МАКАРОВ СТЕПАН ОСИПОВИЧ
МАКАРОВ СТЕПАН ОСИПОВИЧ - российский флотоводец и учёный, вице-адмирал (1896 год).
Из семьи прапорщика флота.
Окончил морское училище флотских штурманов в городе Николаевск-на-Амуре (1865 год).
На военной службе с 1865 года. На клипере «Абрек» и корвете «Богатырь» участвовал в Экспедиции русского флота в США 1863-1864 годы. После окончания училища в звании кондуктора служил на кораблях Сибирской военной флотилии и эскадры Тихого океана. В 1866-1867 годы на корабле «Аскольд» перешёл в Кронштадт; за выдающиеся успехи в службе был переаттестован в гардемарины с зачислением в воспитанники Морского кадетского корпуса и произведён в мичманы (1869 год). На Балтийском флоте: служил на корвете «Дмитрий Донской», башенной броненосной лодке «Русалка», броненосном фрегате «Князь Пожарский». На винтовой шхуне «Тунгус» в 1870-1872 годы совершил переход на Дальний Восток, после чего вновь служил на Балтике.
С 1867 года проводил исследования по проблемам живучести корабля, явился основоположником теории непотопляемости; ряд его предложений и изобретений впоследствии были использованы в кораблестроении: водонепроницаемые отсеки, магистральные трубопроводы с водоотливными средствами, специальный пластырь для заделки пробоин и другое.
С 1876 года на Черноморском флоте, командир парохода «Великий князь Константин», который переоборудовал для транспортирования минных катеров, чем положил начало созданию миноносных кораблей и торпедных катеров. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов осуществил ряд успешных атак турецких кораблей катерами с шестовыми минами и впервые в боевой практике применил самодвижущуюся мину-торпеду Уайтхеда. С 1879 года командир отряда миноносок. В 1880-1881 годы в должности заведующего морской частью при войсках генерал-лейтенанта М.Д. Скобелева, действовавших в Закаспийском крае, участвовал во 2-й Ахалтекинской экспедиции (смотри в статье Ахалтекинские экспедиции).
В 1881-1882 годы, командуя пароходом «Тамань», провёл детальную разведку турецкого побережья, осуществил комплекс гидрологических работ в Босфоре и позднее издал труд «Об обмене вод Чёрного и Средиземного морей» (1885 год), удостоенный премии Петербургской АН.
С 1883 года флаг-капитан практической шхерной эскадры Балтийского моря, с 1884 года флаг-капитан практической эскадры Балтийского моря, ходил на различных кораблях.
С 1885 года командир фрегата «Князь Пожарский», затем корвета «Витязь», на котором в 1886-1889 годы совершил кругосветное плавание и произвёл океанографические исследования. По результатам исследований издал книгу «"Витязь" и Тихий океан» (1894 год; премия Петербургской АН и золотая медаль РГО). Макарьевская премия Петербургской АН за гидрографические исследования черноморских проливов (1887 год).
С 1890 года младший флагман Балтийского моря, в 1891-1893 годы главный инспектор морской артиллерии, ввёл разработанный Д.И. Менделеевым бездымный порох в состав боеприпасов корабельной артиллерии, выдвинул идею создания так называемого подкалиберного снаряда, которая с успехом была использована за границей, но не нашла поддержки в России.
В 1894 году командовал практической эскадрой Балтийского моря, затем назначен командующим Средиземноморской эскадрой, перевёл её на Дальний Восток для усиления эскадры Тихого океана в период осложнения отношений с Японией. По возвращении в 1896 году назначен старшим флагманом 1-й флотской дивизии Балтийского моря.
Разработал проект ледокола «Ермак», наблюдал за его постройкой в Великобритании, а в 1899 и 1901 годы совершил на нём походы в Арктику, достигнув районов Шпицбергена, Новой Земли и Земли Франца-Иосифа.
В 1898 году командовал практической эскадрой Балтийского моря, в 1899 году командир 1-й флотской дивизии Балтийского моря, затем главный командир Кронштадтского порта и военный губернатор Кронштадта.
С началом русско- японской войны 1904-1905 годов командующий 1-й Тихоокеанской эскадрой. Прибыв в Порт-Артур (ныне Люйшунь, Китай), за короткий срок активизировал действия сил флота (дозорная служба, минные постановки, траление, контрбатарейная борьба, отражение атак противника в ночное время).
Погиб при подрыве на мине эскадренного броненосца «Петропавловск» (первый в российской истории адмирал, погибший в морском бою). В июне 1913 года после подъёма броненосца останки Макарова погребены в городе Дайрен (ныне Далянь, Китай) на кладбище российских моряков.
Автор многочисленных научных работ по различным отраслям военно-морского дела: тактике, артиллерии, кораблестроению, минному делу, океанологии и прочим. Внёс значительный вклад в решение задач строительства и применения флота, улучшения боевых качеств кораблей, гидрографии, кораблестроения, обучения и воспитания военных моряков; разработал тактику броненосного флота и другое.
Его именем названы 17 географических объектов в Тихом океане, Арктике и Антарктиде, корабли и суда, учебные заведения.
Награждён орденом Святого Георгия 4-й степени (1877 год) и другими, а также золотым оружием.
Сочинения:
«Ермак» во льдах. СПб., 1901;
Броненосцы или безбронные суда? СПб., 1903;
Вопросы морской тактики и подготовки офицеров. М., 1943;
Рассуждения по вопросам морской тактики. М., 1943;
Океанографические работы. М., 1950.