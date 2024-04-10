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19.06.2026
Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.
Что подтолкнуло российское правительство к продаже Аляски Соединённым Штатам в 1867 году?
Угроза военного захвата Аляски британцами и убыточность для казны.
Требование США передать Аляску в обмен на военную помощь в Средней Азии.
Поражение в Крымской войне и необходимость уплаты контрибуции Турции.
Стремление укрепить русско-французский союз за счёт территориальной уступки Аляски.
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