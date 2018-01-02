Краткий курс истории. Оборона Порт-Артура 2 января (н. ст.) 1905 года в ходе Русско-японской войны 1904–1905 годов окончилась оборона Порт-Артура: город был сдан Японии. Нерешительность Русско-японская война стала для Российской империи серьезным ударом. Наша армия впервые не одержала ни одной победы ни на суше, ни на море. Оборона Порт-Артура могла стать «сладкой пилюлей», предметом гордости для всей империи, однако попытки русского командования деблокировать крепость были весьма нерешительными. Опираясь на оставленный русскими торговый порт Дальний, японцы продолжали осаждать Порт-Артур и налаживать снабжение своей армии. Непосредственно оборона Порт-Артура началась в первых числах августа 1904 года, после того как основные русские силы были отведены от крепости, а небольшие... На чтение: 1 минута

2 января (н. ст.) 1905 года в ходе Русско-японской войны 1904–1905 годов окончилась оборона Порт-Артура: город был сдан Японии.

Нерешительность

Русско-японская война стала для Российской империи серьезным ударом. Наша армия впервые не одержала ни одной победы ни на суше, ни на море. Оборона Порт-Артура могла стать «сладкой пилюлей», предметом гордости для всей империи, однако попытки русского командования деблокировать крепость были весьма нерешительными. Опираясь на оставленный русскими торговый порт Дальний, японцы продолжали осаждать Порт-Артур и налаживать снабжение своей армии. Непосредственно оборона Порт-Артура началась в первых числах августа 1904 года, после того как основные русские силы были отведены от крепости, а небольшие подразделения после упорных боев, наоборот, отошли к крепости, где была заблокирована 1-я Порт-Артурская эскадра.

В ожидании подмоги

План войны предполагал, что крепость сумеет продержаться, защитив себя и часть 1-й Тихоокеанской эскадры до подхода эскадры Балтийского флота. Такой расклад позволил бы захватить преимущество на море, лишив тем самым японцев возможности продолжать вести действия на континенте. Так оборона Порт-Артура, по сути, стала вопросом победы в войне. Первоначально японский штурм был отбит, и, если бы не пассивность русского командования крепости, армия японского генерала Ноги могла быть уничтожена. Но с этого момента японцы ускоренно наращивали силы, опасаясь подхода русского флота, тогда как силы гарнизона уменьшались. К декабрю 1904 года стало ясно, что крепость не удержать, хотя героизм защитников крепости восхищал весь мир: под Порт-Артуром японская армия потеряла 110 тысяч человек погибшими, а после одного из неудачных штурмов их командующий совершил харакири.

Капитуляция

Хотя Порт-Артур все еще имел возможность сопротивляться (оставались припасы; защитники, больные цингой, но готовые биться), комендант крепости генерал Анатолий Стессель принимает фактически предательское решение. Невзирая на мнение военного совета крепости, Стессель, прикрывшись идеей спасения солдат и матросов (давших присягу), вместо продолжения обороны стратегически важного объекта сдает крепость. Причем японцы даже не штурмовали в тот момент Порт-Артур… В 1908 году Стесселя приговорили к расстрелу, позже – заменили на 10-летнее заключение, а уже в мае 1909 года генерала, отсидевшего лишь год, амнистировал Николай II…