АДРИАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Из дворян Санкт-Петербургской губернии. Обучался во 2-й санкт-петербургской военной гимназии, затем в 1-м Павловском военном училище. В 1882 году поступил на военную службу подпоручиком 108-го пехотного Саратовского полка. В 1887–1890 годах проходил обучение в Александровской Военно-юридической академии, по окончании которой был прикомандирован к прокурорскому надзору Варшавского военно-окружного суда для практического ознакомления с военно-судебной деятельностью. В 1891–1908 годах состоял в военно-судебном ведомстве, состоял в должности военного следователя, затем помощника военного прокурора и военного судьи. Большую часть службы провёл в Варшавском военно-окружном суде, приняв участие в расследовании нескольких заметных дел, в частности, дела о подполковнике пограничной стражи Теляковском, его жене и ещё двадцати подсудимых, которым инкриминировался шпионаж.

В период Русско-японской войны состоял в распоряжении командующего 2-й Маньчжурской армией, принимал участие в сражении под Мукденом , был награждён орденом Св. Анны 2-й ст. с мечами. В конце 1905 года отправился в Эстляндию в качестве члена прокурорского надзора с целью наблюдения за производством следствий по политическим делам и по делам о разграблении и поджогах помещичьих усадеб. В январе 1906 года был назначен помощником военного прокурора Санкт-Петербургского военно-окружного суда. В том же году был командирован в Свеаборг для наблюдения за производством дознаний по делу о Свеаборгском восстании, направления этих дел в суд, а также поддержания обвинения в суде. За быстрое окончание дела был представлен к ордену Св. Владимира 3-й ст. В 1906–1907 годах состоял в должности военного судьи Московского военно-окружного суда, в 1907–1908 годах – Санкт-Петербургского военно-окружного суда. В феврале 1908 года был назначен московским градоначальником. В том же году получил чин генерал-майора, а в 1912 году был зачислен в Свиту Е. И. В.

В дни масштабного немецкого погрома в Москве, 27–29 мая 1915 года, Адрианов, по словам В. Ф. Джунковского , «проявил полную несостоятельность и попустительство». За три дня в городе было разгромлено или пострадало 475 торговых и промышленных предприятий, 207 квартир и домов. Пострадали сотни людей, включая 489 российских подданных с иностранными фамилиями. Убытки составили примерно 40 млн. рублей. 30 мая 1915 года Адрианов был уволен от должности градоначальника и в скором времени предан суду за бездействие, повлекшее за собой погром. Скончался в Москве в 1918 году.