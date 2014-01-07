Подвиг крейсера «Варяг» Легендарное сражение бронепалубного крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с эскадрой из шести крейсеров и восьми миноносцев японского флота. Подвиг россиян произвел колоссальное впечатление в России и далеко за ее пределами. На чтение: 5 минут

ПРЕДЫСТОРИЯ

К началу ХХ века все ведущие мировые державы вступили в фазу империализма. Растущие империи стремились взять под свой контроль как можно больше территории и значимых пунктов на карте мира. Китай был ослаблен внутренними и внешними войнами, что привело к возникновению на его территории сфер влияния великих держав, в том числе и России. Для Российской империи контроль над северной частью Китая, а также удержание Порт-Артура было частью союзнических обязательств, которые Россия приняла на себя в 1896 году по договору с Китаем. Россия своими сухопутными и морскими силами должна была защищать целостность Китая от покушений Японии. С целью изолировать Россию на Дальнем Востоке Япония обратилась к Великобритании с просьбой о заключении союзного договора, в результате не долгих переговоров такой договор был подписан в 1901 году в Лондоне. Англия стремилась ослабить Россию, так как интересы этих империй сталкивались по всей Азии: от Черного моря и до Тихого океана.

В начале февраля 1904 года в порт столицы Кореи г. Сеула прибыли два русских корабля с дипломатической миссией: крейсер «Варяг» под командованием капитана первого ранга Всеволода Федоровича Руднёва и канонерская лодка «Кореец» под командованием капитана второго ранга Г.П. Беляева.

ПОЩАДЫ НИКТО НЕ ЖЕЛАЕТ

Наверх, вы товарищи, все по местам! Последний парад наступает! Врагу не сдается наш гордый «Варяг», Пощады никто не желает!

Все вымпелы вьются, и цепи гремят, Наверх якоря подымают. Готовятся к бою орудия в ряд, На солнце зловеще сверкая!

Слова этой известнейшей песни посвящены самому знаменитому событию русско-японской войны 1904-1905 гг. – подвигу крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец», вступивших в неравный бой с превосходящими силами японской эскадры в корейской бухте Чемульпо. Текст этой песни, находясь под впечатлением подвига крейсера, написал в 1904 году австрийский поэт Рудольф Грейнц. Стихотворение было напечатано в одном из журналов, а вскоре появились и его русские переводы, наиболее удачным из которых стал перевод Е. Студенской. Музыкант 12-го гренадерского Астраханского полка А.С. Турищев положил эти стихи на музыку. Впервые песня была исполнена на торжественном приеме, устроенном императором Николаем II в честь офицеров и матросов «Варяга» и «Корейца».

Подвиг моряков «Варяга» и «Корейца» навсегда вошел в историю русского флота, явившись одной из героических страниц неудачной для нас русско-японской войны 1904-1905 гг. Выдержав неравный бой с японской эскадрой и не спустив флага перед неприятелем, русские моряки, не сдались врагу и сами потопили свой корабль.

В ночь на 27 января (9 февраля) 1904 г. японские миноносцы без объявления войны напали на русскую эскадру на внешнем рейде Порт-Артура - военно-морской базы, арендованной Россией у Китая. Японская атака имела тяжелые последствия: были повреждены броненосцы «Ретвизан», «Цесаревич» и крейсер «Паллада». В тот же день в нейтральном корейском порту Чемульпо (ныне Инчхон) японской эскадрой, состоящей из 1 броненсного крейсера, 5 легких крейсеров и 8 миноносцев, были блокированы крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец».

Капитан Руднев получил извещение японского адмирала Уриу, объявлявшее о том, что Япония и Россия находятся в состоянии войны и требовавшее, чтобы «Варяг» вышел из порта, в противном случае японские корабли дадут бой прямо на рейде. «Варяг» и «Кореец» снялись с якорей. Через пять минут на них сыграли боевую тревогу. Английские и французские корабли встречали проходившие русские корабли звуками оркестра.

Для того, чтобы прорвать блокаду, нашим морякам надо было с боем пройти узкий 20-мильный фарватер и вырваться в открытое море. Задача невыполнимая. В половину двенадцатого с японских крейсеров поступило предложение сдаться на милость победителя. Русские проигнорировали сигнал. Японская эскадра открыла огонь…

Бой был жестоким. Под ураганным огнем противника (1 тяжелый и 5 легких крейсеров, 8 миноносцев) матросы и офицеры вели огонь по врагу, подводили пластырь, заделывая пробоины, тушили пожары. Руднев, раненный и контуженный, продолжал руководить боем. Но, несмотря на шквальный огонь и огромные разрушения, «Варяг» все же вел прицельный огонь по японским судам из оставшихся орудий. Не отставал от него и «Кореец».

Согласно рапорту командира «Варяга», огнем крейсера был потоплен один миноносец и повреждены 4 японских крейсера. Потери экипажа «Варяга» - 1 офицер и 30 матросов убиты, 6 офицеров и 85 матросов ранены и контужены, еще около 100 человек получили легкие ранения. На «Корейце» потерь не было.

Однако критические повреждения вынудили «Варяг» через час вновь вернуться на рейд бухты. После оценки серьезности повреждений оставшиеся орудия и оборудование на нем были по возможности уничтожены, сам он был затоплен в бухте. «Кореец» был взорван экипажем.

ХОД БОЯ

На рейда Чемульпо стояли итальянское, американское, корейское и английские суда, а также японский крейсер «Чиода». Ночью 7 февраля этот крейсер, не зажигая опознавательных огней, снялся с рейда и вышел в открытое море. На следующий день канонерская лодка «Кореец» около 16.00 вышла из бухты, где встретила японскую эскадру в составе 7 крейсеров и 8 миноносцев. Крейсер «Асама» блокировал путь «Корейца» в открытое море, а миноносцы выпустили по канонерке три торпеды (2 прошли мимо, а третья затонула в нескольких метрах от борта «Корейца»). Беляев принял решение войти в нейтральную гавань и скрылся в Чемульпо.

9 февраля в 7.30 утра командующей японской эскадрой адмирал Урио Сотокити направил капитанам судов, стоящих в Чемульпо, телеграмму о состоянии войны меду Россией и Японией, в которой сообщал, что он вынужден атаковать нейтральную бухту в 16.00, если русские корабли не сдадутся или не выйдут в открытое море к полудню.

В 9.30 об этой телеграмме стало известно капитану 1-го ранга Рудневу на борту английского корабля «Talbot». После короткого совещания с офицерами было принято решение покинуть бухту и дать бой японской эскадре.

В 11.20 минут «Кореец» и «Варяг» покидали бухту. На иностранных судах нейтральных держав все команды были построены и провожали русских героев громким «Ура!» на верную смерть. На «Варяге» оркестр исполнял национальные гимны тех стран, моряки которых салютовали храбрости русского оружия.

Японские крейсера располагались боевым строем у о. Ричи, прикрывая оба возможных выхода в море. За японскими крейсерами располагались миноносцы. 11.30 минут крейсера «Асама» и «Чиода» начали движение навстречу русским кораблям, за ними следовали крейсера «Нанива» и «Ниитака». Адмирал Сотокити предложил русским сдаться, ни с «Варяга», ни с «Корейца» на это предложение не ответили.

11.47 минут на «Варяге» из-за точных попаданий японских снарядов начинается пожар на палубе, который удается потушить, повреждены несколько орудий. Есть убитые и раненые. Капитан Руднев контужен, тяжело ранен в спину, но остается в строю рулевой Снигирев.

В 12.05 на «Варяге» оказались повреждены рулевые механизмы. Было принято решение дать полный назад, продолжая вести огонь по японским кораблям. «Варягу» удалось вывести из строя кормовую башню и мостик крейсера «Асама», который вынужден был прекратить и начать ремонтные работы. Также были повреждены орудия на двух других крейсерах, а один миноносец был затоплен. Всего японцы потеряли убитыми 30 человек, русские убитыми 31 человека, ранеными 188.

В 12.20 «Варяг» получил две пробоины, после чего было принято решение вернуться в Чемульпо, исправить повреждения и продолжить бой. Однако уже в 12.45 надежды исправить повреждения большинства корабельных орудий не оправдались. Руднев решил затопить корабль, что и произошло в 18.05. Канонерская лодка «Кореец» была повреждена двумя взрывами и также затоплена.

РАПОРТ РУДНЕВА

«…В 11 часов 45 минут с крейсера «Асама» был сделан первый выстрел из 8-дюймового орудия, вслед за которым вся эскадра открыла огонь.

Впоследствии японцы уверяли, что адмирал сделал сигналом предложение о сдаче, на которое командир русского судна ответил пренебрежением, не подняв никакого сигнала. Действительно, мною был виден сигнал, но я не нашел нужным отвечать на него, раз уже решил идти в бой.

После чего, произведя пристрелку, открыли огонь по «Асама» с расстояния 45 кабельтов. Один из первых снарядов японцев, попав в крейсер, разрушил верхний мостик, произведя пожар в штурманской рубке, и перебил фок-ванты, причем были убиты далъномерный офицер мичман граф Нирод и все дальномерщики станции №1 (no окончании боя найдена одна рука графа Нирода, державшая дальномер)…

…Убедившись после осмотра крейсера в полной невозможности вступить в бой и не желая дать неприятелю возможность одержать победу над полуразрушенным крейсером, общим собранием офицеров решили потопить крейсер, свезя раненых и оставшуюся команду на иностранные суда, на что последние изъявили полное согласие вследствие моей просьбы…

…Ходатайство о награждении офицеров и команды за их беззаветную храбрость и доблестное исполнение долга представляю особо. По сведениям, полученным в Шанхае, японцы понесли большие потери в людях и имели аварии на судах, особенно пострадал крейсер «Асама», который ушел в док. Также пострадал крейсер «Такачихо», получивший пробоину; крейсер взял 200 раненых и пошел в Сасебо, но дорогой лопнул пластырь и не выдержали переборки, так что крейсер «Такачихо» затонул в море. Миноносец затонул во время боя.

Донося о вышеизложенном, считаю долгом доложить, что суда вверенного мне отряда с достоинством поддержали честь Российского флага, исчерпали все средства к прорыву, не дали возможности японцам одержать победу, нанесли много убытков неприятелю и спасли оставшуюся команду.

Подписал: командир крейсера 1 ранга «Варяг» капитан 1 ранга Руднев

6 февраля 1904 г.»

ПОЧЕСТИ ГЕРОЯМ

Матросы с русских кораблей были приняты на иностранные суда и, дав обязательство не принимать участия в последующих боевых действиях, через нейтральные порты вернулись в Россию. В апреле 1904 года экипажи кораблей прибыли в Петербург, Моряков приветствовал Николай II. Все они были приглашены на торжественный обед во дворец, где по этому случаю были приготовлены специальные обеденные приборы, которые после торжества были отданы морякам. Всем матросам «Варяга» в подарок от Николая II были вручены именные часы.

Бой у Чемульпо показал героизм русских матросов и офицеров, которые готовы были пойти на верную гибель ради сохранения чести и достоинства. Отважный и отчаянный шаг моряков был отмечен учреждением специальной награды для матросов «Медаль за бой «Варяга» и «Корейца» 27 января 1904 года при Чемульпо», а также бессмертными песнями «Врагу не сдается наш гордый «Варяг» и «Плещут холодные волны».

О подвиге моряков крейсера не забыли. В 1954 году в честь 50-летия боя у Чемульпо Главком ВМС СССР Н.Г. Кузнецов лично наградил 15 ветеранов медалями «За отвагу».

9 августа 1992 года был открыт памятник командиру крейсера В.Ф. Рудневу в селе Савине (Заокский район Тульской области), где он был похоронен после кончины в 1913 году. Летом 1997 года во Владивостоке установлен памятник крейсеру «Варяг».

В 2009 г., после продолжительных переговоров с корейской стороной, в Россию привезли реликвии, связанные с подвигом крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец», хранившиеся ранее в запасниках музея Ичхона, а 11 ноября 2010 г. в присутствии президента РФ Д.А. Медведева мэр Ичхона передал российским дипломатам гюйс крейсера. Церемония прошла в посольстве России в Сеуле.

НИКОЛАЙ II - ГЕРОЯМ ЧЕМУЛЬПО

Речь царя в Зимнем дворце

«Я счастлив, братцы, видеть вас всех здоровыми и благополучно вернувшимися. Многие из вас своей кровью занесли в летопись нашего флота дело, достойное подвигов ваших предков, дедов и отцов, которые совершили их на «Азове» и «Меркурии»; теперь и вы прибавили своим подвигом новую страницу в историю нашего флота, присоединили к ним имена «Варяга» и «Корейца». Они также станут бессмертными. Уверен, что каждый из вас до конца своей службы останется достойным той награды, которую я вам дал. Вся Россия и я с любовью и трепетным волнением читали о тех подвигах, которые вы явили под Чемульпо. От души спасибо вам, что поддержали честь Андреевского флага и достоинство Великой Святой Руси. Я пью за дальнейшие победы нашего славного флота. За ваше здоровье, братцы!»

СУДЬБА КОРАБЛЯ

В 1905 г. крейсер был поднят со дна бухты и использовался японцами как учебное судно под названием «Соя». Во время первой мировой войны Россия и Япония были союзниками. В 1916 г. крейсер был выкуплен и включен в состав российского ВМФ под прежним названием. В феврале 1917 г. «Варяг» ушел на ремонт в Великобританию, где был конфискован британцами, поскольку новое советское правительство отказалось платить за его ремонт, а затем был перепродан германским фирмам на слом. При буксировке корабль попал в шторм и затонул у берега в Ирландском море.

Отыскать место гибели легендарного крейсера удалось в 2003 г. В июле 2006 г. на берегу рядом с местом гибели «Варяга» была установлена мемориальная доска в его честь. В январе 2007 г. был учрежден фонд поддержки Военно-морского флота «Крейсер «Варяг». Его целью, в частности, стал сбор средств на строительство и установку в Шотландии памятника легендарному кораблю. Памятник легендарному русскому крейсеру открыли в сентябре 2007 г. в шотландском городе Ленделфут.

«ВАРЯГ»

…Из пристани верной мы в битву идем, Навстречу грозящей нам смерти, За Родину в море открытом умрем, Где ждут желтолицые черти!

Свистит и гремит и грохочет кругом, Гром пушек, шипенье снаряда, - И стал наш бесстрашный, наш верный «Варяг» Подобьем кромешного ада!

В предсмертных мученьях трепещут тела, Вкруг грохот и дым, и стенанья, И судно охвачено морем огня, - Настала минута прощанья.

Прощайте, товарищи! С Богом, ура! В кипящее море под нами! Не думали мы еще с вами вчера, Что нынче уснем под волнами!

Не скажут ни камень, ни крест, где легли Во славу мы русского флага, Лишь волны морские прославят во век Геройскую гибель «Варяга»!

Перевод Е.Студенской. Новый журнал иностранной литературы, искусства и науки. 1904 г., №4

Обложка: Медаль за бессмертный подвиг, совершенный офицерами и матросами крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец" в бою с японской эскад­рой 24 января 1904 г. при Чемульпо. Автор и гравер медали Антон Фёдорович Васютинский.

Источник: https://history.wikireading.ru