Союз трёх императоров: урок на будущее Почти весь XIX век у России были сравнительно неплохие (по крайней мере, официально) отношения с Германией и Австрией. Мы были союзниками в войнах против Наполеоновской Франции, вместе сражались под Лютценом, Баценом, Дрезденом и Лейпцигом, вместе брали Париж, вместе делили славу и сферы влияния на Венском конгрессе, вместе держали оккупационные корпуса во Франции. На чтение: 2 минуты

Почти весь XIX век у России были сравнительно неплохие (по крайней мере, официально) отношения с Германией и Австрией. Мы были союзниками в войнах против Наполеоновской Франции, вместе сражались под Лютценом, Баценом, Дрезденом и Лейпцигом, вместе брали Париж, вместе делили славу и сферы влияния на Венском конгрессе, вместе держали оккупационные корпуса во Франции.

Тогдашние императоры трёх держав, провозгласившие так называемый «Священный союз», демонстративно вместе обедали, молились, самым дружеским образом общались. Но самые прозорливые уже тогда подмечали, что союз этот не будет долгим, а тем более вечным.

Так и вышло. Уже в конце 1820-х годов союз дал трещину. Именно тогда на десятилетия вперёд обозначилась линия противостояния между Российской и Австро-Венгерской империями, водораздел которой проходил на Балканах. Обе державы считали их зоной своих интересов, а Германии в любом споре, собственно, австрияки были ближе, нежели русские. Так спустя всего пару десятков лет после великой европейской войны началось движение к новым конфликтам. Не спасла ситуацию и помощь русской армии Австрии во время Венгерской революции, едва не уничтожившей Габсбургскую династию. Австро-Венгрия играла против России сначала во время Крымской войны, затем во время Польского восстания 1863 года. И, тем не менее, несмотря на все недружественные действия, российский император Александр II всё же попытался сохранить европейский порядок на основах союза между императорами.

Ситуация с Польшей в 1860-е годы чем-то напоминает сегодняшнее положение на Украине. Не желая прямо воевать за поляков, западные державы, в том числе и Австрия, стали психологически, информационно и политически давить на Санкт-Петербург, стремясь добиться уступок. В этих условиях Россия пошла навстречу единственной крупной европейской стране, с которой вроде бы не имелось никаких серьёзных противоречий — ни территориальных, ни политических — с Германией. В ту пору она значительно усилилась, что нравилось далеко не всем в наших политических кругах, где сильны были франкофонские настроения, но выборы особого не было. Россия закрыла глаза на войну Германии против Дании за Шлезвиг-Гольштейн, затем на войну с Австрией и, наконец, на войну с Францией, закончившейся сокрушительным поражением последней. Взамен канцлер Германии Бисмарк не возражал против отмены ограничений наличия российского флота на Чёрном море, также не дав возможности на Лондонской конференции 1871 года англичанам и австриякам обзавестись базами в Турции.

Судьбоносная встреча трёх императоров состоялась в Берлине в 1872 году. К тому времени Австро-Венгрия, потерпев поражение в германском мире, стремилась отыграться на Балканах, ведя агрессивную экспансию в Южной Европе. У Бисмарка был свой резон свести в Берлине Александра II и Франца Иосифа — он хотел играть роль своеобразного арбитра в спорах между Петербургом и Веной, управляя политикой обоих держав в своих интересах.

Пока императоры занимались парадной стороной встречи, главами внешнеполитических ведомств заинтересованных стран велись закулисные переговоры. Российский канцлер Горчаков и австро-венгерский министр иностранных дел смогли договориться о сохранении текущего статуса-кво на Балканском полуострове, а Бисмарк выступил гарантом того, что Берлин не допустит не согласованных Россией и Австрией каких-либо действий на Балканах. Уже много позже станет известно, что германский канцлер вёл двойную игру, и на самом деле тайно обещал Вене поддержку в её действиях на юге.

Но, как бы то ни было, монархи официально обещали поддержать мир в Европе, уверяя, что сложившегося порядка вещей не поколеблят никакие разногласия. Так в 1873 году сложился новый тройственный союз. В марте в Петербурге была заключена конвенция о германо-российском военном союзе, предусматривающая военную помощь 200-тысячной армией в случае нападения какой-либо европейской державы на одного из подписантов соглашения. В июне того же года к конвенции присоединилась и Вена.

Строго говоря, причиной бесперспективности этого союза, которая, однако, таковой поначалу вовсе не казалась, было не только бессовестное интриганство германских кругов и экспансия венского двора на юг, но и чрезмерное увлечение Петербурга европейскими делами. Ряд исследователей полагает, что, обретя прочного союзника в лице Германии, заинтересованной в ослаблении гегемонии Англии и Франции, в ту пору отрицательно настроенных к нашей стране, Россия имела бы возможность на небывалый уровень поднять экономическое положение, развивая Сибирь, Урал, Кавказ, Дальний Восток и Среднюю Азию, а затем продвигаться в Персию, Китай, Корею. Правда, тогда бы пришлось бросить на произвол судьбы единоверцев-славян, отдав их на растерзание туркам и австрийцам.

Продолжая стремиться оставаться великой европейской державой, вершителем судеб континента, Петербург трижды осаживал Берлин, намеревавшийся добить Францию, хотя с рациональной точки зрения стоило разнести Париж в пух и прах, но русское правительство и император были сторонниками хоть худого, но всё-таки мира в Европе. В итоге Бисмарк отыгрался на Берлинском конгрессе после русско-турецкой войны 1877-1878 годов, перечеркнув многие плоды русских завоеваний.

После этого ни о каком русско-германском военном союзе не могло быть и речи. Когда террористы убили Александра II, и к власти пришёл новый император, Александр III, была сделана ещё одна попытка возобновить договор. Он был подписан 6 (по новому стилю — 18) июня 1881 года, а спустя три года продлён. Но в 1885 году на Балканах грянула война между Сербским королевством и Болгарским княжеством, и для Петербурга стало очевидным не только то, что Австрия как была, так и осталась враждебным для России государством, не вступающим напрямую с ней конфликт, но постоянно плетущей интриги, но и то, что Берлин во всём покровительствует Вене — такая вот получилась прокси-война XIX века. Некоторые историки определяют тот период как самую близкую точку приближения к потенциальной войне за всё время правления Александра III. Впрочем, нельзя не согласиться с тем, что именно эта война обрушила «Союз трёх императоров» и толкнула Россию к немыслимому прежде союзу с Англией и Францией — будущей «Антанте».

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