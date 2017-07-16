«Мы были в кромешном аду». Воспоминания о Цусиме Мы до сих пор воспеваем подвиг крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец». Их девиз «Погибаю, но не сдаюсь» стал определяющим в мужестве русских моряков. Тем не менее в российской историографии значение Русско-японской войны 1904–1905 годов долгое время замалчивалось, а отношение к ней в обществе было двойственное. Одни осуждали, а вот многие с энтузиазмом надеялись «наподдать япошкам». Но увы… Сказалась неподготовленность армии, да и руководство сражениями оставляло желать лучшего. А самой страшной стала битва при Цусиме. 14 (27) мая – 15 (28) мая 1905 года в Цусимском проливе, около острова Цусима, 2-я Тихоокеанская эскадра под командованием вице-адмирала Рожественского была разгромлена японским флотом.... На чтение: 2 минуты

Мы до сих пор воспеваем подвиг крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец». Их девиз «Погибаю, но не сдаюсь» стал определяющим в мужестве русских моряков. Тем не менее в российской историографии значение Русско-японской войны 1904–1905 годов долгое время замалчивалось, а отношение к ней в обществе было двойственное. Одни осуждали, а вот многие с энтузиазмом надеялись «наподдать япошкам».

Но увы… Сказалась неподготовленность армии, да и руководство сражениями оставляло желать лучшего. А самой страшной стала битва при Цусиме. 14 (27) мая – 15 (28) мая 1905 года в Цусимском проливе, около острова Цусима, 2-я Тихоокеанская эскадра под командованием вице-адмирала Рожественского была разгромлена японским флотом. Поражение стало общенациональной трагедией. Сегодня портал «История.рф» публикует письмо участника Цусимского сражения из Архива Президента Российской Федерации и Российского государственного архива Военно-морского флота. Это послание Куроша Николая Парфёновича, капитана 2-го ранга, флагманского артиллериста Походного штаба, командующего 1-м отдельным отрядом судов Тихого океана, к Кроткову Аполлону Семёновичу, генерал-лейтенанту, главному инспектору морской артиллерии Морского технического комитета.

Ваше Превосходительство

Глубокоуважаемый

Аполлон Семёнович!

Поздравляю Вас, Ваше Превосходительство, с Новым годом с пожеланием всего лучшего, главное, здоровья и успеха во всех начинаниях в предстоящем 1906 г. Да! Был 905 год, вспомнить страшно! Прилагаю при сём фотографии «Орла» и другие и личные мои замечания о Цусимском бое, и если хоть 1/10000 доля моих замечаний принесёт пользу, то я буду считать себя счастливым человеком. Если Вы, Ваше Превосходительство, будете читать при собрании офицеров, то по окончании чтения покорнейше прошу почтить память незабвенного труженика Фёдора Аркадьевича Берсенёва, положившего одним из первых живот свой на поле брани, вставанием. Да! Он много потрудился. Вот я тоже несчастный, сдали в плен, да ещё на броненосце «Император Николай I». Этот император говорил: «Где раз поднят Андреевский флаг, то он спускается». Да, это было правильно, если бы он был поднят на боевом корабле, а не на железном ящике! Андреевский флаг мы должны любить и преклоняться перед ним, это наше Знамя, и не поднимать его на чём попало, тогда и спускать не придётся. У японцев всё современное и последнее слово науки. Стрельба их безукоризненна, прямо-таки забрасывают метаном. Пристрелка поразительна. Тратить боевой запас они не жалели, и до нашего прихода у них было 120 боевых стрельб, и этим они достигли феерически грандиозных результатов, поставивших Адмирала Того на одну скрижаль с Нельсоном, да готовились 10 лет и выдержали блестяще экзамен. Н. И. Небогатов поступил, конечно, против традиций, но какие тут традиции, когда около Николая, Синявина, Апраксина, Ушакова и избитого Орла образовалось кольцо из 27 неприятельских кораблей. Ник. Ив. решил сделаться «Кронье» и спас многим жизнь. Люди его покарали, но Бог вознаградил. Конечно, над ним будет назначен суд, и может быть, и даже наверное, уволят в отставку, да если и не уволили, то моя нога больше не будет на палубе корабля. Это я решил бесповоротно. Я всё равно уйду! Говорят у нас здесь, что Министр кричит: «Я их всех выгоню!» За что? За то, что 14 мая мы были в кромешном аду, этот бой никогда не выскочит из головы. Это что-то ужасное. 15 мая, выполняя строго приказ Зиновия Петровича «идти на Владивосток», напоролись на всю эскадру. Ваше Превосходительство, я надеюсь, что если я обращусь к Вам с просьбой дать мне какое-нибудь место или полопотать за меня, то Вы мне в этом не откажете, так как если и оставят на службе, то плавать больше не могу, после такого эпизода.

С Владимиром Аполлоновичем не виделся, так как мы были в разных бараках, а свиданья не разрешали, а теперь, вероятно, уже он дома. Вместе с Вами радуюсь, что он жив и здоров; поцелуйте его от меня.

Давно всё хотят отпустить, но кормят завтраками, надоело до невозможности, и вот уже 12 декабря, а мы всё сидим. Позволю себе попросить, Ваше Превосходительство, передать поклон от пленника всем Вашим сослуживцам. Прошу принять уверение в совершенном почтении и искренней преданности Вашего покорного слуги.

Н. Курош