Крейсер «Варяг»: подвиг на века 9 февраля исполняется 115 лет со дня подвига моряков крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец». Героизм моряков навсегда вошёл в историю русского флота. Прелюдия к битве Российское военно-историческое общество неоднократно обращалось к теме Русско-японской войны 1904-1905 гг. и непосредственно к подвигу моряков «Варяга» и «Корейца». На нашем портале «История РФ» вы можете ознакомиться со статьями: «Подвиг крейсера «Варяг» и «Крейсер «Варяг» и Олимпийские игры-2018 года в Пхёнчхане» и др. В эти дни мы ещё раз хотим рассказать о событиях февраля 1904 года, которые навсегда вошли в героическую историю русского флота. Крейсер «Варяг» строился в США, а в начале 1901 года... На чтение: 2 минуты

9 февраля исполняется 115 лет со дня подвига моряков крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец». Героизм моряков навсегда вошёл в историю русского флота.

Прелюдия к битве

Российское военно-историческое общество неоднократно обращалось к теме Русско-японской войны 1904-1905 гг. и непосредственно к подвигу моряков «Варяга» и «Корейца». На нашем портале «История РФ» вы можете ознакомиться со статьями: «Подвиг крейсера «Варяг» и « Крейсер «Варяг» и Олимпийские игры-2018 года в Пхёнчхане» и др.

В эти дни мы ещё раз хотим рассказать о событиях февраля 1904 года, которые навсегда вошли в героическую историю русского флота. Крейсер «Варяг» строился в США, а в начале 1901 года его стал обживать русский экипаж. На нашем флоте появился новый, современный, очень красивый корабль. В мае 1901 года он пересёк океан и встал на рейде в Кронштадте. Знакомиться с кораблём прибыл сам царь. Николай II был так очарован им, что даже на радостях простил строителям некоторые огрехи. А их, к сожалению, хватало, и в дальнейшем они ещё сыграют свою отрицательную роль. Очевидцы рассказывали, что «Варяг» «похож скорее на океанскую яхту, нежели на боевой крейсер».

«Варяг» и «Кореец» выходят на бой. Источник: https://ru.wikipedia.org/

Вскоре после этого крейсер отправился на Дальний Восток и вошёл в состав Тихоокеанской эскадры.

Последний бой

Недоделки при строительстве стали проявляться всё чаще. Ломалась машина крейсера, снизилась скорость. Всё это вынудило командование эскадры отправить корабль в корейский порт Чемульпо. Чтобы не перегружать машины, крейсеру для связи была прикомандирована канонерская лодка «Кореец».

24 января 1904 г. соединённый японский флот вышел в море, чтобы за пять дней до назначенного в Токио начала войны постараться нанести урон русским кораблям. Корабли контр-адмирала Сотокити Уриу уже готовились принять капитуляцию русских кораблей в Чемульпо.

Бой «Варяга» и «Корейца» с японским флотом под Чемульпо. Источник: https://www.pinterest.se/

Учитывая это, русское командование 26 января отправило «Корейца» в Порт-Артур с сообщением о вероломном нападении японцев. Задание канонерская лодка не выполнила, так как была обстреляна японскими кораблями. Это было первое боевое столкновение в начинавшейся войне.

Японцы заблокировали залив и начали высадку десанта. 27 января контр-адмирал Уриу предложил иностранным кораблям покинуть Чемульпо, чтобы они не мешали бою с русскими кораблями. Командиры судов, стоявших в Чемульпо, провели совещание на борту английского крейсера «Талбот». Они осудили этот ультиматум и даже выразили протест. Командир крейсера «Варяг» капитан 1-го ранга Всеволод Фёдорович Руднев заявил, что будет прорываться и примет бой. Зарубежные капитаны смогли выразить русским морякам лишь сочувствие, а вот командир крейсера «Талбот» коммодор Л. Бейли поступил по хорошо известному принципу «англичанка гадит». Он передал японцам планы русских моряков.

«Варяг» после боя, покинутый командой. Источник: https://ru.wikipedia.org/

9 февраля «Варяг» и «Кореец» начали свой путь в бессмертие. Моряки иностранных судов выстроились на своих палубах и провожали наших моряков. Французский капитан 2-го ранга В. Сэнес писал: «Мы салютуем этим героям, шедшим так гордо на верную смерть».

Итоги этого трагического сражения хорошо известны. Фраза «Погибаю, но не сдаюсь» на долгие годы стала девизом русского флота. Крейсер «Варяг» ушёл в воды залива с развевающимся на мачте Андреевским флагом. Сегодня различные злопыхатели и фальсификаторы истории в разных вариантах пытаются умалить значение этого подвига. Но мы знаем, что победа осталась за русским крейсером, он ушёл на дно не от действий врага, а был затоплен после боя по решению офицерского состава. Русские моряки не стали военнопленными, они были спасены французами, англичанами и итальянцами в ответ на сигнал капитана «Терплю бедствие» (как потерпевшие кораблекрушения). Примечательно, что помощь русским морякам не оказали только американские моряки.

Члены экипажа крейсера «Варяг» с подарками на Знаменской площади. Санкт-Петербург. 1904 г. Источник: https://ru.wikipedia.org/

Один корабль, две судьбы

С гибелью «Варяга» жизнь корабля не закончилась. Японцы подняли затонувший крейсер. Правда, эти работы продолжались полтора года и стоили им больших денег. Через два года после сложного ремонта крейсер под названием «Сойя» стал японским боевым кораблём. Девять лет на нём проходили стажировку японские курсанты. На корме крейсера была установлена табличка с надписью «Варяг», правда, на японском языке, рассказывающая о храбрости русских. Каждый раз новая команда кадетов, получала разъяснения, что они будут проходить обучение на русском корабле, который не сдался, а сражался с целой японской эскадрой. После войны японцы создали в Сеуле мемориальный музей героев «Варяга», а командир легендарного крейсера В.Ф. Руднев был награждён орденом Восходящего Солнца.

Японский крейсер «Сойя» между 1910 и 1915 годами. Источник: https://ru.wikipedia.org/

В 1916 году крейсер вновь стал русским. Его выкупило у японцев российское правительство, и он самостоятельно добрался до Мурманска, а после был отправлен на ремонт в Великобританию. Революция в России изменила приоритеты: большевики отказались оплачивать ремонт, после чего союзники разоружили крейсер и продали его на металлолом. При буксировке корабль наскочил на камни в Ирландском море. Корпус взорвали, чтобы он не мешал судоходству.

Принимая неравный и безнадёжный бой, моряки «Варяга» показали врагу, что лёгкой победы в предстоящей войне с Россией ждать не придётся. Врагу было показано, что каждый воин будет стоять до конца и не отступит.

Обложка: П.Т. Мальцев Крейсер «Варяг». Источник: https://www.pinterest.se/