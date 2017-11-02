Как Тибет мог стать русским Далай-лама XIV, духовный лидер последователей тибетского буддизма, лауреат Нобелевской премии мира, сказал: «Россия – великая страна, русские люди, я считаю, очень культурные люди, и географически связывают Восток и Запад. Но, кроме этого, в России есть еще потенциал природных ресурсов, тоже из-за географического расположения. Это огромный потенциал». Действительно, Россию и Тибет связывают давние отношения, которые только из-за стечения разных обстоятельств не переросли в более тесные. В XIX веке Россия продолжила свое продвижение на Восток, и особенно в Среднюю Азию. Сначала империя Романовых закрепилась на западе Туркестана, в Монголии и Маньчжурии. Все это происходило в условиях ослабления династии Цин в Китае. Этим... На чтение: 1 минута

Далай-лама XIV, духовный лидер последователей тибетского буддизма, лауреат Нобелевской премии мира, сказал: «Россия – великая страна, русские люди, я считаю, очень культурные люди, и географически связывают Восток и Запад. Но, кроме этого, в России есть еще потенциал природных ресурсов, тоже из-за географического расположения. Это огромный потенциал». Действительно, Россию и Тибет связывают давние отношения, которые только из-за стечения разных обстоятельств не переросли в более тесные. В XIX веке Россия продолжила свое продвижение на Восток, и особенно в Среднюю Азию. Сначала империя Романовых закрепилась на западе Туркестана, в Монголии и Маньчжурии. Все это происходило в условиях ослабления династии Цин в Китае. Этим интересы России не ограничились, и на повестке дня вскоре появились Восточный Туркестан, Внутренняя Монголия и Тибет, в котором основную массу населения составляли буддисты. Именно они считали, что присоединение региона к России позволит сохранить их культуру и религию.

Еще в 1741 году императрица Елизавета Петровна своим указом признала буддистскую религию. По сути, Россия стала первой державой в Европе, которая поддержала народы, исповедовавшие эту веру. Европейские страны еще долго считали буддизм язычеством и идолопоклонством. Основное распространение на территории нашей страны получила индо-тибето-монгольская ветвь буддизма, а основными народами, исповедовавшими эту веру, были калмыки, тувинцы и буряты.

Вопросом включения тибетских земель в состав России очень активно занимался бурят Петр Бадмаев, целитель и чиновник Азиатского департамента Министерства иностранных дел. Он считал, что Транссибирская магистраль должна дойти до границы с Китаем. По его мнению, Российская империя таким образом не только бы усилила свои позиции в Центральной Азии, но и смогла бы начать широкую торговлю с Китаем, Кореей и другими странами Юго-Восточной Азии. Бадмаев нашел поддержку у Сергея Юльевича Витте, но император Александр III c его предложениями не согласился.

Следующая попытка была предпринята Петром Бадмаевым уже в правление Николая II, но делу помешала Русско-японская война, которая отодвинула проблемы Центральной Азии на дальний план.

П. Бадмаев

В окружении тогдашнего далай-ламы вопрос о присоединении к России тоже рассматривался. Особую роль в этом деле играл другой бурят, Агван Доржиев. Именно его в 1898 году тибетское руководство отправило в путешествие по Азии, России и Европе. Доржиев был главным инициатором установления дружественных связей между Россией и Тибетом, но достичь практического результата не удалось и ему.

Революция 1917 года, как известно, отозвалась громким эхом в Монголии, где к власти пришли революционные силы под руководством Сухэ-Батора, а вместе с этим появился и новый интерес к Тибету. Руководство Монголии сочло возможным отождествить коммунизм и буддизм, убедить свой народ в их похожести. Эта идея общности двух идеологических направлений нашла поддержку и в Советском Союзе. В Тибет отправилась экспедиция под руководством Николая Рериха, ее целью было установление дружеских отношений с далай-ламой.

После продолжавшейся почти шесть лет экспедиции, в Тибете побывали еще две группы специалистов, подготовленных ОГПУ. Они также встретились с далай-ламой. Условия, которые предлагались Тибету, были весьма выгодными. При полной гарантии суверенитета, СССР был готов оказывать обширную помощь как в военной, так и экономической сфере. Далай-лама, находившийся под сильным влиянием англичан, эти предложения не принял.

Еще раз к Тибету вернулись на Всесоюзном съезде буддистов в 1927 году. С программным докладом в нем участвовал Агван Доржиев. Его выступление было посвящено идее общности коммунизма и буддизма. Звучали даже такие фразы, что Ленин – буддист, а Будда – первый коммунист. Но каких-то принципиальных решений на съезде так и не приняли.

С укреплением в СССР власти Сталина тибетский вопрос ушел из повестки советской внешней политики. На первом плане оказались коммунисты Китая, а к буддистам отношение изменилось, причем не в лучшую сторону. В 1929 году буддизм был запрещен в Бурятии, повсеместно закрылись все связанные с ним учреждения. А в 1950 году Китай установил свою власть в Тибете, и больше к этому вопросу в нашей стране не возвращались…