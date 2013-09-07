Подписание Сан-Стефанского мира Мирный договор, завершивший русско-турецкую войну 1877-1878 гг. Освобождение балканских народов от многовекового османского владычества. Признана независимость Сербии, Черногории, Румынии. Образовано автономное болгарское княжество. День подписания Сан-Стефанского мирного договора - национальный праздник Болгарии. На чтение: 7 минут

Вторая половина XIX века связана с дальнейшим обострением балканского кризиса. В 1875 году мощное антитурецкое выступление вспыхнуло в Боснии и Герцеговине. В апреле 1876 года началось восстание в Болгарии, жестоко подавленное турецкими властями. Дальнейшее развитие национально-освободительного движения балканских народов поставило перед европейскими державами на повестку дня вопрос, как о дальнейшей судьбе Османской империи, так и будущей судьбы южнославянских народов. Россия, потерпевшая поражение в крымской войне, стремилась упрочить свой международный авторитет путем усиления своего влияния на стратегически выгодном Балканском полуострове.

Русское общество выражало симпатии и сочувствие к восставшим балканским народам, требуя от правительства помочь «братьям-славянам». В России стали организовываться «славянские комитеты», собиравшие пожертвования в пользу борющихся южных славян, на Балканы отправлялось много русских добровольцев, среди которых были писатель Г.И. Успенский, художники В.Д. Поленов и Е.К. Маковский, известный врач С.П. Боткин. Александр II не хотел войны. Не было закончено перевооружение русской армии, сложным было и финансовое положение в стране. Внутриполитическая обстановка в России также была неспокойной – в стране развивалось народническое революционное движение. Именно поэтому на начальном этапе кризиса российское правительство пыталось решить проблему дипломатическими средствами, используя своих союзников - Австро-Венгрию и Германию. В мае 1876 года Россия, Австро-Венгрия и Германия подписали Берлинский меморандум, по которому эти государства соглашались оказать давление на Османскую империю, чтобы побудить ее начать реформы на Балканах. К этому меморандуму присоединились Франция и Италия. Англия, желая сохранить свое влияние в Османской империи, отказалась присоединиться к этому документу.

Подавление Турцией восстания в Болгарии и вмешательство в балканский кризис Великих держав привело к еще большему его усилению. В июне 1876 года войну Османской империи объявили Сербия и Черногория. Главнокомандующим сербской армии стал русский генерал М.Г. Черняев, приехавший туда добровольно. Сербо-черногорская армия была быстро разгромлена, и Aлександр II вынужден был перейти к более активным действиям. Российское правительство направило Османской империи ультиматум, в котором потребовало от османского правительства немедленного заключения перемирия с Сербией, угрожая в противном случае начать войну. Турецкий султан вынужден был принять российские условия. В г. Константинополе прошли заседания европейских делегаций по выработке условий соглашения с Османской империей. В это же время турецкий султан обнародовал конституцию, утверждавшую равенство всех граждан – мусульман и христиан перед законом. Переговоры в Константинополе велись еще в течение месяца, однако турецкий султан отклонил предложение европейских держав о предоставлении Болгарии, Боснии и Герцеговине прав внутренней автономии. Восточный кризис вступил в свою завершающую фазу. Осенью 1876 года Александр II начал мобилизацию русской армии. Одновременно продолжалась дипломатическая подготовка войны, в задачи которой входило обеспечить благожелательный нейтралитет Австро-Венгрии. 3 (15) января 1877 года в г. Будапеште Россия заключила секретное соглашение о благожелательном нейтралитете с Австро-Венгрией. Австрийское правительство обязалось не только соблюдать по отношению к России нейтралитет, но и воспрепятствовать вмешательству в русско-турецкий конфликт других держав. Взамен этого австрийский кабинет оставлял за собой право занять Боснию и Герцеговину. В это же время российское правительство не оставляло надежды разрешить кризис мирным путем. 19 (31) марта 1877 года в г. Лондоне представители России, Великобритании, Австро-Венгрии, Германии, Франции и Италии подписали протокол, содержавший требование к султану провести реформы на основе решений Константинопольской конференции. Османское правительство отвергло эти требования, посчитав их вмешательством в свои внутренние дела. Началась подготовка к войне. 4 (16) апреля 1877 года между Россией и Румынией был подписан договор, согласно которому русские войска могли пользоваться на территории Румынии железными дорогами, почтовой и телеграфной связью. Румыния обязалась оказывать содействие в обеспечении русской армии продовольствием и фуражем. Россия выступила гарантом сохранения целостности княжества и обязалась возместить все расходы по снабжению своей армии. 12 (24) апреля 1877 года российский император подписал манифест о начале войны с Османской империей.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В.П. МЕЩЕРСКОГО

Внук известного историка и писателя Н.М. Карамзина В.П. Мещерский - талантливый литератор и публицист, издатель журнала «Гражданин» в своих записках отразил настроения российского общества по отношению к восставшим болгарам и деятельности Славянского комитета. «Людям, сомневающимся в том, что движение умов в пользу славян истинно народное, я бы посоветовал прочитать хотя бы частицу писем, получаемых И.С. Аксаковым как председателем славянского комитета из разных концов и от разных лиц в России. Именно в Москве, сосредоточии русской жизни, возможно это сочувствие в том виде, в каком оно проявляется.

Купец пишет из своей лавчонки на Нижегородской ярмарке: «Да когда же, Бога ради, мы вступимся за братьев посильнее да подействительнее». Там другой купец пишет из глуши Сибири: «Да нельзя ли всем верноподданным сказать царю, что мы готовы до последнего идти за веру, царя и отечество, куда и на кого царь велит». Тут священник дальнего прихода пишет: «Посылаю деньги и пожелания всех прихожан, чтобы Господь услышал наши молитвы - и повел нас в избавление братьев от гнета, скорби и печали». Здесь студент пишет: «Посылаю, что могу, пока сам не приеду в Сербию». Здесь офицеры такого-то полка пишут совокупно: «Нас много, желающих сражаться за освобождение славян; авось будет война; а пока – скажите, Бога ради, можем ли мы ехать в Сербию на средства Славянского комитета и что нужно предпринять? Не ехать как-то стыдно». И таких писем получает И.С. Аксаков сотни в день».

ЭКЗАРХА БОЛГАРСКОЙ ЦЕРКВИ АНТИЛ - АЛЕКСАНДРУ II

Если Его Величество Всероссийский император не обратит внимания на положение болгар, не защитит их теперь, то лучше их вычеркнуть из списка славян и православных, ибо ОТЧАЯНИЕ ОВЛАДЕЛО ВСЕМИ!

ИЗ ДОКЛАДА ВОЕННОГО МИНИСТЕРСТВА

Во время двух частичных мобилизаций – 1 ноября 1876 года и 3 апреля 1877 г. Было сформировано 27 пехотных дивизий, 4 стрелковые бригады, 9 кавалерийских дивизий, донская казачья бригада, 3 саперные бригады и 1 гренадерская дивизия. Таким образом, Дунайская армия предназначенная для действий на Балканском театре, состояла из семи корпусов: 4,8, 9, 11, 12, 13, и 14 – го. Главнокомандующим был назначен брат Александра II великий князь Николай Николаевич, начальником штаба армии - генерал-адъютант Непокойчинский. Главный штаб разработал «Расписание движения войск Дунайской армии для сосредоточения в Бесарабии». Планировалось это мероприятие закончить к 1 января, то есть еще до второй частичной мобилизации. И железные дороги России выполнили это предписание, заняв сверх объявленного срока лишь одну неделю и перевезя 254 тысяч человек, большое количество лошадей и пушек всего за полтора месяца.

ВОЕННЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Огромный общественный резонанс, который вызвали события на Балканах в России, не мог не отразиться на действиях правящих кругов Петербурга. В действующую русскую армию были впервые официально допущены военные корреспонденты, освещавшие ход военных действий для своих газет. Так, например, в ноябре 1876 года по ходатайству министра внутренних дел А.Е. Тимашева в штаб русской армии в Кишиневе как корреспондент «Правительственного Вестника» прибыл Всеволод Крестовский – автор знаменитого авантюрного романа «Петербургские трущобы». Самым большим штатом корреспондентов располагал знаменитый российский публицист, издатель газеты «Новое Время» А.С. Суворин, а самым популярным российским журналистом стал Василий Иванович Немирович-Данченко, участвовавший во всех основных боях и награжденный за храбрость солдатским Георгиевским крестом и орденом св.Станислава 3-й степени с мечами.

НАЧАЛО ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Основные события войны развернулись на Балканском полуострове. Война началась с вступления русской армии на территорию Румынии. С боями форсировав Дунай, русские армии под общим командованием великого князя Николая Николаевича (старшего), вступили на территорию Болгарии, встретив восторженный прием населения. После форсирования Дуная русские армии были разделены на три части: отряд под командованием генерала Гурко должен был перейти Балканский хребет и зайти в тыл турецкой армии в районе Адрианополя. Отряд генерала Криднера должен был занять Плевну и Никополь. Отряд под командованием наследника российского престола Александра Александровича должен был занять Рущук. В составе русских войск действовало и болгарское ополчение, которым командовал русский генерал Н.Г. Столетов.

«СИДЕНИЕ» НА ШИПКЕ

Выполняя планы российского командования, отряд Гурко овладел древней болгарской столицей г. Тырново. Русской армии предстоял сложный переход через Балканские горы. В июне 1877 года русские войска достигли Шипки – важного и хорошо укрепленного перевала. Турецкие армии, боясь окружения, покинули этот перевал. Армия Гурко перешла на территорию Южной Болгарии, однако, встретив там многочисленную армию Сулейман-паши, вынуждена были отойти назад к перевалу. В начале августа 1877 года началось знаменитое шестидневное шипкинское сражение. Расстреляв все патроны, немногочисленные героические защитники «Орлиного гнезда» отбивали атаки превосходивших сил турок камнями и прикладами. Положение спасли прибывшие части под командованием Радецкого и Драгомирова. Сулейман-аша вынужден был отступить. Начался один из самых героических эпизодов этой войны – оборона Шипки от превосходящих сил турецкой армии. В этой обороне принимали участие и болгарские ополченцы. После нескольких неудачных штурмов турецкой армии началось зимнее «сидение» на Шипке, где русские солдаты и болгарские ополченцы проявили небывалое мужество и стойкость. Оборона перевала преградила туркам вход в Северную Болгарию и имела ключевое значение для успешного завершения войны. Потери личного состава во время «зимнего сидения» составляли от 40 до 60%, но турецкой армии так и не удалось пройти в северную Болгарию.

ОСАДА ПЛЕВНЫ

Летом 1877 года, одновременно с битвой за Шипку, развернулось сражение за крепость Плевну – один из главнейших стратегических пунктов. Сюда сходились пути из Рущука, Систова, Софии; отсюда шел путь на Шипкинский перевал. В этих боях отличились войска под командованием М.Д. Скобелева – талантливого военачальника и человека большой личной храбрости. Однако три штурма крепости окончились неудачей. Особенно кровопролитным был третий штурм Плевны 30-31 августа 1877 года, которому предшествовала интенсивная четырехдневная артиллерийская подготовка. Несмотря на то, что ценой огромных потерь, русским частям удалось овладеть турецкими редутами перед Плевной, из-за ошибок командования и генерала П.Д.Зотова, который так и не ввел в бой основные силы русской армии, они были оттуда выбиты. Генерал П.Д. Зотов так и не решился ввести в бой основные силы даже, несмотря на то, что «ключи Плевны» - редуты Абдул–Бей и Режди-Бей были взяты русскими солдатами под командованием генерала Скобелева, который лично, на белом коне, водил полки в атаку. 22 батальона бились с превосходящими силами противника на глазах 84 русских батальонов, которые из-за нерешительности Зотова, так и не были введены в бой. На редуте Абдул-бей был оставлен батальон Владимирского полка, причем с его командира, майора Горталова, Скобелев взял слово ни при каких условиях не отступать с редута. Когда стала очевидна невозможность продолжения штурма, Скобелев послал к Горталову приказ об отступлении, сказав при этом, что освобождает его от взятых обязательств. «Скажите генералу Скобелеву, что русского офицера может освободить от взятого слова только смерть», - ответил майор Горталов. Отпустив оставшихся в живых солдат, он вернулся на редут, где был поднят турками на штыки.

Потери русских войск составили ок. 13 тыс. человек, в то время как турки потеряли ок. 3000 чел. Скобелев возмущался: «Наполеон радовался, если кто-либо из маршалов выигрывал ему полчаса времени. Я выиграл им целые сутки – и этим не воспользовались!»

Началась осада крепости, руководство которой было поручено Э.И. Тотлебену – герою севастопольской обороны 1854–1855 гг. В начале декабря 1877 года, истощив продовольственные запасы, турецкая армия под командованием Осман-паши сдалась в плен.

Для русских войск был открыт путь в Южную Болгарию. Армия двинулась к Софии. Исход войны был предрешен. Известный германский фельдмаршал Мольтке узнав о падении Плевны, спрятал карту, по которой он следил за ходом военных действий на Балканах, сказав: «До будущего года!»

ВОСПОМИНАНИЯ Н.П. ИГНАТЬЕВА

Известный русский дипломат Н.П. Игнатьев, подписавший от имени России Сан-Стефанский мир, оставил интересные заметки о ходе военных действий. Вот, например, как он описал сдачу Плевны и командующего турецкой армией Османа-паши: «Ура! Осман со всею своею армией сдается безусловно, выговаривая лишь, чтобы имущество офицеров турецких им было оставлено( черта военных нравов – единственная забота главнокомандующего) <…> Осман храбро атаковал все утро гренадерскую роту, ранен в руку и, наконец, прекратил огонь , удостоверившись, что прорваться невозможно. Волынский и Литовский полки овладели с боя тремя турецкими редутами и взяли 3 тыс. пленных с пашой. Осман прислал своего адъютанта к Ганецкому сказать, что он болен и просит прислать генерала к нему. Ему было отвечено, что пусть пришлет вместо себя другого пашу. <….> Вообще все турки, в особенности офицеры, были унылы и посматривали горько на наших. Действительно, даже нам тяжело смотреть на людей, исполнивших храбро и самоотверженно свой долг и поставленных в печальную необходимость сложить оружие. Тут царское лицо просияло. Государь снял фуражку и крикнул вместе с нами, крестясь, «ура!». Все друг друга поздравляли, как в светлый праздник. Казаки, конвой, ямщики, придворная прислуга – все заорало «ура!». <….> После завтрака Османа привезли к государю. Он ранен в левую ногу ниже колена в то время, когда лошадь его была под ним убита. Его умное и интересное, энергическое и исхудалое лицо всем понравилось. Роста небольшого, вошел он скромно, опираясь обеими руками на плечо своего адъютанта и ординарца главнокомандующего князя Б. (последний собственноручно изрубил трех турок и известен своею силою), так как ступать мог лишь на одну ногу. Рана его была открыта и только перевязана, вместо сапога башмак, и штаны разрезаны. Сказал, что у него было в строю в последнем деле от 27 до 28 тыс., что он попытался прорваться, хотя знал, что безнадежно, но для удовлетворения военной чести до конца. Государь возвратил ему саблю. Когда Осман проходил через двор, наполненный нашими и румынскими офицерами, то все ему кланялись, толпясь и бросаясь, чтобы близко рассмотреть. Вдруг кто-то крикнул: «Осман, браво!», и наши стали повторять и даже аплодировать. Бестактная манифестация эта озадачила Османа, но потом он стал приятно улыбаться личностям, аплодировавшим ему под нос!»

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ЗАКАВКАЗЬЕ

Командование русскими войсками на кавказском театре военных действий фактически осуществлял М.Т. Лорис-Меликов. (Формально командующим считался Михаил Николаевич – младший сын Николая I.) В мае 1877 года русскими войсками были взяты крепости Баязет и Ардаган, а в ноябре 1877 года, после упорного сражения в районе Аладжинских высот, пала ключевая турецкая крепость Карс. После этого русская армия вышла к Эрзуруму.

Одной из героических страниц военных действий на Кавказе стала оборона в июне 1877 года русскими войсками Баязета от превосходящих сил противника под командованием Фаика-паши. Немногочисленный гарнизон крепости стойко отражал атаки неприятеля, однако, в цитадели не было воды, и комендант крепости подполковник Пацевич на военном совете предложил сдаться, но был застрелен собственными офицерами, решившими сопротивляться до конца. Гарнизон крепости был спасен на 24 день осады генералом Тергукасовым, разбившим войска Фаика-паши.

САН-СТЕФАНСКИЙ МИР

Взятие Плевны явилось переломным моментом в ходе войны. В начале 1878 года русские армии взяли Адрианополь. 19 февраля (3 марта) 1878 года в 12 километрах от Константинополя, в местечке Сан-Стефано, был подписан мирный договор. Согласно статьям Сан-Стефанского мира Сербия и Черногория провозглашались полностью независимыми государствами. Болгария становилась автономным княжеством. Также получали автономию Босния и Герцеговина. К России возвращалась часть Бессарабии, отторгнутая от нее в 1856 году, на Кавказе к российским владениям присоединялись крепости Ардаган, Батум, Баязет, Карс. Османская империя должна была выплатить 310 млн руб. контрибуции.

БЕРЛИНСКИЙ КОНГРЕСС

Естественно, что западные державы, не желая допускать такое усиление России, выступили с резким протестом против условий этого ми- ра. В феврале 1878 года английская эскадра вошла в Мраморное море, начала военные приготовления и Австро-Венгрия. Российское правительство, опасаясь продолжения войны уже с новыми противниками, вынуждено было дать согласие на проведение мирной конференции для пересмотра условий Сан-Стефанского мира, которая открылась летом 1878 года в г. Берлине под председательством О. Бисмарка. Под нажимом Англии и Австрии Россия вынуждена была пойти на ряд значительных уступок. Подписанный 1 (13) июля 1878 года Берлинский трактат предусматривал следующее:

1. Признавалась автономия Болгарского княжества, однако его территория была ограничена к северу от Балкан по Дунаю. К югу от Балкан, в составе Османской империи образовывалась автономная провинция – Восточная Румелия под управлением генерал-губернатора, назначаемого турецким султаном из славян.

2. Австро-Венгрия получила право оккупировать территорию Боснии и Герцеговины, а Великобритания заняла остров Кипр, впоследствии превратив его в военно-морскую базу.

3. Независимость Сербии, Черногории и Румынии подтверждалась, при этом территории Сербии и Черногории были увеличены.

4. Россия сохраняла за собой устье Дуная, крепости Ардаган, Карс и Батум. В прежнем размере подтверждалась контрибуция.

После Берлинского конгресса внешнеполитическая деятельность Александра II приняла новое направление. В результате нового договора Россия утратила значительную часть преимуществ, приобретенных ею по Сан-Стефанскому трактату, между тем как Австрийская империя, не принимавшая участия в войне, заняла на Балканском полуострове положение, по меньшей мере, равное положению России. В то время уже старый канцлер А.М. Горчаков говорил, что Берлинский конгресс – «самая черная страница его карьеры», а Aлександр II заметил, что «господин фон Бисмарк забыл свои обязательства, данные в 1870 году». Таким образом, решения Берлинского конгресса стали источником новых, не менее острых конфликтов на Балканах в конце XIX – начале ХХ века.

Тем не менее, эта война занимает особое место в ряду многочисленных русско-турецких конфликтов. Именно благодаря ей произошло освобождение балканских народов от многовекового турецкого владычества. Особое значение эта война имела для болгарского народа, впервые получившего права автономии. Как память о той войне, стоят величественные памятники в Москве и Софии, на Шипке и в Плевне, именами ее героев названы улицы, площади и бульвары российских и болгарских городов.

В ПАМЯТЬ ВОЙНЫ 1877-1878 гг.

В память войны 1877-1878 гг. была учреждена медаль, изготовлявшаяся из трех разных металлов по степени участия в этой войне. На ее лицевой стороне находилось изображение христианского креста, попиравшего исламский полумесяц и даты 1877-1878. Самой почетной являлась серебряная, которой награждались участники обороны Шипки, Баязетской крепости и штурма крепости Карс. Медаль из светлой бронзы выдавалась всем, принимавшим участие в боевых действиях, а из темной бронзы выдавалась участникам войны, не принимавшим участия в боях. Награждались этой медалью все военнослужащие, независимо от чина и рода войск, а также болгарские ополченцы.

Обложка: Иван Константинович Айвазовский. Ночной Константинополь. 1886 год. Местонахождение: Государственная художественная галерея фонда поколений ХМАО - Югры, Ханты-Мансийск.

Источник: https://arthive.com