КОПЫТОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Ранние годы

Николай Васильевич родился 5 июля 1833 г. в столице Российской империи. Выходец из дворянства Санкт-Петербургской губернии.

Обучался в Александровском кадетском корпусе, который не закончил. Затем прошел обучение в Морском кадетском корпусе. В 1851 – 1852 гг. плавал на судах по Балтике и Северному морю.

Морская карьера

С 1852 г. – мичман. Остался в офицерских классах Морского кадетского корпуса (закончил в 1855 г.). В 1853 г. плавал на «Александре» по Финскому заливу, в 1854 – 1855 гг. на «Императрице Александре» и «Константине» (капитан Е.А. Беренс) проходил службу на Малом Кронштадтском рейде, защищая Кронштадт от флота Англии и Франции. С 1855 г. – лейтенант. В 1857 г. получил назначение старшим офицером на «Новик». На судне совершил плавание к устью Амура. В 1858 г. временно был капитаном «Новика» и курсировал у побережья Кореи и Японии. В 1859 г. К. направили с депешами из Сан-Франциско в Санкт-Петербург, в 1860 г. – из Санкт-Петербурга в Шанхай. С 1860 г. – капитан-лейтенант, командир судна «Гридень», на котором предпринял кругосветное плавание.

С 1863 г. – капитан «Пересвета», на котором совершил поход из Кронштадта в Средиземное море и обратно. С 1866 г. – капитан 2-го ранга, командир «Адмирала Чичагова». С 1867 г. – капитан «Первенца», с 1870 г. – командир «Дмитрия Донского». С 1871 г. – капитан 1-го ранга, командир «Адмирала Спиридова» на Балтике.

В 1872 г. К. переведен на должность военно-морского агента в Лондоне. Здесь он исполнял должность до 1876 г., после чего назначен капитаном Кронштадтского порта.

С 1882 г. – контр-адмирал, командующий отрядом кораблей в Тихом океане. С 1884 г. – младший флагман Балтийского моря. В 1885 – 1887 гг. – командующий эскадрой на Балтике. С 1888 г. – вице-адмирал, старший флагман Балтийского флота.

В 1890 г. К. получил назначение командующим практической эскадрой на Балтике. С 1891 г. – главный командир флота и портов Черного и Каспийского морей, военный губернатор Николаева. С 1898 г. – член Адмиралтейств-совета, генерал-адъютант.

Умер К. 9 февраля 1901 г. в Санкт-Петербурге.