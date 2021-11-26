АЛЕКСЕЕВ, Евгений Иванович

Военный и государственный деятель, генерал-адъютант (1901), адмирал (1903).

Внебрачный сын Александра II . Воспитанник Морского кадетского корпуса (1863). В 1860–1880-х совершил три круго-светных плавания. Командир крейсера «Африка» (1878–1883), военно-морской агент во Франции в 1883–1888. С 1892 — контр-адмирал, помощник начальника Главного морского штаба. В 1895–1897 — начальник Тихоокеанской эскадры, а с 1897 — старший флагман Черноморской флотской дивизии. С 1899 — главный начальник и командующий войсками Квантунской области и морскими силами Тихого океака. В 1900 участвовал в подавлении «боксерского» восстания в Китае. В 1903–1905 — наместник на Дальнем Востоке, один из главных сторонников «маленькой победоносной войны» с Японией и активной русской экспансии в Дальневосточном регионе. Во время русско-японской войны (до октября 1904) — главнокомандующий сухопутными и морскими силами. С упразднением в июне 1905 наместничества на Дальнем Востоке назначен членом Госсовета . В апреле 1917 отправлен в отставку. За период службы награжден всеми российскими орденами высшей степени, в том числе — орденом Александра Невского с алмазами и Св. Георгия третьего класса, 15-ю иностранными орденами и золотой шпагой, украшенной бриллиантами.

Автор статьи: И. Б. Орлов.