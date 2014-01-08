Оборона Шипки Оборона шипкинского перевала в августе-декабре 1877 – кратчайшего пути на Стамбул, одно из основных сражений в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. Русские войска, выдержав исключительно тяжелое зимнее «шипкинское сидение», удерживали перевал вплоть до начала наступления в январе 1878 г.

ЗАПЕРТЫЕ ДВЕРИ

Шипка - это запертые двери: в августе они выдержали тяжелый удар, которым Сулейман-паша хотел их пробить, чтобы выйти на просторы Северной Болгарии, соединиться с Мехмедом-пашой и с Османом-пашой и тем самым разорвать русскую армию на две части, после чего нанести ей решительное поражение. А в течение следующих четырех месяцев Шипка приковала к себе 40-тысячную турецкую армию, отвлекая ее от других пунктов театра военных действий, чем облегчила успехи наших двух других фронтов. Наконец, та же самая Шипка подготовила капитуляцию еще одной неприятельской армии, а в январе через ее открытые двери прошла часть нашей армии в своем победоносном шествии к Константинополю.

Генерал Ф.Ф. Радецкий

1. ПУТЬ К ПЕРЕВАЛУ

Оборона Шипки - один из ключевых и наиболее известных эпизодов в ходе Русско-турецкой войны 1877 - 1878 гг.

После форсирования Дуная и захвата плацдарма русская армия могла приступить к выполнению дальнейшей задачи - развитию наступления за Балканы в направлении Константинополя. Из войск, сосредоточенных на плацдарме, было образовано три отряда: Передовой, Восточный (Рущукский) и Западный. Передовой отряд (10,5 тыс. человек, 32 орудия) под командованием генерал-лейтенанта И.В. Гурко, куда входили и дружины болгарского ополчения, должен был выдвинуться к Тырново, захватить Шипкинский перевал, перебросив часть войск за Балканский хребет, то есть в южные районы Болгарии.

Отряд перешел в наступление 25 июня (7 июля) 1877 г. и, преодолев сопротивление противника, в тот же день освободил древнюю столицу Болгарии - Тырново. Отсюда он двинулся через труднодоступный, но неохраняемый Хаинкиойский перевал (30 км вост. Шипки) в тыл противнику, располагавшемуся на Шипке. Перейдя через перевал и разбив турок у д. Уфланы и г. Казанлыка, 5 (17) июля Гурко приблизился с южной стороны к перевалу Шипка, занятому турецким отрядом (около 5 тыс. человек) под командованием Хулюсси-паши.

Русское командование предполагало овладеть Шипкинским перевалом одновременной атакой с юга отрядом Гурко и с севера вновь сформированным Габровским отрядом генерал-майора В.Ф. Дерожинского. 5-6 (17-18) июля в районе Шипки развернулись ожесточенные бои. Противник, считая невозможным дальнейшее удержание перевала, в ночь на 7 (19) июля оставил свои позиции, отойдя по горным тропам к Филиппополю (Пловдиву). В тот же день Шипкинский перевал был занят русскими войсками. Передовой отряд выполнил свою задачу. Путь за Балканский хребет был открыт. Перед отрядом Гурко встала задача преградить путь противнику, не допустить его до горных перевалов. Было решено выдвинуться к Нова Загоре и Стара Загоре, занять оборону на этом рубеже, прикрыв подступы к Шипкинскому и Хаинкиойскому перевалам. Выполняя поставленную задачу, войска Передового отряда 11 (23) июля освободили Стара Загору, а 18 (30) июля - Нову Загору.

Отряд Гурко, находившийся за Балканами, героически отражал натиск наступавшей 37-тысячной армии Сулеймана-паши. Первый бой произошел 19 (31) июля под Эски-Загрой (Стара Загора). Плечом к плечу с русскими воинами самоотверженно сражались болгарские ополченцы. Русские солдаты и болгарские ополченцы во главе с генерал-майором Н.Г. Столетовым нанесли врагу большие потери. Но силы были неравные. Отряд Гурко вынужден был отступить к перевалам и влиться в состав войск генерал-лейтенанта Ф.Ф. Радецкого, которые обороняли южный участок фронта. После отступления Гурко из Забалканья Шипка вошла в район южного фронта русской армии, вверенного охране войск генерала Радецкого (8-й корпус, часть 2-го, 4-я стрелковая бригада и болгарское ополчение), оборона Шипки возложена на вновь созданный Южный отряд под командованием генерал-майора Н.Г. Столетова, треть которого составляли болгарские ополченцы.

Учитывая важное стратегическое значение Шипки, турецкое командование поставило перед армией Сулейман-паши задачу овладеть перевалом, а затем, развивая наступление на север, соединиться с главными силами турецких войск, наступавшими на Рущук (Русе), Шумла, Силистрия, разгромить русские войска и отбросить их за Дунай.

ОТБИЛИ 19 АТАК

Только что у меня был корреспондент английской «Дейли ньюс» Форбс. Он прибыл на Шипку 12 августа и находился там с 5 ч. утра до 7 ч. вечера. К нам заявился на коне, которого загнал до смерти. Он спешил в Бухарест, чтобы первым сообщить о неудаче турок и о том, как мы отбили 19 их яростных атак... Он в восторге от наших солдат, хвалит также и болгар. Сказал, что видел, как около тысячи жителей Габрово, среди которых было немало детей, под градом пуль несли воду нашим воинам и даже стрелкам на передовую. С удивительной самоотверженностью они выносили раненых с поля боя.

Н.П. Игнатьев

2. ГЕРОИ ШИПКИ

Позиция, занятая русскими войсками на Шипке, составляла по фронту до 2 км при глубине от 60 м до 1 км, но не соответствовала тактическим требованиям: единственная ее выгода состояла в ее малодоступности. К тому же она подвергалась на всем своем протяжении перекрестному огню с соседних господствующих высот, не представляя ни естественных прикрытий, ни удобств для перехода в наступление. Укрепления позиции включали окопы в 2 яруса и 5 позиций батарей, на наиболее важных направлениях были построены завалы и волчьи ямы, поставлены фугасы. К началу августа оборудование укреплений не было завершено. Однако в силу стратегических требований необходимо было во что бы то ни стало удерживать этот перевал.

Сулейман-паша направил на Шипку 12 тыс. человек при 6 орудиях, которые 8 (20) августа сосредоточились у перевала. Русско-болгарский отряд Столетова состоял из Орловского пехотного полка и 5 болгарских дружин (всего до 4 тыс. человек, в том числе 2 тыс. болгар-ополченцев) с 27 орудиями, к которым, уже во время боя следующего дня, прибыл из г. Сельви Брянский полк, увеличивший число защитников Шипки до 6 тыс. человек.

Утром 9 (21) августа турецкая артиллерия, заняв гору к востоку от Шипки, открыла огонь. Последовавшие затем атаки неприятельской пехоты, сначала с юга, потом с востока, были отражены русскими. Бой длился весь день; ночью русским войскам, ожидавшим повторения атаки, пришлось укреплять свои позиции. 10 (22) августа турки не возобновляли атак, и дело ограничивалось артиллерийской и ружейной перестрелкой. Между тем Радецкий, получив известие об опасности, угрожающей Шипке, двинул туда общий резерв; но он смог прибыть, и то при усиленных переходах, лишь 11 (23) августа; кроме того, приказано было идти на Шипку еще одной пехотной бригаде с батареей, стоявшей у Сельви, которая могла подоспеть лишь 12 (24) числа.

Бой 11 (23) августа, ставший самым критическим для защитников перевала, начался с рассветом; к 10 часам утра русская позиция была охвачена противником с трех сторон. Атаки турок, отбиваемые огнем, возобновлялись с ожесточенным упорством. В 2 часа дня черкесы зашли даже в тыл нашего расположения, но были отброшены. В 17 часов турецкие войска, наступавшие с западной стороны, овладели так называемой Боковой горкой и угрожали прорвать центральную часть позиции.

Положение защитников Шипки было уже почти безнадежным, когда, наконец, в 7-м часу вечера, прибыла на позицию часть резерва - 16-й стрелковый батальон, поднятый на перевал на казачьих лошадях. Он немедленно был двинут к Боковой горке и при содействии других перешедших в наступление частей отбил ее у неприятеля. Подоспевшие затем остальные батальоны 4-й стрелковой бригады дали возможность остановить напор турок на другие участки позиции. Бой окончился в сумерках. Русские войска удержались на Шипке. Однако и туркам удалось сохранить свое расположение - их боевые линии находились лишь в нескольких сотнях шагов от русских.

В ночь на 12 (24) августа на Шипку подошли подкрепления, возглавляемые генерал-майором М.И. Драгомировым. Численность русско-болгарского отряда возросла до 14,2 тыс. человек с 39 орудиями. Были подвезены снаряды и патроны, вода и продукты. На следующий день русско-болгарский отряд перешел в наступление, чтобы сбить турок с двух высот западного кряжа - так называемого Лесного кургана и Лысой горы, откуда они имели наиболее удобные подступы к нашей позиции и даже угрожали ее тылу.

На рассвете 12 (24) августа турки атаковали центральные участки русских позиций, а в 2 часа дня - и гору св. Николая. Они были отбиты на всех пунктах, но предпринятая русскими атака на Лесной курган тоже не имела успеха.

13 (25) августа Радецкий решился возобновить атаку на Лесной курган и Лесную гору, имея возможность ввести в дело больше войск, вследствие прибытия на Шипку еще Волынского полка с батареей. В то же время Сулейман-паша значительно усилил свой левый фланг. На протяжении всего дня шел бой за обладание упомянутыми высотами; с Лесного кургана турки были сбиты, но их укреплениями на Лысой горе овладеть не удалось. Атаковавшие войска отошли к Лесному кургану и здесь, в течение вечера, ночи, и на рассвете 14 (26) августа, были неоднократно атакованы неприятелем. Все атаки были отражены, но русские войска понесли настолько большие потери, что Столетов, не имея свежего подкрепления, приказал им отступить на Боковую горку. Лесной курган был опять занят турками.

В шестидневном бою на Шипке потери русских составили до 3350 человек (в том числе 500 болгар), выведены из строя 2 генерала (Драгомиров ранен, Дерожинский убит) и 108 офицеров; турки потеряли 8,2 тыс. (по другим данным - 12 тыс.). Никаких значительных результатов бой этот не имел; обе стороны остались на своих позициях, но наши войска, охваченные неприятелем с трех сторон, по-прежнему находились в очень трудном положении, которое вскоре еще значительно ухудшилось с наступлением осеннего ненастья, а с наступлением осени и зимы - холодов и вьюг.

С 15 (27) августа Шипка была занята 14-й пехотной дивизией и 4-й стрелковой бригадой, под начальством генерал-майора М.Ф. Петрушевского. Орловский и Брянский полки, как наиболее пострадавшие, были отведены в резерв, а болгарские дружины переведены к д. Зелено Древо для занятия пути через Имитлийский перевал, обходящий Шипку с запада.

ЕСЛИ ТУРЕЦКАЯ ПОЛЯ ПОПАДЕТ В КОТЕЛОК С КАШЕЙ

Вот уже шестой день наши нервы напряжены до предела. Сражение на Шипке не прекращается, Из вчерашней телеграммы узнали, что там вышли из строя еще 400 низших чинов и 30 офицеров. Рана Драгомирова очень тяжелая — раздроблен коленный сустав. Генерал Дерожинский убит... А ведь совсем недавно я видел его в Свиштове, свежим, румяным, казалось, такому бы жить еще десятки лет!

Командир корпуса Радецкий сам вел колонну в рукопашную... Нервы на пределе, потому что каждые три-четыре часа получаем такие вести. Невольно задаешь себе один и тот же вопрос: неужели нам придется отступить под напором этих многочисленных турецких орд, рвущихся к перевалу? Солдаты не падают духом, едят свою горькую кашу, а раненые, покидая позицию, даже шутят, словно ничего не случилось. Если случайно турецкая поля попадет в котелок с кашей, говорят, что это турки послали им соли. Некоторые утверждают, что мы выстоим и несомненно победим. Будем надеяться!

Выдающийся русский врач С. Боткин

3. ШИПКИНСКОЕ СИДЕНИЕ

«Шпкинское сидение» -один из самых тяжких эпизодов войны. Защитники Шипки, обреченные на пассивную оборону, заботились главным образом об укреплении своих позиций и об устройстве, по возможности, закрытых ходов сообщения с тылом. Турки тоже усилили и расширили свои фортификационные работы и непрерывно осыпали русскую позицию пулями и артиллерийскими снарядами. 5 (17) сентября, в 3 часа ночи, они снова предприняли атаку с южной и западной сторон. Им удалось овладеть так называемым Орлиным гнездом - скалистым и обрывистым мысом, выдающимся перед горой св. Николая, откуда они были выбиты лишь после отчаянной рукопашной схватки. Колонна, наступавшая с запада (от Лесного кургана), была отражена огнем. После этого турки серьезных атак уже не предпринимали, а ограничивались обстрелом позиции.

С наступлением зимы положение войск на Шипке сделалось крайне тяжелым: морозы и метели на вершинах гор были особенно чувствительны. Особенно ощутимы были эти лишения для вновь прибывших русских войск: три полка 24-й дивизии в короткое время буквально растаяли от болезней.

За время с 5 (17) сентября по 24 декабря (5 января 1878 г.) в шипкинском отряде выбыло из строя убитыми и ранеными всего около 700 человек, а больными - до 9,5 тыс. Конец 1877 г. ознаменовался и окончанием «шипкинского сидения», последним актом которого была атака турецких позиций на дороге от горы св. Николая к д. Шипка.

Оборона Шипки сковала значительные силы турок и обеспечила русским войскам наиболее короткий путь наступления на Стамбул.

СНОВА НА ШИПКЕ

Когда в сентябре 1944 года части 3-го Украинского фронта проходили через Шипкинский перевал, маршал Ф. И. Толбухин написал следующие строки: «Приятно русскому сердцу видеть памятники своим предкам за пределами Советского Союза». Построенные полки на русском военном кладбище под вершиной Столетова дали винтовочный залп в честь героев Шипки - их отцов и дедов, павших вдали от родины за свободу братского болгарского народа. Только за одну ночь майор Л. Л. Гориловский сочинил стихи для мраморной доски, которая была установлена на памятнике русской боевой славы, воздвигнутом в том месте, где некогда стояла «Стальная» батарея. На ней, под выгравированным танком, можно прочитать следующие стихи, посвященные героям Шипки:

Вдали от русской матери земли, Здесь пали Вы за честь отчизны милой. Вы клятву верности России принесли И сохранили верность до могилы.

Вас не сдержали грозные валы, Без страха шли на бой святой и правый, Спокойно спите, русские орлы, Потомки чтут и множат вашу славу.

Генов Цонко. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и подвиг освободителей (глава 3)

4. СВЯТЫНЯ

Шипка - одно из наиболее известных имен в истории Болгарии, святыня болгарских патриотов. В ознаменование обороны Шипки вблизи перевала в 1928 - 1930 гг. был воздвигнут памятник.

Самые масштабные и торжественные мероприятия проводятся здесь 3 марта - это день подписания Сан-Стефанского мирного договора, который принес свободу Болгарии после пятивекового османского ига.

А каждый август здесь проводится историческая реконструкция событий 1877 г. Важной частью мероприятия является панихида по погибшим здесь русским, белорусским, украинским, румынским и финским воинам, а также по болгарским ополченцам. Им отдаются воинские почести, государственные руководители и жители Болгарии возлагают к памятнику на вершине холма венки из живых цветов в знак своей благодарности.

Материал «Оборона Шипки» подготовлен Научно-исследовательским институтом (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации

Обложка: Попов Алексей Николаевич. Защита Орлиного гнезда орловцами и брянцами. 12 августа 1877 года.

Источник: https://ru.wikipedia.org