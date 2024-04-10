9 класс | История России XIX—начала XX вв.

Развитие сербской государственности и Россия. 1878-1903. 1996

Данченко С.

В монографии исследуется процесс становления независимого Сербского государства в 1878–1903 гг. Автор проанализировал главным образом на основании многочисленных документальных материалов комплекс таких вопросов, как конституционная ситуация и конституционная реформа в Сербии; возникновение и деятельность политических партий; влияние основных участников общественно-политической жизни (король, народ, скупщина, партии, армия) на ход событий и формирование независимой Сербии, а также взаимоотношения между ними. Наряду с этим в книге впервые детально реконструируются российско-сербские межгосударственные контакты; освещается роль России в развитии сербской государственности. В монографии также впервые в отечественной литературе представлены портреты первых лиц, определявших политику Сербии этого времени, – Милана и Александра Обреновичей, Милутина Гарашанина, Йована Ристича, Владана Джорджевича.