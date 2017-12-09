Краткий курс истории. «Дедушка русской революции» 9 декабря (по н. ст.) 1842 года родился князь Петр Алексеевич Кропоткин, чей род восходил корнями к Рюриковичам. Несмотря на известность в качестве одного из крупнейших теоретиков анархизма, он также был философом и ученым-энциклопедистом мирового масштаба. Нравственное начало в человеке есть не что иное, как дальнейшее развитие инстинкта общительности, свойственного почти всем живым существам и наблюдаемого во всей живой природе.П. А. Кропоткин Мучительный выбор Во время многолетнего путешествия по Сибири Кропоткин сделал множество открытий и наблюдений в области географии, биологии, этнографии и других наук. Тогда же, пребывая в должности начальника, он убедился, что главная задача руководителя – не мешать знающим... На чтение: 1 минута

9 декабря (по н. ст.) 1842 года родился князь Петр Алексеевич Кропоткин, чей род восходил корнями к Рюриковичам. Несмотря на известность в качестве одного из крупнейших теоретиков анархизма, он также был философом и ученым-энциклопедистом мирового масштаба.

Нравственное начало в человеке есть не что иное, как дальнейшее развитие инстинкта общительности, свойственного почти всем живым существам и наблюдаемого во всей живой природе. П. А. Кропоткин

Мучительный выбор

Во время многолетнего путешествия по Сибири Кропоткин сделал множество открытий и наблюдений в области географии, биологии, этнографии и других наук. Тогда же, пребывая в должности начальника, он убедился, что главная задача руководителя – не мешать знающим людям делать свою работу. Он стал первым европейцем, побывавшим в Маньчжурии. После долгих лет исследования восточных регионов России он перерисовал все карты Сибири. Ему благоволил сам император. Кропоткину предлагали возглавить отдел физической географии Императорского Русского географического общества, но он отказался. В начале 1870-х годов Кропоткин делает мучительный выбор: решает оставить науку ради революции, поскольку считает, что нельзя заниматься только наукой, пока вокруг страдает народ.

Заключение и побег

Сделав выбор, князь начинает вести странную жизнь. Утром он мог выступить с докладом на заседании Русского географического общества, днем пообедать в Зимнем дворце со старыми товарищами по Пажескому корпусу, а затем ехал на окраину столицы в невзрачный дом, переодевался крестьянином и шел в соседний дом, где рассказывал собравшимся о существовании Интернационала рабочих. В 1874 году, после сенсационного доклада в Русском географическом обществе о существовавшей в прошлом ледниковой эпохе, Кропоткина заключают в Петропавловскую крепость за политическую деятельность. Там он пишет фундаментальный труд «Исследования о ледниковом периоде», обосновывающий ледниковую теорию. В 1876 году Кропоткин становится единственным человеком в истории, совершившим побег из Петропавловки. Начинаются 40 лет жизни в эмиграции. В Швейцарии в возрасте 36 лет Кропоткин влюбляется и впоследствии женится на студентке-биологе Софье Григорьевне Ананьевой-Рабинович. Официальных браков Кропоткин не признавал, поэтому каждые три года вновь предлагал возлюбленной руку и сердце, и она всякий раз соглашалась.

Эмиграция и возвращение на Родину

В Женеве Кропоткин основал анархистскую газету. Постепенно он становится «опасным» не только в России, но и во всей Европе. Свои социальные и политические взгляды Кропоткин строит на собственных открытиях в области биологии. Полемизируя с социал-дарвинизмом, Кропоткин пишет работу «Взаимная помощь как фактор эволюции». Центральная мысль такова: в природе господствует вражда между видами и солидарность внутри видов, а выживают те виды, которые эту солидарность проявляют. Из этого князь сформулировал социальный вывод, сделав упор не на классовую борьбу (как марксисты), а на общечеловеческую солидарность. Далее был арест, заступничество Бернарда Шоу, Герберта Уэллса, Виктора Гюго и амнистия. После Февральской революции в России Керенский предложил Кропоткину любой министерский пост на выбор. Князь отказался, сказав, что считает ремесло чистильщика сапог более честным и полезным. С последствиями Октябрьской революции он не был согласен, критиковал власть и Ленина. Но большевики его не трогали, даже выдали охранную грамоту и предлагали материальную помощь, от последнего князь отказался. Петр Кропоткин умер в ночь на 8 февраля 1921 года в своем домике в Дмитрове. Хоронила «дедушку русской революции» вся Москва. Вдохновленный образом Петра Алексеевича ирландский писатель Оскар Уайльд написал сказку «Счастливый принц».

П.Н. Милюков м П.А. Кропоткин. 1917 год