Краткий курс истории. Российско-китайская граница 14 ноября (по н. ст.) 1860 года между Российской империей и Империей Цин был подписан договор, который устанавливал границы между двумя государствами. История вопроса Все началось из-за того, что по Айгунскому и Тяньцзиньским договорам, заключенным в 1858 году, земли от Уссурийского края до Японского моря не были разграничены между Китаем и Россией. Естественно, возникал закономерный вопрос об охране границ, который стоило как можно скорее решить. С российской стороны переговоры вел граф Николай Павлович Игнатьев, с китайской – великий князь Гун. В.Е. Романов. Айгунский договор Недолго радовались Поскольку в Китае бушевала Вторая опиумная война, в которой китайцам на тот момент удалось... На чтение: 1 минута

14 ноября (по н. ст.) 1860 года между Российской империей и Империей Цин был подписан договор, который устанавливал границы между двумя государствами.

История вопроса

Все началось из-за того, что по Айгунскому и Тяньцзиньским договорам, заключенным в 1858 году, земли от Уссурийского края до Японского моря не были разграничены между Китаем и Россией. Естественно, возникал закономерный вопрос об охране границ, который стоило как можно скорее решить. С российской стороны переговоры вел граф Николай Павлович Игнатьев, с китайской – великий князь Гун.

В.Е. Романов. Айгунский договор

Недолго радовались

Поскольку в Китае бушевала Вторая опиумная война , в которой китайцам на тот момент удалось одержать несколько побед над англо-французскими войсками, переговоры затянулись. Но мимолетная уверенность китайских властей сменилась тяжелым поражением, и очень скоро объединенные войска англичан и французов подошли к самому Пекину. Китайским дипломатам пришлось ускорить переговоры с Россией и пойти на соглашение с Игнатьевым. Так был подписан Пекинский трактат «...для развития торговых сношений и предупреждения недоразумений». Этот договор стал важным шагом к тому, чтобы в 1861 году нашей стране полностью отошли реки Амур и Уссури, а знаменитые амурские тигры навсегда остались жителями России.

Потери близ Хабаровска

После окончания Первой мировой войны, в ходе Парижской мирной конференции была принята норма проведения границы между двумя государствами по середине несудоходной реки или по главному фарватеру судоходной. В 1964 году СССР добровольно признал возможность провести свои границы по фарватеру пограничных рек. Более того, в ходе переговоров в 1987–1991 годах СССР не воспользовался апелляцией к исключению, предусмотренному Парижской конференцией: «граница может проходить по берегу реки, если так сложилось исторически». Последствия таких дипломатических ошибок привели к потере Россией 337 км2 в районе Хабаровска.