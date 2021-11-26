ВЕБЕЛЬ ФЕРДИНАНД (ФЁДОР) МАВРИКИЕВИЧ

Из дворян Санкт-Петербургской губернии, лютеранин, в 1916 г. принял православие. Окончил Оренбургскую Неплюевскую военную гимназию. 29.8.1873 поступил в 3-е военное Александровское училище. 4.11.1874 получил звание портупей-юнкера. 27.8.1875 окончил училище и переведен в старший класс Николаевского инженерного училища. 10.8.1876 окончил училище и произведен в подпоручики с назначением в 6-й саперный полубатальон. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 4.8.1878 произведен в поручики. 8.10.1881 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 24.7.1883 произведен в штабс-капитаны. 25.3.1884 окончил академию по 1-му разряду, произведен в капитаны за отличные успехи в науках, причислен к генеральному штабу и назначен на службу в Виленский военный округ. 11.10.1884 назначен на службу в Приамурский военный округ. 1.2.1885 переведен в Генеральный штаб с назначением помощником старшего адъютанта штаба Приамурского военного округа. 21.12.1887 назначен и. д. старшего адъютанта штаба войск Приморской области. 24.4.1888 произведен в подполковники. 1.6.1888 назначен старшим адъютантом штаба Приамурского военного округа. 3012.1889 назначен штаб-офицером для поручений при штабе Приамурского военного округа. 5.4.1892 произведен в полковники за отличие по службе. 11.6.1892 назначен штаб-офицером при управлении 9-й местной бригады. С 1.5.1893 по 1.9.1893 прикомандирован к 130-му пехотному Херсонскому полку для цензового командования батальоном. 5.8.1896 назначен начальником штаба 9-й кавалерийской дивизии. 16.12.1899 назначен командиром 103-го пехотного Петрозаводского полка. Участник русско-японской войны 1904-1905 гг. 23.2.1904 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением начальником штаба 4-го Сибирского армейского корпуса. 11.6.1906 назначен обер-квартирмейстером Главного управления Генерального штаба. 28.11.1907 назначен начальником штаба Московского военного округа. 13.4.1908 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 20.12.1909 назначен начальником 13-й пехотной дивизии. Участник Первой мировой войны. 8.9.1914 назначен вр. и. д. начальника Днестровского отряда. 20.11.1914 назначен и. д. командира 30-го армейского корпуса. 5.12.1914 утвержден в должности. 27.3.1915 назначен в резерв чинов при штабе Киевского военного округа. 19.4.1915 произведен в генералы от инфантерии (со старшинством с 22.3.1915) с назначением командиром 34-го армейского корпуса 14.2.1916 отчислен от должности за болезни с назначением в резерв чинов при штабе Минского военного округа. 16.9.1916 назначен в резерв чинов при штабе Петроградского военного округа. После 1917 г. проживал в Одессе. Весной 1919 г. расстрелян большевиками.

Жена (2-я): разведенная жена коллежского советника дворянка Елена Александровна (урожденная Симашко, в 1-м браке Модестова). Дети (от 1-го брака): Наталия (р. 20.2.1887), Ольга (р. 12.6.1890), Андрей (р. 10.10.1891), Александра (р. 20.1.1893).