Мукденское сражение – крупнейшая сухопутная битва до мировых войн «В императорском штабе становилось ясно, что военная мощь России была сильно недооценена и что в Северной Маньчжурии могут оказаться до миллиона русских солдат. Финансовые возможности России далеко превосходили подсчеты Японии».Окамото Сюмпэй, японский историк 114 лет назад, 19 февраля 1905 года, в ходе Русско-японской войны началось Мукденское сражение. Оно ознаменовало новый виток в военном искусстве, окончательно ушли в прошлое битвы «красивых веков», война приобретала всё более ожесточённый и тотальный характер. Мукденское сражение шло до 10 марта, протяженность фронта – свыше 150 км. Таких масштабов прежде не было никогда. В боях принимало участие до полумиллиона солдат и офицеров с обеих сторон, суммарные... На чтение: 2 минуты

«В императорском штабе становилось ясно, что военная мощь России была сильно недооценена и что в Северной Маньчжурии могут оказаться до миллиона русских солдат. Финансовые возможности России далеко превосходили подсчеты Японии». Окамото Сюмпэй, японский историк

114 лет назад, 19 февраля 1905 года, в ходе Русско-японской войны началось Мукденское сражение. Оно ознаменовало новый виток в военном искусстве, окончательно ушли в прошлое битвы «красивых веков», война приобретала всё более ожесточённый и тотальный характер. Мукденское сражение шло до 10 марта, протяженность фронта – свыше 150 км. Таких масштабов прежде не было никогда. В боях принимало участие до полумиллиона солдат и офицеров с обеих сторон, суммарные потери составили 160 тыс. человек, из которых до 25 тыс. убитыми. Ни одна из сторон в итоге не смогла добиться решающего успеха и исполнить свой замысел, но японская сторона заявляет о своей победе, приводя в качестве аргумента взятие города Мукден (ныне Шеньян). В России же после Мукдена резко обострилась политическая обстановка, что заставило её искать скорейший выход из войны, особенно на фоне последовавшего поражения на море – при Цусиме.

До Мукдена: планы сторон

Предпосылки такого крупного сражения в ходе Русско-японской войны были очевидны. Японцы искали возможность скорейшего вывода России из войны, а для этого требовалась крупная победа и уничтожение как можно большего количества личного состава Русской армии. Дело в том, что командующий японской армией маршал Ояма понимал, что последний полученный им резерв – весьма потрепанные армии, выведенные из-под стен Порт-Артура , который был недавно взят японцами. Однако больше никаких подкреплений не предвиделось, японцы уже с трудом пополняли действующие части, не говоря о формировании новых. Напротив, Русская армия сравнялась с врагом по численности, а по Транссибу продолжали поступать всё новые подкрепления. Несмотря на неудачное наступление на Сандепу и сдачу Артура, командующий Русской армией А. Н. Куропаткин рассчитывал «дожимать» японцев на суше постепенно, используя всё новые прибывающие части.

Ход сражения

Японцы рассчитывали разбить растянутые довольно широко (до 150 км) русские силы, Куропаткин намеревался использовать эту растянутость во избежание окружения. Обе армии были примерно равны по численности: 280 тыс. русских против 270 тыс. японцев. Русская армия имела превосходство в артиллерии – почти 1500 стволов против 1100 японских, но у японцев было больше пулеметов – 200 против 56 у нас.

Сражение

Бой завязали японцы. В ночь на 19 февраля в полной тишине попытались подобраться к нашим позициям на левом фланге и сразу перейти врукопашную. Вплоть до 3 марта на Восточном фланге русских позиций шли упорные бои, в ходе которых японцы волнами накатывались на русские позиции, но продвинувшись совсем недалеко, успеха не имели. Кстати, в этих боях отличился будущий начальник штаба Ставки Верховного Главнокомандующего Русской армии генерал Алексеев.

Русские атакуют под музыку

В это время на правом фланге нашей армии японцы наносят еще один мощный удар. Японский командующий маршал Ояма присутствовал в свое время в штабе прусского фельдмаршала Х. Мольтке во время битвы под Седаном в ходе Франко-прусской войны. Седан окончился для французов классическим Каннским окружением их армии и позорным поражением. Ояма всеми силами стремился повторить этот маневр, ему необходимо было полностью разбить русских, иначе война на суше теряла всякий смысл. К счастью, ему это не удалось. Вплоть до 5 марта японцы со звериным упорством пытались проломить правый фланг наших позиций, но смогли продвинуться максимально на 10 км. При общей глубине русских позиций в 20-25 км. Бои были тяжелыми. К примеру, в ходе боя за деревеньку Юхуантунь японцы потеряли целую пехотную бригаду (4000 тыс. чел.), т.е. она была уничтожена в полном составе.

Тем не менее 8-9 марта опять на Восточном левом фланге наших позиций японцам удалось прорваться, и Куропаткин отдаёт приказ отступать всей армии. 10 марта японцы занимают Мукден.

Потери в Мукденском сражении составили: у русских 8 705 чел. убитых, 51 388 раненых, 28 209 пропавших без вести и пленённых. Из последних в плен попало 21100 чел., в том числе 2 537 были ранеными. На поле боя остались 58 орудий и 4 пулемета. Японцы потеряли 15 892 чел. убитыми, 59 612 ранеными, 2 тысячи пленёнными, 2 орудия и 10 пулеметов.

Русские пулеметчики на позиции

Значение и последствия

Русская армия восстановила свои потери уже через месяц после сражения. Несмотря на кадровые перестановки (Куропаткин был смещён с поста командующего с понижением до командующего 1-й Маньчжурской армией), место командующего занял генерал Н. П. Линевич. Русская армия встала у Телина на подготовленных Сыпынгайских позициях, она готовилась к новому наступлению, постоянно пополняясь резервами.

Ояма не смог уничтожить русскую армию. Новое наступление грозило ему ростом потерь при сомнительном успехе. До ближайшего русского стратегического центра – Харбина – японцам пришлось бы наступать более 400 км. Для армии, привязанной к снабжению со стороны моря единственной веткой железной дороги, такой поход вглубь материка навстречу постоянно усиливающемуся пополнением войск из европейской России мог закончиться трагически. Поэтому Ояма не решился на действия и стал ждать конца войны, чей окончательный исход теперь вновь решался на море. Япония предельно истощила свои силы и не могла пополнить поредевшие армии людьми, под ружьем уже стояло 1,8% населения страны, что было критично для небольшой тогда страны. Ояма настаивал на мире и постоянно посылал своих представителей к императору с просьбой помириться с Россией на фоне своей последней «победы».

Поредевшие японские дивизии на построении после Мукдена

К сожалению, в дни Мукденского сражения в Санкт-Петербурге состоялись первые забастовки и акции, положившие начало революции 1905-1907 годов. Народные выступления в стране, неудачный исход Цусимского сражения на море и нерешительность русского генералитета заставили императора Николая II пересмотреть отношение к продолжению Русско-японской войны. Тем более, что великий князь Николай Николаевич, считавшийся главным военным авторитетом в семье Романовых, доложил, что для удовлетворительного завершения войны потребуются еще год боев, 200 тыс. жертв и миллиард рублей. К тому времени расходы уже превысили два миллиарда. Всё это, как и шаткая экономическое и материальное положение Японии, стало прологом к Портсмутскому миру .

Источник фото: http://warfields.ru

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