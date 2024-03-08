СОБОЛЕВ, ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ

Сóболев, Леонид Николаевич (28.05[09.06].1844, с. Капцев Мещовского уезда Калужской губ. — 30.09[13.10].1913, с. Знаменское Торопецкого уезда Псковской губ.) — российский и болгарский военный и политический деятель.

Из семьи потомственных военных. Учился в 1-м Кадетском корпусе (1855–1863), затем, состоя с 1863 на военной службе, — в Михайловском артиллерийском училище (1863–1864) и в Николаевской академии Генерального штаба (окончил в 1868). В 1869–1874 служил в Туркестанском военном округе, где участвовал в экспедициях по исследованию р. Заравшана (1870) и Амударьи (1874). В ходе Русско-­турецкой вой­ны 1877–1878 (см. Русско-­турецкие вой­ны XVII–XIX вв. ) сражался под Плевной и Шипкой.

В 1881 болгарский князь Александр Баттенберг приостановил действие Тырновской конституции 1879 , после чего попросил русское правительство оказать ему поддержку в сохранении власти, назначив на ряд высших должностей в Болгарии русских военных. 5[17] июля 1882 С. занял пост министра-­президента (до 19 сентября [1 октября] 1883) и министра внутренних дел (до 16[28] апреля 1883) Болгарского княжества; 15–18[27–30] марта 1883 был также министром финансов. Разногласия С. с болгарскими министрами-­консерваторами и его независимая политика привели к формированию нового кабинета в марте 1883, куда вошли умеренные либералы. После восстановления действия конституции осенью 1883 С. ушел в отставку и покинул Болгарию.

Продолжил военную карьеру в России, став генерал-­майором (1880, по старшинству — с 1884), затем генерал-­лейтенантом (1894), с 1903 — генералом от инфантерии. 14[26] марта 1895 — 1[14] июня 1904 — начальник штаба Московского военного округа. Во время Русско-­японской вой­ны 1904–1905 участвовал в бое при Шахэ и Мукденском сражении 1905 , затем исполнял должность командующего 2-й Маньчжурской армией. После вой­ны вышел в отставку, позднее вступив в полемику о причинах поражения с бывшим главнокомандующим русской армией А. Н. Куропаткиным.

Автор ряда работ по истории и гео­графии. Награжден многочисленными орденами, включая ордена Св. Александра Невского, Св. Анны 1, 2, 3 степени.

Избр. соч. : Географические и статистические сведения о Зеравшанском округе. СПб., 1874; Страница из истории восточного вопроса. Англо-­Африканская распря. В 4 т. СПб., 1880–1885; Стратегический обзор Хивинского ханства. Ташкент, 1882 (в соавт. с Н. И. Гродековым); К новейшей истории Болгарии: материалы о внутренней политике 1881—1883 гг. // Русская старина. 1886 (сентябрь). С. 704–752; Куропаткинская стратегия. СПб., 1910. Н. В. Татарчук.