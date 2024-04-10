9 класс | История России XIX—начала XX вв.

Балканская эпопея князя А.М.Горчакова. 2005

Виноградов В.

А. М. Горчаков – самый крупный дипломат дореволюционной России, возглавлявший Министерство иностранных дел более четверти века. Во многом благодаря его усилиям Россия избавилась от тяжелых и унизительных условий навязанного ей после Крымской войны мира (прежде всего от запрета держать военный флот на Черном море, что лишало страну возможности защищать свои южные рубежи). Деятельность Горчакова, в том числе на важнейшем балканском направлении внешней политики, еще далеко не в полной мере изучена отечественной историографией. В книге фигурируют вершители судеб тогдашней Европы: императоры Александр II, Вильгельм и Франц Иосиф, королева Виктория, О. Бисмарк, Д. Дизраэли, В. Ю. Гладстон, Д. Андраши, Н. П. Игнатьев, Д. А. Милютин, П. А. Шувалов и многие другие.