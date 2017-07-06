Когда Европа может подождать? В истории были времена, когда наша страна не шла на поводу у европейских «доброжелателей», имела свое мнение, а Запад ожидал соизволения быть выслушанным Россией. Так было и в 1881–1894 годах, в период правления императора Александра III. В те годы Россия получила возможность, опираясь на возросший военный потенциал, проводить независимую и выгодную для себя внешнюю политику, не ввязываясь в военные конфликты и ограничиваясь демонстрацией своего могущества. Этот государь не зря получил от современников прозвище Миротворец. Именно усиление военно-экономических позиций Российской империи позволило Александру III высказывать вслух некоторые любопытные мысли. Согласно легенде, когда император занимался своим любимым делом – рыбачил в парке... На чтение: 1 минута

В истории были времена, когда наша страна не шла на поводу у европейских «доброжелателей», имела свое мнение, а Запад ожидал соизволения быть выслушанным Россией. Так было и в 1881–1894 годах, в период правления императора Александра III. В те годы Россия получила возможность, опираясь на возросший военный потенциал, проводить независимую и выгодную для себя внешнюю политику, не ввязываясь в военные конфликты и ограничиваясь демонстрацией своего могущества. Этот государь не зря получил от современников прозвище Миротворец. Именно усиление военно-экономических позиций Российской империи позволило Александру III высказывать вслух некоторые любопытные мысли.

Согласно легенде, когда император занимался своим любимым делом – рыбачил в парке Гатчинского дворца, к нему прибыл министр иностранных дел и убедительно стал просить самодержца немедленно принять посла некой великой державы. На что государь невозмутимо произнес: «Когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать».

Эта фраза логично укладывается в ряд других крылатых выражений, связываемых с именем Александра III. В те годы ни у кого не было сомнений, что высказывание о том, что у России только два союзника – ее же собственные армия и флот, – полностью соответствует действительности. Царь четко акцентировал свою позицию: такая великая империя, как Российская, может вести себя именно так, чтобы с ней считались. А рыбалку государь действительно очень любил – в Гатчине для этого были все условия, и он часто выбирался и на ночной лов.