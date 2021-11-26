ШЕЙДЕМАН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Из дворян Орловской губернии, православный. Окончил Петровскую Полтавскую военную гимназию. 9.8.1874 поступил в 3-е военное Александровское училище. 29.8.1874 переведен в Михайловское артиллерийское училище. 30.8.1876 получил звание портупей-юнкера. 22.5.1877 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики с назначением в 19-ю конно-артиллерийскую батарею. 3.12.1878 прикомандирован к 3-й гвардейской и гренадерской артиллерийской бригаде. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 18.12.1878 произведен в поручики. 30.12.1880 переведен в 3-ю гвардейскую и гренадерскую артиллерийскую бригаду и зачислен в гренадерскую батарею. 13.10.1880 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 1.4.1883 окончил академию по 2-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Киевский военный округ. 12.8.1883 назначен и. д. старшего адъютанта штаба 11-й кавалерийской дивизии. 6.12.1883 произведен в штабс-капитаны. 9.12.1883 переведен в Генеральный штаб с утверждением в должности. 15.11.1885 произведен в капитаны (со старшинством с 29.3.1885). С 4.11.1888 по 15.12.1889 прикомандирован к 34-му драгунскому Стародубовскому полку для цензового командования эскадроном. 1.4.1890 произведен в подполковники с назначением штаб-офицером для особых поручений при штабе 2-го армейского корпуса. 26.8.1892 назначен старшим адъютантом штаба Виленского военного округа. 17.4.1894 произведен в полковники. С 1.5.1895 по 6.11.1895 прикомандирован к 4-му лейб-драгунскому Псковскому полку для ознакомления с общими требованиями управления и ведения хозяйства. 2.12.1896 назначен начальником штаба 4-й кавалерийской дивизии. 22.3.1901 назначен командиром 1-го лейб-драгунского Московского полка. 21.3.1902 назначен помощником начальника штаба Московского военного округа. 14.4.1902 произведен в генерал-майоры за отличие по службе. 20.5.1902 назначен окружным генерал-квартирмейстером штаба Московского военного округа. 27.11.1906 назначен начальником штаба Приамурского военного округа. 6.12.1907 произведен в генерал-лейтенанты. 31.8.1908 назначен начальником 3-й кавалерийской дивизии. 15.5.1912 назначен командиром 2-го армейского корпуса. 14.4.1913 произведен в генералы от кавалерии (со старшинством с 6.12.1913). Участник Первой мировой войны. 23.8.1914 назначен командующим 2-й армией. 5.12.1914 назначен командиром 1-го Туркестанского армейского корпуса. 4.6.1917 отчислен от должности по болезнью и назначен в резерв чинов при штабе Киевского военного округа. 2.12.1917 назначен командующим 10-й армией. В 1918 г. добровольно поступил на службу в РККА. Преподаватель Военной академии Генерального штаба и военный руководитель Рязанского отряда Московского района обороны. В 1919 г. инспектор кавалерии Высшей военной инспекции и преподаватель Военной академии Генерального штаба. Был арестован и скончался в Бутырской тюрьме от сыпного тифа.

Жена: дворянка Варвара Александровна (урожденная Полозова). Дети: Евгений (р. 12.1.1890), Кира (р. 30.11.1892), Александр (р. 22.6.1897).