Кто такая «Бабушка русской революции» «У меня тоже была бабушка» – так говорил товарищ Дынин из фильма Элема Климова «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещён». Но не каждый может похвастаться, что его бабушка – «бабушка русской революции». Между тем прозвище это принадлежало вполне конкретной революционерке. Это была Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская (1844-1934), дворянка, участница движения народников с 1870-го, года рождения Ленина. После победы революции «бабушка» жила в эмиграции и умерла в Чехословакии – бывшей эсерке и члену Учредительного собрания с победившими ленинцами было не по пути. Брешко-Брешковская была фигурой колоритной, а прозвище сделало её героиней народных мифов. Иван Алексеевич Бунин вспоминал в своих дневниках, как мужики на... На чтение: 1 минута

«У меня тоже была бабушка» – так говорил товарищ Дынин из фильма Элема Климова «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещён». Но не каждый может похвастаться, что его бабушка – «бабушка русской революции».

Между тем прозвище это принадлежало вполне конкретной революционерке. Это была Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская (1844-1934), дворянка, участница движения народников с 1870-го, года рождения Ленина. После победы революции «бабушка» жила в эмиграции и умерла в Чехословакии – бывшей эсерке и члену Учредительного собрания с победившими ленинцами было не по пути.

Брешко-Брешковская была фигурой колоритной, а прозвище сделало её героиней народных мифов. Иван Алексеевич Бунин вспоминал в своих дневниках, как мужики на завалинке летом 1917-го рассуждали о политике. Разговор идёт о «бабушке русской революции». Хозяин избы размеренно повествует: « Я про эту бабку давно слышу. Прозорливица, это правильно. За пятьдесят лет, говорят, все эти дела предсказала. Ну, только избавь Бог, до чего страшна: толстая, сердитая, глазки маленькие, пронзительные — я её портрет в фельетоне видел. Сорок два года в остроге на цепи держали, а уморить не могли, ни днём, ни ночью не отходили, а не устерегли. В остроге и ухитрилась миллион нажить! Теперь народ под свою власть скупает, землю сулит, на войну обещает не брать. А мне какая корысть под неё идти?.. » Такая вот расплата за прозвище – ни цепи, ни миллионов на самом деле и в помине не было.