МАНГЫТ
МАНГЫТ (Хайдариды) - династия эмиров Бухары (Мавераннахра) в 1785-1920 годы.
Сменила династию Аштарханидов. Бийи одной из ветвей племени мангытов (монгольского происхождения, первоначально назывались мангутами, смотри в статье Узбеки) являлись фактическими правителями Бухарского эмирата задолго до того, как приняли титул эмиров.
Худояр-бий (начало XVIII века) был аталыком (главнокомандующим и первым министром) Аштарханидов, в этой должности ему наследовал его сын Мухаммад Хаким-бий (умер в 1743 году), а последнему - его сын Мухаммад Рахим-бий, носивший в 1753-1758 годы также титул хана Мавераннахра. В 1758-1785 годы аталыком Аштарханидов, беком тумана Керминэ и хакимом Хисар-и Шадмана был дядя последнего Даниял-бий. После смерти Даниял-бия его сын Шах-Мурад в 1785 году сверг бухарского правителя из династии Аштарханидов и принял титул эмира. В 1789-1790 годы он присоединил к Бухарскому эмирату Мерв, в последующие годы успешно воевал с афганцами. Шах-Мурад вёл аскетический образ жизни, за что пользовался большой популярностью среди населения. Он добился экономического подъёма эмирата, покончил с усобицами местных правителей. Наследовавший ему Хайдар (1800-1826 годы) продолжал политику отца, подавлял сепаратизм вассалов, вёл войны с Кокандским ханством (был вынужден уступить ему города Ташкент и Туркестан) и Хивинским ханством. Вступивший на престол в 1826 году младший сын Хайдара Насрулла отличался крайней жестокостью, за что получил в народе прозвище Кассаб («мясник»). Он окончательно подавил оппозицию старой узбекской знати, казнил и ссылал своих сановников по первому подозрению в нелояльности, в 1856 году подчинил Бухаре города Шахрисабз и Китаб. В 1860 году Насрулле наследовал его сын Музаффар ад-Дин, при котором по договору 1868 года, дополненному в 1873 году, Бухарский эмират признал протекторат России. При сменившем Музаффар ад-Дина в 1885 году Сайиде Абд аль-Ахиде связь Бухарского эмирата с Россией стала более тесной. Эмир Бухарский, получивший звание генерала от кавалерии российской армии и должность генерал-адъютанта при российском императорском дворе стал проводить много времени в Санкт-Петербурге, где отстроил роскошный особняк. В 1910 году Сайиду Абд аль-Ахиду наследовал его сын Сайид-Алим. После победы Октябрьской революции 1917 года в России ему некоторое время удавалось удерживать власть в Бухарском эмирате. В результате взятия Бухары Красной Армией в сентябре 1920 года династия Мангыт была низложена. В феврале 1921 года Сайид-Алим с остатками своих войск ушёл на территорию Афганистана, где в 1944 году скончался.