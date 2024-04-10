9 класс | История России XIX—начала XX вв.

Русско-американские отношения и продажа Аляски. 1834-1867. 1990

Болховитинов Н.

Как развивались отношения между Россией и США в середине XIX в. и что определило судьбу русских владений в Северной Америке? Кто, как и когда принял решение о продаже Аляски? Как происходило заключение договора 1867 г. и каково было действительное отношение к нему в России и США? Ответ на эти и многие другие вопросы читатель найдет в книге, которая завершает цикл многолетних исследований автора по русско-американским отношениям XVIII- XIX вв., получивших международное признание и переводившихся в США.