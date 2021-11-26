ОЖАРОВСКИЙ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ

Образование и карьера Владимир Ожаровский родился 23 июня 1848 г. в Санкт-Петербургской губернии в дворянской семье. В 1864 г. окончил 2-ю Санкт-Петербургскую военную гимназию, в 1866 г. – 1-е военное Павловское училище, и определен в чине подпоручика служить в 64-м пехотном Его Императорского Высочества великого князя Михаила Николаевича Казанском полку с прикомандированием к лейб-гвардии Волынскому полку. В декабре 1867 г. В.Ф. Ожаровский уже в чине прапорщика получил перевод в лейб-гвардии Финляндский полк. Военная служба продвигалась успешно: с марта 1871 г. – подпоручик гвардии, с февраля 1872 г. – поручик гвардии, с мая 1875 г. – штабс-капитан гвардии, с мая 1877 г. – капитан гвардии, с октября 1883 г. – подполковник, с мая 1885 г. – полковник, с 1899 г. – генерал-майор, с 1906 г. – генерал-лейтенант. В 1883 году В.Ф. Ожаровский, будучи подполковником, возглавил 1-й пеший батальон Забайкальского казачьего войска, с 1885 г. в чине полковника командовал 3-м Восточно-Сибирским линейным батальоном, с 1888 г. исполнял обязанности коменданта г. Хабаровска, параллельно руководя хабаровским военным госпиталем. В 1890 г. В.Ф. Ожаровский получил в командование 71-й пехотный резервный батальон, в 1891 г. – 38-й пехотный Его Императорского Высочества великого князя Сергея Александровича полк. В 1896 г. В.Ф. Ожаровскому была передана должность командира 1-й бригады 10-й пехотной дивизии, с 1899 г. он – командир 1-й бригады 6-й пехотной дивизии, с 1903 г. – начальник 58-й резервной бригады. Участие в Русско-японской войне 1904 – 1905 гг. Участник Русско-японской войны. С 1904 г. В.Ф. Ожаровский командовал 44-й пехотной дивизией, которая в составе 3-й Маньчжурской армии сражалась на Дальнем Востоке. В 1906 г. получил орден Св. Анны 1-й степени и повышен до генерал-лейтенанта. Гражданская служба 14 декабря 1906 г. В.Ф. Ожаровский был назначен оренбургским губернатором и стал наказным атаманом Оренбургского казачьего войска. В период губернаторства он занимался проблемами голода, распорядившись выдать в 1906 – 1908 гг. нуждающимся продовольствие и семена из хлебозапасных магазинов. Контролировал пополнение продовольственных запасов и капиталов. Занимался развитием скотоводства. При нем увеличилось число учебных заведений – только в 1907 г. открылись 82 из них. Ширилась издательская деятельность – выпускались газеты «Оренбургский вестник» (Оренбург), «Зауралье» (Троицк), «Голос Приуралья», «Приуралье» (Челябинск). С 1909 г. В.Ф. Ожаровский исполнял обязанности почетного мирового судьи Оренбургского уезда. 2 августа 1910 г. стараниями губернатора в Оренбурге начал работу отдел Императорского Всероссийского аэроклуба. Как наказной атаман В.Ф. Ожаровский в апреле 1910 г. вручил ряду генералов и офицеров Оренбургского казачьего войска бухарские награды, а сам получил от бухарского эмира высший орден ханства – орден Тадж. Произошло переформирование полков: из двух полков 61-й пехотной резервной бригады произошло развертывание 191-го пехотного Ларго-Кагульского и 192-го пехотного Рымникского полков. В губернском центре расквартировался 24-й мортирный артиллерийский дивизион. 26 мая 1911 г. В.Ф. Ожаровский отправился на лечение в г. Варшаву и там умер. Похоронен согласно его воле на Вольском православном кладбище близ Варшавы. 4 сентября 1911 г. исключен из чинов по казачьим войскам и произведен в чин генерала от инфантерии. Семья Жена – Александра Федоровна из Оренбургской губернии. Дети: от первого брака жены – Александра (1879), Ольга (1881), Римма (1883), родные – Федор (1889), Михаил (1890), Сергей (1893).