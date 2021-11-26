ЩЕРБОВ-НЕФЕДОВИЧ ПАВЕЛ ОСИПОВИЧ

Сын генерал-майора, из потомственных дворян Витебской губернии. Окончил 2-й Московский кадетский корпус. 27.8.1863 поступил в 3-е военное Александровское училище. 10.6.1864 получил звание портупей-юнкера. 19.8.1865 получил звание фельдфебеля. 19.9.1865 окончил училище с занесением имени на мраморную доску и переведен в Михайловское артиллерийское училище портупей-юнкером. 8.8.1866 окончил училище, произведен в подпоручики с назначением в 26 артиллерийскую бригаду и прикомандированием к лейб-гвардии 2 артиллерийской бригаде. 23.10.1868 произведен в поручики. 27.3.1869 назначен и. д. бригадного адъютанта. 23.5.1869 переведен в лейб-гвардии 2 артиллерийскую бригаду подпоручиком. 30.8.1870 произведен в поручики. 20.10.1870 утвержден в должности бригадного адъютанта. 5.10.1871 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 8.4.1873 произведен в штабс-капитаны 12.4.1874 окончил академию по 1 разряду и отчислен к прежнему месту службы. 8.4.1876 причислен к Генеральному штабу с назначением в Главный штаб для занятий. 13.6.1876 переведен в Генеральный штаб капитаном с назначением делопроизводителем канцелярии Военно-ученого комитета Главного штаба. 30.8.1876 произведен в подполковники. 4.11.1876 назначен состоять для особых поручений при штабе 10-го армейского корпуса. 25.4.1878 назначен состоять для особых поручений при штабе Одесского военного округа. 10.6.1878 назначен делопроизводителем канцелярии Военно-ученого комитета Главного Штаба. 30.08.1879 произведен в полковники за отлично-усердную службу. 1.1.1881 назначен старшим делопроизводителем канцелярии Военно-ученого комитета Главного Штаба. 29.5.1881 назначен адьюнкт-профессором Николаевской академии Генерального штаба (со старшинством с 1.10.1879) с оставлением в должности. С 20.2.1884 по 21.2.1885 прикомандирован к лейб-гвардии Егерскому полку для цензового командования батальоном. 23.5.1882 назначен профессором Николаевской академии Генерального штаба с оставлением в должности. 30.8.1889 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с отчислением от должности старшего делопроизводителя. 22.1.1890 назначен помощником начальника Канцелярии Военного министерства с оставлением профессором академии. 8.8.1890 назначен ординарным профессором Николаевской академии Генерального штаба с оставлением в должности. С 5.5.1892 по 8.9.1892 прикомандирован к войскам Одесского военного округа для командования 2-й бригадой 15-й пехотной дивизии. 18.5.1893 утвержден в звании заслуженного ординарного профессора Николаевской академии Генерального штаба с оставлением в должности. 21.9.1894 отчислен от должности ординарного профессора с оставлением помощником начальника канцелярии и в звании заслуженного ординарного профессора. 9.10.1895 назначен почетным членом Конференции Николаевской академии Генерального штаба с оставлением в должности и в звании заслуженного ординарного профессора. В 1896 г. был членом Главной переписной комиссии во время первой всеобщей переписи населения. 21.1.1897 назначен и. д. начальника Главного управления казачьих войск с оставлением почетным членом Конференции академии и заслуженным ординарным профессором. 6.12.1897 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе с утверждением в должности. 6.12.1906 произведен в генералы от инфантерии. 30.1.1907 назначен членом Военного Совета с оставлением почетным членом Конференции академии и в звании заслуженного ординарного профессора. 21.5.1918 уволен со службы с пенсией с 21.3.1918. Проживал в Петрограде. Осенью 1918 г. расстрелян в Петрограде вместе с сыновьями.

Жена: дочь штабс-капитана Ольга Леопольдовна (урожденная Брамс), владела имением в 1500 десятин в Херсонской губернии. Дети: Павел (8.4.1882–1918), коллежский советник; Георгий (9.1.1886–1918), полковник; Владимир (28.6.1896–1918), штабс-капитан.