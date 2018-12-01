Оборона Порт-Артура: от героизма до фальсификаций 26 ноября 1904 года русский гарнизон крепости Порт-Артур, державшийся уже 10 месяцев, отразил четвертый – общий – штурм. Под Порт-Артуром была перемолота японская армия (110 тысяч погибших). Оборона этой крепости стала знаковым событием всей Русско-Японской войны. Многие современники сравнивали её с обороной Севастополя в Крымской войне, а героев-защитников ставили с севастопольцами в один ряд. Значение Порт-Артура в отечественной военной истории, да в целом в истории России очень велико. Этому эпизоду посвящены книги и фильмы, и в целом эпопея с обороной Порт-Артура стала одним из центральных событий в Русско-Японской войне. Увы, в настоящее время Русско-Японская война и оборона Порт-Артура не слишком... На чтение: 6 минут

26 ноября 1904 года русский гарнизон крепости Порт-Артур, державшийся уже 10 месяцев, отразил четвертый – общий – штурм. Под Порт-Артуром была перемолота японская армия (110 тысяч погибших). Оборона этой крепости стала знаковым событием всей Русско-Японской войны . Многие современники сравнивали её с обороной Севастополя в Крымской войне, а героев-защитников ставили с севастопольцами в один ряд. Значение Порт-Артура в отечественной военной истории, да в целом в истории России очень велико. Этому эпизоду посвящены книги и фильмы, и в целом эпопея с обороной Порт-Артура стала одним из центральных событий в Русско-Японской войне.

Увы, в настоящее время Русско-Японская война и оборона Порт-Артура не слишком известна населению России. Российское военно-историческое общество проводит последовательную образовательно-просветительскую работу, организуя лектории в рамках «Исторических суббот», семинары и круглые столы по увековечиванию памяти героев Русско-Японской войны.

Как Порт-Артур стал российской крепостью на Дальнем-Востоке? Почему японцам и их западным покровителям не давала покоя усиливающаяся в регионе Россия? Как велись сухопутные и морские сражения технологически новой войны? И почему защитников Порт-Артура можно назвать настоящими героями Русско-Японской войны? Эти вопросы корреспондент портала «История.РФ» задал военному историку, кандидату исторических наук, начальнику отдела Российского государственного военно-исторического архива Олегу Вячеславовичу Чистякову.

От «Желтороссии» – до репетиции Первой мировой

– Олег Вячеславович, для начала я бы хотел спросить вас о ситуации в целом: почему началась оборона Порт-Артура?

– Сама эпопея с осадой города началась 1 мая. Считается, что с тесным обложением крепости начинаются первые штурмы и бои. Защищать его потребовалось, в основном, потому, что России был необходим незамерзающий порт на Тихом океане. Сам Порт-Артур был захвачен японцами еще в ходе Японо-Китайской войны, но позже великие державы вынудили их отказаться от этого приобретения. Так Порт-Артур отошел к России. Японцы, естественно, с этим не смирились. Особенно им не нравился российский проект проникновения в Китай: как известно, мы построили Китайско-Восточную железную дорогу, Россия получила концессию на строительство южной ветки КВЖД (впоследствии известной как Южно-Манчжурская железная дорога), которая должна была обеспечить выход к КВЖД Дальнего (Даляня) и Порт-Артура (Люйшуня). Активно муссировался проект «Желтороссии». Всё это и стало главной причиной Русско-Японской войны. А одной из её главных целей японцы видели возвращение себе Порт-Артура, даже несмотря на то, что в целом для военно-морской базы он не так удобен. Сейчас на Тихом океане есть варианты и получше, но, тем не менее, Китай до сих пор имеет там свою базу.

– Неужели у нашей огромной империи на тот момент не было более подходящих мест для военно-морской базы?

– Владивосток и сейчас отличная база, но вы видите, что ключевой фактор на тот момент – это именно незамерзающий порт. Техника всё-таки еще на была так развита, и кораблям требовался круглогодичный незамерзающий порт. Именно поэтому я заострил внимание на этой особенности Порт-Артура. Были и другие проекты, но выбрали Порт-Артур, который находился в аренде у Китая на 25 лет с возможностью продления.

– Начало войны произошло вероломно?

– Верно, нападение в корейском порте Чемульпо на крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец» произошло раньше объявления войны. Несмотря на всем известный героический бой, силы были неравны, и наши корабли после получения критических повреждений были затоплены экипажами. Ночью состоялось и нападение на наши корабли на внешнем рейде Порт-Артура, 3 корабля было повреждено. А о войне узнали только утром.

– Охарактеризуйте начало боевых действий. Почему они шли так неудачно, что враг смог достичь Порт-Артура?

– Прежде всего, это удаленность театра военных действий. Россия не имела достаточного количества войск на Дальнем Востоке, а одна недавно построенная Транссибирская магистраль еще не могла обеспечить достаточную пропускную способность, чтобы накопить за короткое время резервы. Поэтому японцы, высадившись в Корее, смогли начать наступление в Маньчжурию, в сторону Порт-Артура. В это время их флот, видевший основную опасность в российских кораблях Порт-Артурской эскадры, постоянно пытался найти способы повредить наши корабли или уничтожить их. Когда же это не удалось сделать сразу, они избрали тактику закрытия выхода из Порт-Артура. Несколько раз противник пытался потопить на фарватере свои брандеры, чтобы наш флот не мог выйти в море, но все эти попытки были отражены. Однако сдержать их сухопутное наступление не удалось. И к маю противник подошел к крепости Порт-Артур. Началась её осада.

– Это ведь была одна из первых войн нового времени, с броненосцами, пулеметами и другими новинками в военном деле?

– Да, это одна из первых таких войн. До неё была локальная Японо-Китайская война, Испано-Американская и Англо-Бурская. Но все они были не такими крупными, и действительно, Русско-Японскую войну мы можем считать репетицией Первой мировой. Применялись новые типы кораблей, торпед, морских мин… Кстати, на наших минах поставленных минным заградителем «Амур», японцы потеряли 2 броненосца, «Хацусэ» и «Ясиму», что было для них весьма чувствительной потерей. В Порт-Артуре силами энтузиастов под руководством инженера Налётова строилась даже подводная лодка. Но ее были вынуждены взорвать, чтобы она не досталась врагу. Применялись пулеметы и их эрзац-варианты, придуманные капитаном Шметилло: 10 винтовок объединялись одной конструкцией, и из них мог вести огонь один солдат. Капитан Гобято и морской офицер Власьев, изобрели прообраз миномета, активно его используя в оборонительных боях. Широкое применение получила крупнокалиберная артиллерия, ставшая бичом окопников в Первую Мировую, причем неразорвавшиеся 210 мм., японские снаряды наши отправляли им обратно, уже с русскими взрывателями.

– Почему же действия нашей полевой армии были настолько неудачными, что за 10 месяцев мы не смогли деблокировать героических защитников крепости?

– Не все действия полевой армии можно считать неудачными. Связано это, в первую очередь, с тем, что армия давно не воевала. В эпоху Александра III , названного «миротворцем», крупных войн практически не было, опыта не было, поход в Китай можно не считать, так как он проходил в очень легких условиях для вооруженных сил. Но даже несмотря на этот недостаток, сейчас мы видим, что Япония всё равно проиграла бы эту войну. Решение о мире было скорее политическим, обусловленным началом революции 1905 года. Куропаткин (командующий полевой армией в Русско-Японской войне), накопил уже достаточно сил и резервов. А японцы, в свою очередь, просто разорились. Страна была на грани. Но происходит революция, падение Порт-Артура, и поэтому кончилась война таким вот миром.

«Каждый русский унес четырех японцев»

– Несколько слов о морских сражениях. Порт-Артурская эскадра была достаточно сильным соединением?

– Хотя она и уступала объединенному японскому флоту, но сражение на море дала, знаменитое сражение в Желтом море, в июне. Причем фактически сражение не было проиграно, поражение было «техническим»: если бы не случайная гибель адмирала Витгефта, командующего нашей эскадрой, и последовавшая за этим неразбериха, исход мог быть и на нашей стороне. Вообще в этой войне очень много досадных случайностей, и не везло всегда нам. Вспомнить и тот же случай с адмиралом Макаровым, да и много других моментов. Большая часть кораблей просто вернулась в Порт-Артур, некоторые интернировались в нейтральных портах. Позже японцы смогли расстрелять тяжелыми орудиями корабли на рейде, когда смогли корректировать свой огонь…

– Возвращаясь к обороне крепости: она делилась на несколько крупных этапов, штурмов?

– Верно. Было три штурма, которые были отбиты с большими потерями для японцев, и четвертый, финальный штурм, после которого крепость была сдана. Официально осада по документам длилась с 1 мая по 23 декабря по старому стилю.

– Как Россия готовилась к обороне? И затронем тему командования с нашей стороны: действительно ли была некоторая неразбериха?

– Для обороны был создан так называемый Квантунский укрепленный район. В район входила и сама крепость, её заранее укрепленные предместья и некоторые близлежащие районы. Его возглавил генерал А.М. Стессель, до этого бывший комендантом Порт-Артура. Но из города он не успел уехать, или не захотел, точная причина неясна… Комендантом же Порт-Артура уже был назначен генерал К.Н. Смирнов. Из-за этого и происходила неразбериха. Можно сказать было двоевластие, что усугублялось еще и тем, что Стессель просто-напросто игнорировал прямые приказы Командующего Куропаткина. Таким образом, фактически оборону возглавил Стессель, по ходу дела враждуя со Смирновым. В распоряжении защитников имелось 2 пехотные дивизии, из 8 полков. Одной командовал генерал Фок, второй – генерал Кондратенко, ставший впоследствии душой обороны. Помимо них был отдельный полк, восточносибирские стрелки, и части поменьше – пограничники, саперы, казаки и другие отошедшие в крепость части. Фактически Р.И. Кондратенко возглавил сухопутную оборону крепости, но, к сожалению, он трагически погиб, причем тоже случайно, прямое попадание тяжелого снаряда в блиндаж, где он с другими офицерами проводил совещание. После него оборону возглавил А.В. Фок, но это уже была агония крепости.

– Как вы думаете, не зря ли современники сравнивали оборону Порт-Артура с обороной Севастополя?

– Безусловно, так же героически оборонялась крепость, и так же долго. Флот также участвовал в обороне, снимались команды матросов для боев на суше. Многие молодые офицеры, которые в будущем прославились, принимали участие в обороне, тот же А.В. Колчак, например, воевавший и на миноносцах, и на суше. Опять же следует понимать, что система была такая, что флот не подчинялся сухопутному командованию, и наоборот, что тоже весьма осложняло оборону и взаимодействие между этими видами сил. Наверное, лучше было бы централизовать командование, так как эти ошибки, приходилось искупать массовым героизмом, который действительно проявляли наши солдаты, матросы и их офицеры. И действительно, японцы понесли огромные потери при штурме. Можно считать, что каждый русский солдат унес с собой минимум 4-х японцев.

«Самый известный источник о Порт-Артуре фальсифицирован»

– Считается, что японцы потеряли около 110 тыс. солдат и офицеров только у стен Порт-Артура?

– Да, это приблизительно верная цифра. Конечно, японцы стремятся занизить свои потери, да и есть несколько спорных моментов для специалистов. Однако факт остается фактом, что генерал Ноги, командовавший осадой Порт-Артура с японской стороны, потом совершил самоубийство именно из-за высоких потерь. Это была «Пиррова победа». Он попросил у императора разрешения сделать себе сэпукку, но император Муцухито отказал ему, и только после смерти императора Ноги, с женой(!), совершил самоубийство. Ноги так описывал осаду крепости: «…Единственное чувство, — писал он, — которое я в настоящее время испытываю, — это стыд и страдание, что мне пришлось потратить так много человеческих жизней, боевых припасов и времени на недоконченное предприятие».

– Как же японцы смогли взять Порт-Артур – ведь первые три штурма мы отбили удачно?

– Конечно, осада для них превратилась в долгое и кровавое предприятие. Они медленно, шаг за шагом приближались к нашим укреплениям, копали свои траншеи, неся потери. Русские использовали все возможности, как своих новых укреплений, так и старых китайских. Фактически первые три штурма – три выигранных крупных сражения, с потерями по 15-20 тыс. солдат противника. Для сравнения, при полевом сражении под Мукденом японцы также потеряли 25-28 тыс. Причем даже четвертый штурм не привел к полному развалу обороны, крепость сдалась сама, так как Стессель посчитал, что возможности к обороне исчерпаны, да и в военном смысле оборонять её смысла уже не было. Заняв высоты, японцы смогли вести точный и убийственный артиллерийский огонь. Провиант и боеприпасы еще были, но в гарнизоне уже свирепствовала цинга, не было овощей и витаминов, большие проблемы с хлебом. Но самым главным был момент с потерей горы Высокая, именно она стала ключом к сдаче крепости. Противник стал расстреливать корабли в порту и поражать все нужные им цели.

– После этого Стессель решает сдать крепость?

– Не совсем единолично, всё-таки он собирает военный совет после отражения четвертого штурма, опять же с большими потерями для японцев. Совет принимает решение о сдаче. Были и сторонники обороны до последней возможности, но решение о сдаче поддержало больше высших офицеров. Эти люди были готовы с честью погибнуть, но даже в военном плане уже смысла в этом не было.

– Известная книга Степанова рисует нам совсем другую картину, да и вообще Стесселя судили… Неужели он не был таким картинным антигероем обороны?

– Да нет, вы знаете, не был. Касаясь Стесселя, можно сказать, что он был избран «козлом отпущения», причем сначала-то его наградили, встретили как героя, знали по всей стране, а судили уже впоследствии. Его назначили виновным. Что интересно, судя по воспоминаниям и документам, его любили солдаты, что не вяжется с его книжным образом. Да он был откровенным карьеристом, но никаким предателем или уж там подлым человеком не был. Мне довелось достаточно подробно изучить его биографию, чтобы говорить это.

– В советское время считалось, что он чуть ли не деньги брал у британцев…

– Это с подачи всё того же Степанова, чья биография во многом сфальсифицирована. Он никогда не был в Порт-Артуре, не был там мальчиком во время осады и позднее никогда там не служил. Стоит понимать, что книга писалась в определенное время и в определенных условиях, и по другому быть не могло. Всё то, что значится в предисловии его книги, во многом сфальсифицировано, что, однако, не умаляет его заслуг как автора художественной книги, с которой можно ознакомиться, просто проверяя по ходу чтения информацию. Большую работу провели по этому поводу специалисты, есть уже несколько статей с разбором биографии Степанова, так что на него ориентироваться не стоит. Таким образом, Стессель стал виноватым, а Кондратенко поднят на щит, ведь «мертвые сраму не имут». Хотя я подчеркиваю, что все офицеры Порт-Артура были порядочными и честными людьми, патриотами своей страны.

«В плен – по рыцарским правилам»

– Как происходила сдача?

– После принятия решения о капитуляции происходит цивилизованная сдача крепости. Японцы разрешили офицерам сохранить оружие, офицеры под честное слово не воевать с Японией отпускались домой, император Николай II разрешил его дать. Часть офицеров уехала домой, часть пошла в плен, не желая бросать своих солдат. Причем японцы не брали в плен раненых, отпустили их всех домой. Всё происходило по европейским, тогда ещё в некоторой степени рыцарским правилам.

– Если мы коснемся в целом человеческих потерь в войне...

– Потери для Японии были если не колоссальные, то очень существенные. Порт-Артур – это всего лишь один из театров, а была еще и Маньчжурия с крупными сражениями. В первую очередь, Мукден. Дело в том, что Япония вела войну в долг. Её ресурсы и финансы были истощены, ей срочно требовался мир, иначе она бы просто посыпалась в финансовом плане. Никто тогда и не скрывал, что они воевали на американские и английские деньги. Но, к сожалению, происходит падение Порт-Артура, Цусима и начинается революция. Все эти поражения в политическом смысле не давали нам возможности продолжить войну и требовали срочного заключения мира. Цусимы можно было избежать, да мы и не хотели, эскадра шла во Владивосток, но японцы навязали нам бой, который так несчастливо закончился, что и стало последней каплей в нашем невезении на этой войне.

Возвращаясь к Порт-Артуру, я хотел бы отметить, что это был действительно подлинный пример героизма. Один тот факт, что за всю оборону не было добровольных сдач в плен с оружием, свидетельствует об этом. Конечно, эта война сыграла большую негативную роль в судьбе России, толкнула на революцию, и её значение для нас очень велико. От шапкозакидательских настроений мы пришли к разочарованию. Русское общество живо отзывалось, по традиции собирали большую благотворительную помощь армии, через общество Красного креста. Ну а оппозиционные круги, с самого начала желали поражения собственной стране. Кто-то даже слал поздравления японскому императору с победой. Были другие нехорошие примеры… И интересно, что программная статья В.И. Ленина называлась именно «Падение Порт-Артура»: он избрал не всю войну, а именно этот пример, считая, что с него началось и «падение» всего государственного строя в России…