ся в по­ра­же­нии груп­пи­ро­вок про­тив­ни­ка при вы­дви­же­нии и за­ня­тии ими ис­ход­но­го по­ло­же­ния, во вре­мя ата­ки пе­ред­не­го края и в хо­де бое­вых дей­ст­вий за удер­жа­ние обо­ро­нит. ру­бе­жей. Это дос­ти­га­ет­ся на­не­се­ни­ем по ним мас­си­ров. уда­ров разл. ви­да­ми ору­жия , про­ве­де­ни­ем контр­под­го­тов­ки, упор­ным удер­жа­ни­ем клю­че­вых по­зи­ций и рай­онов О., ре­шит. контр­уда­ра­ми (контр­ата­ка­ми) с це­лью раз­гро­мить про­тив­ни­ка вкли­нив­ше­го­ся или про­рвав­ше­го­ся в глу­би­ну О. В опе­ра­тив­ном и стра­те­гич. мас­шта­бах ве­де­ние О. вклю­ча­ет ряд взаи­мо­свя­зан­ных од­но­вре­мен­ных и по­сле­до­ват. обо­ро­нит. сра­же­ний, ог­не­вых уда­ров, воз­душ­ных, про­ти­во­воз­душ­ных и мор. сра­же­ний.

Под­го­тов­ка О. осу­ще­ст­в­ля­ет­ся: в стра­те­гич. мас­шта­бе – под рук. Ге­не­раль­но­го шта­ба, опе­ра­тив­ная О. – ко­ман­дую­щих и шта­бов со­от­вет­ст­вую­щих об­ще­вой­ско­вых объ­е­ди­не­ний, так­тич. О. – ко­ман­ди­ров и шта­бов со­еди­не­ний, час­тей и под­раз­де­ле­ний. Под­го­тов­ка О. про­во­дит­ся за­бла­го­вре­мен­но в мир­ное вре­мя, в пе­ри­од не­по­средств. уг­ро­зы аг­рес­сии с учё­том пред­по­ла­гае­мых ва­ри­ан­тов втор­же­ния про­тив­ни­ка. Взгля­ды на ме­сто и роль О. в дей­ст­ви­ях войск раз­ви­ва­лись вме­сте с со­вер­шен­ст­во­ва­ни­ем во­ен­но­го ис­кус­ст­ва.

В совр. ус­ло­ви­ях осн. тре­бо­ва­ни­ем к О. яв­ля­ет­ся спо­соб­ность обес­пе­чить: ве­де­ние борь­бы с сис­те­ма­ми вы­со­ко­точ­но­го ору­жия; от­ра­же­ние не толь­ко фрон­таль­ных, но и ох­ва­ты­ваю­щих уда­ров бро­не­тан­ко­вых груп­пи­ро­вок про­тив­ни­ка, мас­си­ров. уда­ров его авиа­ции, ра­кет; ве­де­ние борь­бы с де­сант­но-ди­вер­си­он­ны­ми си­ла­ми; осу­ще­ст­в­ле­ние ши­ро­ко­го ма­нёв­ра вой­ска­ми, си­ла­ми и сред­ст­ва­ми, на­не­се­ние мощ­ных контр­атак и контр­уда­ров при со­че­та­нии по­зи­ци­он­ной и ма­нёв­рен­ной О. Дей­ст­вия войск в О. при­об­ре­та­ют всё бо­лее обо­ро­ни­т.-на­сту­пат. ха­рак­тер с соз­да­ни­ем ус­ло­вий для пе­рехо­да обо­ро­няю­щих­ся в ре­шит. контр­насту­п­ле­ние.

Автор статьи: В. В. Вер­хо­вод.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)