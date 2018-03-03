Все, что надо знать об освобождении Болгарии 3 марта 1878 года подписан мирный договор между Российской империей и Османской империей, так называемый Сан-Стефанский мир. Согласно этому документу, Болгария и другие балканские народы получили свободу от 500-летнего турецкого ига. Независимость болгарского народа в русско-турецкой войне 1877-1878 годов далась России ценою десятков тысяч жизней ее солдат. Но подвиг русских героев на забыт. 3 марта 2018 года, в день 140-летия освобождения Болгарии, в столицах двух стран проходят памятные мероприятия. Так, в Софии состоится целый ряд юбилейных торжеств, которое увенчает военный парад с участием президента страны Румена Радева. А ранее в Москве, в Министерстве иностранных дел РФ, Министр Сергей Лавров и Посол Болгарии в России Бойко Коцев открыли тематическую выставку.... На чтение: 1 минута

3 марта 1878 года подписан мирный договор между Российской империей и Османской империей, так называемый Сан-Стефанский мир. Согласно этому документу, Болгария и другие балканские народы получили свободу от 500-летнего турецкого ига.

Независимость болгарского народа в русско-турецкой войне 1877-1878 годов далась России ценою десятков тысяч жизней ее солдат. Но подвиг русских героев на забыт. 3 марта 2018 года, в день 140-летия освобождения Болгарии, в столицах двух стран проходят памятные мероприятия.

Так, в Софии состоится целый ряд юбилейных торжеств , которое увенчает военный парад с участием президента страны Румена Радева. А ранее в Москве, в Министерстве иностранных дел РФ, Министр Сергей Лавров и Посол Болгарии в России Бойко Коцев открыли тематическую выставку .

Напоминает о героизме русских воинов и портал «История.РФ». Мы представляем подборку материалов, которые расскажут читателям о славных страницах отечественной истории и дружбы двух братских народов.

Героическая оборона Шипки: /lenta-vremeni/event/view/oborona-shipki

Взятие Плевны: /lenta-vremeni/event/view/vziatiie-krieposti-plievna

Краткий курс истории. Генерал «Вперёд!»: /read/articles/kratkii-kurs-istorii-gienieral-vpieriod

Все о русско-турецкой войне 1877 – 1878 годов: /lenta-vremeni/event/view/russko-turietskaia-voina-2

Подписание Сан-Стефанского мира: /lenta-vremeni/event/view/podpisaniie-san-stiefanskogho-mira

«Страж на тягостном посту…» Военные реформы и мирные победы Александра III: /read/articles/strazh-na-tiaghostnom-postu-voiennyie-rieformy-i-mirnyie-pobiedy-alieksandra-iii