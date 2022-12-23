МИНГИ

Минги — династия, правившая Кокандским ханством в XVIII—XIX вв. Происходила из племени узбеков минг, отпавшего в 1700-е от бухарских Аштарханидов . Основатель, Шахрух-бий, около 1710 обособился в окрестностях старого Коканда . Его внук, Ирдана-бий (ум. около 1774) добился полной самостоятельности от Бухары , где его в 1758 рассматривали как независимого правителя Ферганы. Представители рода М., как правило, распределяли между собой Кокандский, Андижанский, Наманганский и Маргиланский уделы. Среди них наивысшего могущества достиг, приняв ханский титул, Алим (1800—1809), который, присоединив на севере Ташкент , Чимкент (ныне Шымкент), степное правобережье Сырдарьи с оазисами до Хазрета (ныне Туркестан) и ряд округов Семиречья, включая Илийскую долину, воевал на западе с Хивинским ханством за низовья Сырдарьи, а на юге — с Бухарским ханством за Ура-Тюбе, Джизак, Каратегин и Дарваз.

При наследниках Алима, Умаре (1809—1822) и Мухаммаде Али (Мадали, 1822—1842), расцвет династии продолжился: ее владения включали также Худжанд, Куляб и Алай и простирались на восток до Кашгара , откуда она оказывала вооруженную поддержку мусульманам Восточного Туркестана против администрации Цин. В борьбе со Старшим жузом казахов ханы выстроили ряд сильных крепостей по сырдарьинской линии и северному пограничью — Ак-Мечеть (ныне Кызылорда), Аулие-Ата (ныне Тараз), Пишпек (ныне Бишкек). Однако уже Мухаммад Али из-за отвлекавших его смут не сумел оказать сопротивления бухарским Мангытам : эмир Насраллах в 1839 и 1841—1842 не только отнял у М. Ташкент и Худжанд, но и назначил в Коканд своего наместника. Лишь призванный ферганцами двоюродный брат Алима, Шер-Али (1842—1845), изгнал бухарцев и, отразив новый натиск Насраллаха, вернул потерянное, но был убит, оставив престол Худаяру . После свержения последнего в августе 1875 его сын Насир-ад-Дин, провозгласивший себя ханом, завязал тайные переговоры с К. П. Кауфманом и признал российский протекторат.

Лит .: Вельяминов-Зернов В. В. Исторические известия о Кокандском ханстве от Мухаммеда-Али до Худояр-хана // Труды Восточного отделения археологического общества. Ч. II. 1856. С. 329—370; Хасанов А. Х. Взаимоотношения киргизов с Кокандским ханством и Россией в 50—70-х гг. XIX в. Фрунзе, 1961; Bacque-Grammont J.-L. Turan, une description du Khanat de Khokand vers 1832, d’apres un document ottoman // Cahiers du monde russe et sovietique. Vol. XIII/2. 1972. P. 192—231. Т. К. Кораев.