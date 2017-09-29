Краткий курс истории. Непобедимый Белый Генерал 29 сентября 1843 года родился Михаил Дмитриевич Скобелев, от турок получивший прозвище Ак-паша – Белый Генерал... На чтение: 1 минута

29 сентября 1843 года родился Михаил Дмитриевич Скобелев, от турок получивший прозвище Ак-паша – Белый Генерал. Воистину русская земля родила в XVIII–XIX веках великие воинские таланты. Это были времена, когда смертоносное искусство ведения войны было сопряжено с честью, залихватостью, соперничеством и взаимным уважением противников. Война – страшное дело, но, к сожалению, остающееся частью реальности. И в отличие от XX века, «подарившего» человечеству Первую и Вторую мировые войны со всеми их ужасами, век XIX был куда благороднее, и Скобелев тому яркий пример.

«Мой символ краток»

Воспитанием юного Миши занимался гувернер-немец. Обладая пылкой живой натурой, стремящейся к независимости, Михаил не мог спокойно переносить зубрежку немецко-русского словаря, телесные наказания за любую провинность и, как ему казалось, бессердечность своего воспитателя. Так зародилось чувство, которое с возрастом перешло в откровенную нелюбовь к немцам, а также характерную скрытность. Кстати, на политической арене Скобелев проявил себя как ярый панславист. О будущем славянского мира он говорил так: «Полная автономия у каждого, общее – войска, монета и таможенная система. Мой символ краток – любовь к отечеству, свобода, наука и славянство».

Ни одного поражения

За свою недолгую жизнь (38 лет) Скобелев провел 70 битв и ни одной не проиграл. Помимо воинских талантов, Белый Генерал отличался эпатажностью: в бою – обыкновенно в белом мундире и на белом коне. За это турки и дали ему известное прозвище. Во время одного из среднеазиатских походов (1881 год) Михаил Дмитриевич взял сильнейшую туркменскую крепость Геок-Тепе и направился с небольшой свитой по направлению к пока не покоренному Ашхабаду. Навстречу попался отряд из 700 туркмен-текинцев – местное элитное подразделение. Скобелев неожиданно подъехал к ним и призвал к покорности. Оторопев, туркмены согласились, а генерал, распустив свиту, проехал почти 50 верст со своими злейшими врагами. После этого случая туркмен-текинцы возвели русского командира в ранг бессмертных.

Загадочная смерть

Личная жизнь Михаила Скобелева не сложилась, брак продлился всего два года. Но женщин он очень любил. В возрасте около 38 лет, преуспевающий генерал, известный на всю страну и за ее пределами, неожиданно заговорил о своей смерти, даже заказал склеп в родовом имении. В июле 1882 года он пришел к поэту Аксакову и передал связку каких-то документов со словами: «Боюсь, что у меня их украдут. С некоторых пор я стал подозрительным». На следующий день, после званого обеда, отправился в гостиницу «Англия», где проживали барышни легкого поведения. В номере одной из них он и был найден мертвым. Вскрытие показало, что причиной стал паралич легких и сердца. По стране поползли слухи. Говорили, что канцлер Германии Бисмарк лично причастен к смерти Белого Генерала, который будто бы разработал победоносный план войны с немцами. Некоторые считали, что его отравили агенты полиции, поскольку Скобелев якобы собирался заставить царя подписать Конституцию.

Обложка: Аида Ханемайер «Скобелев» CC BY-SA 4.0

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