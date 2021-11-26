МАТУСЕВИЧ ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Ранние годы и начало военной карьеры

Иосиф Александрович родился 26 ноября 1857 г. в Николаеве. Происходил из семьи потомственных морских офицеров. Его предки – дворяне Херсонской губернии. Отец М. – Александр Иосифович; брат – Николай Александрович, вице-адмирал.

Как и большинство дворянских детей того времени, обучался военному делу. Образование получил в Николаевском юнкерском училище.

С февраля 1877 г. началась военная карьера М. Первоначальным местом службы стал Черноморский флотский экипаж. В июне 1877 г. М. на «Великом князе Константине» побывал у Анатолийских берегов, где русские корабли сожгли четыре турецких коммерческих корабля.

Военная карьера

В мае 1879 г. М. удалось успешно сдать экзамены и получить производство в гардемарины. В этот же период он получил назначение в состав 1-го Черноморского флотского экипажа.

Продвижение по службе шло постепенно: в октябре 1880 г. М. произвели в мичманы, в январе 1886 г. – в лейтенанты. На следующий год М. уже возглавлял 7-ю роту флотского экипажа, а также временно руководил 5-й и 8-й ротами.

В 1888 г. М. прошел курсы штурманского дела, в результате чего получил назначение старшим судовым штурманским офицером. На следующий год состоялось назначение на «Запорожец».

В октябре 1891 г. М. был переведен в 29-й флотский экипаж. С марта 1892 г., будучи старшим штурманским офицером, плавал на «Георгии Победоносце» в составе 28-го флотского экипажа. В мае 1892 г. возглавил этот экипаж.

Почти год находился в отпуске по семейным делам, после чего вернулся на службу, изучив курс минного дела в Севастополе. Новые знания позволили М. сдать экзамен на право командования миноносцами.

Недолго вел курсы рулевых и сигнальщиков. В феврале 1894 г. вернулся в свой флотский экипаж на должность командира 1-й роты.

В 1894 – 1896 гг. был капитаном «Батума», руководил 6-й ротой команды миноносцев, возглавлял роту в отряде миноносцев и команд 28-го флотского экипажа, был старшим штурманским офицером на «Георгии Победоносце», затем – на миноносце № 251, миноносце «Двенадцать апостолов». В 1897 г. – капитан миноносца № 265, затем – миноносца № 261.

В декабре 1899 г. М. повысили до капитана 2-го ранга. Перешел на службу на «Георгий Победоносец», с 1903 г. – на «Безупречный». В составе экипажа последнего стал участником Русско-японской войны. 15 мая 1905 г. погиб в Цусимском сражении, когда японский корабль «Читосэ» потопил «Безупречного». Похоронен М. в Японии (Цусима).

Семья

Супруга – Евгения Михайловна Юрьева. Дети: Ольга, Михаил.