ЛЮЙШУНЬ
ЛЮЙШУНЬ (Люйшунькоу, Порт-Артур) - город на северо-востоке Китая, в провинции Ляонин, административно является районом города Далянь (с 1950 года).
Население около 210 тысяч человек (2010). Расположен на берегу Жёлтого моря, на юго-западной оконечности Ляодунского полуострова - полуострове Гуаньдунбаньдао (Квантунский), у входа в заливы Ляодунский и Бохай (через морской проход Лаотешаньшуйдао). Конечный пункт южной ветки Китайской Чанчуньской железной дороги, двумя автомагистралями (Южной и Северной) связан с городом Далянь и сетью автодорог страны. Незамерзающий порт в закрытой бухте (1,5-2 км в поперечнике) с широким рейдом в открытом море.
До конца XIX века Люйшунь был небольшим селением с естественной гаванью, удобной для стоянки судов. C 1860-х годов в европейских странах и России именовался Порт-Артур (англ. Port Arthur). В 1880-1890-х годах китайское правительство пыталось превратить Люйшунь (Порт-Артур) в военно-морскую крепость. По Симоносекскому договору 1895 года, завершившему китайско-японскую войну 1894-1895, перешёл к Японии. В конце 1895 года возвращён Китаю под совместным нажимом России, Германии и Франции. По условиям российско-китайской конвенции 1898 года Порт-Артур передан России в аренду сроком на 25 лет, получил статус военного порта, открытого для российских и китайских военных судов. Российское правительство соединило Порт-Артур железнодорожной линией с Харбином и превратило в военно-морскую крепость. Центр Квантунской области (1899-1905). Порт-Артур стал главным российским коммерческим портом на Тихом океане. Во время русско-японской войны 1904-1905 годов за него шли ожесточённые бои (см. Порт-Артура оборона 1904-1905). На рейде Порт- Артура при взрыве броненосца «Петропавловск» 31.3(13.4).1904 года погибли вице- адмирал С. О. Макаров, художник В. В. Верещагин. По условиям Портсмутского мира 1905 года Россия уступила арендные права на Порт-Артур Японии. После истечения срока аренды в 1923 году японское правительство отказалось возвратить Люйшунь (японское название Рёдзюн) Китаю. В 1932 году Люйшунь включён в состав марионеточного государства Маньчжоу-го. Освобождён Красной Армией 23.8.1945 года во время советско-японской войны 1945 года. По соглашению 1945 года СССР и Китай договорились о совместном использовании Люйшуня (Порт-Артура) в качестве военно-морской базы в течение 30 лет. В мае 1955 года СССР вывел свои военные силы из Люйшуня и безвозмездно передал правительству Китая сооружения в районе базы. В начале XXI века Люйшунь - крупная военно-морская база Китая. Доступ в город к некоторым мемориальным сооружениям открыт лишь для граждан России и Японии.
В начале XX века город состоял из 2 частей - старой, на восточном берегу бухты, и новой, на северном берегу (постройки конца XIX - начала XX века). В начале XXI века сохраняются: Мемориальное русское военное кладбище с часовней, здания железнодорожного вокзала с элементами традиционной китайской архитектуры (1901-1903) и тюрьмы в неорусском стиле (начало XX века; ныне музейный комплекс «Русско-японская тюрьма»), форт № 2 (место гибели одного из главных организаторов обороны крепости в 1904-1905 годы генерал-майора Р. И. Кондратенко) и др. Дома русской постройки 1901-1904, российские укрепления (форты, батареи, траншеи); неоклассицистический монумент японским солдатам, погибшим в боях русско-японской войны, - «Башня Байюйта» (япон. «Хётюто»; 1906). Среди памятников более позднего периода - мемориал павшим совестким воинам в русле неоклассики (1950-е годы), Парк мира на Земле в западной части города, на побережье залива Бохай. Филиалы даляньских университетов: транспорта, иностранных языков, медицинского и др.
Предприятия по обслуживанию военно- морской базы. Судостроение и судоремонт, производство узлов и агрегатов для морских торговых судов и военных кораблей.