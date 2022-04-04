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Невозможность мирными средствами улучшить положение христиан на Балканах, подъём национального самосознания в балканских странах привели к тому, что в апреле 1877 г. Россия объявила Турции войну. Русская армия форсировала Дунай, захватила Шипкинский перевал, после пятимесячной осады принудила турецкую армию Осман-паши к капитуляции в Плевне.

Численность российского экспедиционного корпуса на Балканах начале войны составляла около 185 тыс. человек, а к концу войны она достигла полумиллиона. Рейд через Балканы, в ходе которого русская армия разбила последние турецкие части, привёл к выходу Османской империи из войны.

По итогам войны был заключен Сан-Стефанский прелиминарный договор. Однако его условия вызвали остро негативную реакцию великих держав, опасавшихся чрезвычайно возросшего влияния России на Балканах. Они вынудили Россию пойти на пересмотр договора, и он фактически был заменен подписанным на Берлинском конгрессе Берлинским трактатом 1/13 июня 1878 г. В итоге приобретения России и воевавших на стороне России за свою независимость балканских государств были сильно урезаны, а Австро-Венгрия и Англия получили даже определенные приобретения от войны, в которой не принимали участия. Была восстановлена государственность Болгарии, увеличена территория Сербии, Черногории и Румынии. При этом турецкая Босния и Герцеговина отходили к Австро-Венгрии.