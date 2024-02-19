Нессельроде, Горчаков, Тютчев. Российские дипломаты XIX века

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Профессия дипломата окружена флером романтики… но кто же они? Баловни судьбы? Чиновники? Терапевты международной политики? Почему даже очень сильное государство становится неумелым и неуклюжим без профессиональной дипломатической службы?

Какой след оставил Нессельроде в истории мировой гастрономии? Что сблизило его с Меттернихом и был ли он иноагентом? Как Горчакову удавалось переспорить самого царя? Какие стихи цензора Тютчева растиражированы советским кинематографом?