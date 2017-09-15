Куда пошли деньги за проданную Аляску? В 1867 году произошло событие, которое до настоящего времени не оставляет равнодушными жителей нашей страны. 18 октября произошла смена флага на флагштоке перед домом правителя Аляски. Вместо флага Российско-американской компании был поднят американский флаг. Аляску продали США за 7,2 миллиона долларов. Основания для продажи были серьезные, но мы на них сегодня останавливаться не будем – эту информацию можно получить, прочитав статью «Аляска» в энциклопедии «Всемирная история». Деньги, вырученные от продажи русских владений, по сегодняшним меркам вроде небольшие, но вот в середине XIX века это была значительная сумма. Правда, до сих пор многие задают вопрос: а куда делись деньги? По одной... На чтение: 1 минута

В 1867 году произошло событие, которое до настоящего времени не оставляет равнодушными жителей нашей страны. 18 октября произошла смена флага на флагштоке перед домом правителя Аляски. Вместо флага Российско-американской компании был поднят американский флаг. Аляску продали США за 7,2 миллиона долларов. Основания для продажи были серьезные, но мы на них сегодня останавливаться не будем – эту информацию можно получить, прочитав статью «Аляска» в энциклопедии «Всемирная история».

Деньги, вырученные от продажи русских владений, по сегодняшним меркам вроде небольшие, но вот в середине XIX века это была значительная сумма. Правда, до сих пор многие задают вопрос: а куда делись деньги?

По одной из официальных версий, деньги пошли на закупку железнодорожного оборудования. Именно в это время в стране активно начали строиться железные дороги – Курско-Киевская, Рязанско-Козловская, Московско-Рязанская и другие, а материалов и оборудования для этого категорически не хватало. Некоторые историки утверждают, что Россия вообще этих денег не получила, так как они утонули вместе с перевозившим их судном «Оркни» во время шторма.

Но в Государственном архиве РФ хранится документ, подготовленный во второй половине 1868 года и сообщающий нам, что за уступку США российских владений в Северной Америке поступило в казну 11 362 481 рубль и 94 копейки. Из этих денег 10 972 238 рублей и 4 копейки было израсходовано на железнодорожные нужды.

Часть денег «прилипла» к рукам участников этой операции. Э. Стекль, который исполнял обязанности поверенного в делах российского посольства, получил вознаграждение в размере 25 тысяч долларов и пенсию в 6 тысяч рублей в год. С его слов, еще часть денег ушла на взятки в сенат США. Но до конца жизни Стекля преследовала дурная слава, и он старался не контактировать с русскими.

А вот судно под названием «Оркни», по сведениям справочников Ллойда, благополучно плавало еще в 1870–1871 годах, что развенчивает все домыслы на сей счет. Аляска же «растворилась» в растущей сети стальных магистралей Российской империи.