На почве неприязни к британцам? Английский журнал о продаже Аляски В номере журнала «History Today за март 2017 года появилась интересная статья редактора журнала Пола Лэя, посвящённая истории подписания 30 марта 1867 года соглашения о продаже Аляски. Плод взаимной дружбы В начале статьи звучит важная, на наш взгляд, мысль автора о том, что, несмотря на противостояние времён «холодной войны», которое породило определённый взгляд на русско-американские отношения, в истории двух великих наций были и периоды прагматического сотрудничества. Самым значимым событием такого рода, считает Пол Лэй, стала продажа Россией Аляски. «Эта сделка,- пишет историк, - была порождена не соперничеством Российской империи с Соединёнными Штатами, а противоборством обеих стран с Великобританией, самой могущественной... На чтение: 2 минуты

В номере журнала «History Today за март 2017 года появилась интересная статья редактора журнала Пола Лэя, посвящённая истории подписания 30 марта 1867 года соглашения о продаже Аляски.

Плод взаимной дружбы

В начале статьи звучит важная, на наш взгляд, мысль автора о том, что, несмотря на противостояние времён «холодной войны», которое породило определённый взгляд на русско-американские отношения, в истории двух великих наций были и периоды прагматического сотрудничества. Самым значимым событием такого рода, считает Пол Лэй, стала продажа Россией Аляски. «Эта сделка,- пишет историк , - была порождена не соперничеством Российской империи с Соединёнными Штатами, а противоборством обеих стран с Великобританией, самой могущественной державой того времени, обладавшей поистине мировым господством».

Далее следует экскурс в историю русско-английских отношений второй половины XIX века. Так, Россия и Британия уже сталкивались лицом к лицу во время Крымской войны, когда англо-французские войска выступили против русско-турецкого альянса. «Хотя основной конфликт разворачивался на юго-западе России, он также охватил и Тихоокеанский регион: часть русского флота базировалась в сибирских портах, угрожая тем самым торговых связям Англии с Калифорнией. В связи с этим в Гонолулу была собрана объединённая англо-французская эскадра, которая 25 июля 1854 года отправилась в плавание, преследуя русские корабли. Захватив слабо защищённый аляскинский порт Ситка, она отправилась к Петропавловску, что закончилось для союзников катастрофой».

Но даже после этого Россия продолжала со страхом думать о британских амбициях в Тихом океане. Остров Ванкувер, примыкавший к западной оконечности материковой Канады, к тому времени уже являлся колонией британской короны, а население соседней Британской Колумбии быстро увеличивалось благодаря наплыву золотоискателей. «Планы англичан состояли в том, чтобы официально включить всю эту территорию в состав империи. А это означало, что североамериканские владения Великобритании будут граничить с российскими территориями».

В аренду на 99 лет

Пол Лэй полагает, что России было тяжело защищать Аляску, учитывая ужасное состояние линий снабжения, поэтому Александр II решил продать земли в Русской Америке. В 1859 году царь рассматривал в качестве потенциальных покупателей и британцев, и американцев. Первые не выказали особого интереса к сделке, а вторые были слишком озабочены надвигающейся Гражданской войной. Когда война подошла к концу в 1865 году, американцы вновь обратились к этому вопросу. Тогда император отправил в Соединённые Штаты своего посланника Эдуарда фон Стекля, чтобы начать официальные переговоры с госсекретарём Уильямом Сьюардом. Как отмечает Лэй, «предложение русских означало не только расширение территории Штатов более чем на 600 квадратных миль (что в два раза больше площади Техаса), и приобретение стратегической позиции между Россией и Британской Северной Америкой, но также и отвлечение американцев от больного вопроса Реконструкции, имевшей место после гражданской войны со стороны южных штатов».

В итоге, договор был подписан в 4 часа утра 30 марта 1867 года, сумма продажи составила 7,2 млн долларов (120 млн долларов по нынешнему курсу), или примерно 2 цента за акр.

Небольшое число русских торговцев мехом и православных священников продолжали оставаться на Аляске вплоть до «золотой лихорадки» на Клондайке 1896 года, когда на полуострове в большом количестве появились новые поселенцы.

В завершение своей статьи автор подводит итоги: «Существует миф, что покупка Аляски была непопулярна среди американского общества и эта сделка именовалась некоторыми критиками как «прихоть Сьюарда». Сегодня отношение к ней как к неординарному и эксцентричному решению вызывает в равной степени и восхищение, и раздражение».

В событиях полуторавековой давности и по сей день усматриваются не одни только плюсы: «Аляска стала 49-м штатом Америки 3 января 1959 года. Несмотря на слабую разработанность минеральных богатств региона, некоторые экономисты считают, что поступающие из Аляски налоги никогда не превысят тех средств, которые тратит федеральное правительство на управление столь обширной и неосвоенной территорией».

Заметим, что в исторической публицистике существует мнение, что Аляска была не продана Америке, а сдана в аренду на 99 лет, хотя большинство историков, так же, как и автор данной статьи, считают, что по договору 1867 года эта территория окончательно переходила в собственность Соединённых Штатов. Вопрос же о выгоде этой знаменитой сделки для обеих сторон так и остаётся спорным – и тут Пол Лэй абсолютно прав.